Görme engelliler için özel akıllı saat: Dot

Bir çoğumuz teknolojinin günlük hayatımızı kolaylaştırmasını bekleriz. Ancak hayatımızı kolaylaştırmak için bize ulaşan teknolojilerin bir çoğu engelli insanlara ulaşamıyor. Bu duruma dur demek isteyen Güney Kore'li bir şirket ise dünyanın ilk görme engellilere özel akıllı saati Dot'u geliştirdi.

Saatin üzerinde bir ekran yer almıyor, bunun yerine ise altışarlı kümeler halinde toplam 24 nokta bulunuyor. Bu noktaların amacı ise görme engelli insanların dokunarak okuduğu Braille alfabesini yansıtabilmek. Bu alfabe sayesinde görme yetisi bulunmayan insanlara saat, hatırlatma, yol tarifi ve hatta diğer arkadaşlarıyla mesajlaşma gibi önemli imkanlar sunuluyor.

Dot, Bluetooth 4.0 teknolojisi sayesinde diğer cihazlarla da iletişime geçebiliyor. Bunun yanında sürekli aktif kullanımda 10 saat pil ömrü sunan akıllı saatin bekleme süresi ise 5 günü bulabiliyor. Diğer bir önemli özellik ise akıllı saatin elektronik kitap okuyucu olarak kullanılabilmesi. Dileyen kişiler okuma hızını kendi yeteneklerine göre ayarlayarak elektronik kitapları akıllı saat üzerinden okuma şansı yakalayabiliyorlar.

Normal kitapların yalnızca %1'lik kısmının braille alfabesine çevrildiğini belirten üretici bu kitapların ortalama 2000 dolarlık fiyata sahip olduğunun altını çiziyor. Bu tarz sebeplerden dolayı braille alfabesini öğrenmekten vazgeçen engelli insan oranı ise %95 seviyesinde. Bu oranı düşürmeyi amaçlayan şirket ise Dot akıllı saatine 300 dolarlık bir fiyat biçmiş durumda. Bu alanda çok fazla seçenek olmadığı için akıllı saat engelli vatandaşlar tarafından tercih edilebilir gibi gözüküyor.

http://inhabitat.com/worlds-first-braille-smartwatch-gives-blind-people-a-lifeline-to-information/the-dot-braille-smartwatch-white-side-view/