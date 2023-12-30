2024 engelli araç limiti belli oldu! İşte ÖTV muafiyetinde güncel üst limit

Tam Boyutta Gör Yeni yıla giriş ile birlikte vergilerde de değişiklikler arka arkaya gerçekleşiyor. Yeniden değerlendirme oranının belirlenmesi sonrasında 2024 yılına ait vergilerde önemli miktarda yükselmeler yaşandı. Bununla birlikte kısa bir süre önce 2024 yılı için engelli taşıt alımında yararlanabilecekleri istisna tutarında da güncellemeye gidildi. ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı.

2024 engelli araç limiti

Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile birlikte engelliler için ÖTV'siz otomobil limiti Resmi Gazete'de yayınlandı.

2024 MTV ücretleri ne kadar? Güncel MTV tablosu 3 sa. önce eklendi

Yayınlanan tebliğ ile birlikte engelliler için ÖTV muafiyetli otomobil limiti yüzde 58,46 (yeniden değerleme oranı) artarak 1 milyon 591 bin 200 TL'ye çıktı. Önceki limit ise 1.004.200 TL’ydi. Alınan karar ile birlikte yeni limit 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2024 engelli araç limiti belli oldu! ÖTV muafiyetinde üst limit