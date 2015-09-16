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Görev yönetim uygulaması Todoist marka yüzünü yeniledi

3 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Görev yönetim uygulaması Todoist marka yüzünü yeniledi
 
Birçok farklı platformda yer alan görev yönetim ve yapılacak işler için liste oluşturma uygulaması Todoist, marka arayüzünü yeniledi.
Yapılacak işler için listeler hazırlanmasına imkan tanıyan Todoist, çevrimdışı olarak da çalışma gösterebiliyor ve bütün cihazlar arasında senkronizasyon yapabiliyor. Hedeflerini ve geliştirici ekibi tam olarak yansıtmadığı için daha güzel görünen bir logoya geçiş yapan servis, bu doğrultuda modern bir font kullanmaya başladı ve internet sitesi ile blog sayfasını yeniledi.
Web, Mac ve Windows sürümlerinin arayüzleri de Android sürümüyle benzer hale getirilen Todoist, iOS ve Android sürümlerine özel olaraksa "Quick Add" isimli akıllı algılama teknolojisini hayata geçirdi. Bu özellik sayesinde uygulamalar girilen yapılacak listleri üzerinden otomatik kategoriler oluşturabiliyor ya da hatırlatmalar kurabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Todoist tüm sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Görev yönetim uygulaması Todoist marka yüzünü yeniledi
 

https://blog.todoist.com/2015/09/16/todoist-new-logo-rebrand/ Yorum Yaz
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