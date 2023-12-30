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    Anlık Bildirim

    2024 engelli araç limiti belli oldu! İşte ÖTV muafiyetinde güncel üst limit

    2024 yılında geçerli olacak engelli araç limiti kısa bir süre önce belli. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre ÖTV muafiyetinde güncel üst limit resmen açıklandı.
    2024 engelli araç limiti belli oldu! ÖTV muafiyetinde üst limit Tam Boyutta Gör
    Yeni yıla giriş ile birlikte vergilerde de değişiklikler arka arkaya gerçekleşiyor. Yeniden değerlendirme oranının belirlenmesi sonrasında 2024 yılına ait vergilerde önemli miktarda yükselmeler yaşandı. Bununla birlikte kısa bir süre önce 2024 yılı için engelli taşıt alımında yararlanabilecekleri istisna tutarında da güncellemeye gidildi. ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı.

    2024 engelli araç limiti

    2024 engelli araç limiti belli oldu! ÖTV muafiyetinde üst limit Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile birlikte engelliler için ÖTV'siz otomobil limiti Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Yayınlanan tebliğ ile birlikte engelliler için ÖTV muafiyetli otomobil limiti yüzde 58,46 (yeniden değerleme oranı) artarak 1 milyon 591 bin 200 TL'ye çıktı. Önceki limit ise 1.004.200 TL’ydi. Alınan karar ile birlikte yeni limit 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 3 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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