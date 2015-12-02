Gram Games Genç Oyun Yapımcılarına 2Tons ile Kucak Açıyor

Yetenekli yazılımcıları ve yazılım dünyasına meraklı 800’den fazla genci ağırlayan etkinlikte Gram Games, oyun geliştirme konusuna meraklı yazılımcıların odak noktası oldu. Gram Games’ten Şahin Yalabık ve Murat Gürel yaptıkları konuşmalarda mobil oyun dünyasına adım atmayı hedefleyen yazılımcılara çok önemli tavsiyelerde bulundu ve oyun fikri olan herkesi 2Tons ivmelendirme programına davet etti.

Türkiye’deki en önemli yazılım ve teknoloji konferanslarından biri olan GDG İstanbul DevFest 2015, 29 Kasım tarihinde Gram Games ana sponsorluğunda düzenlendi. 800’den fazla kişinin ziyaretçi olarak katıldığı etkinlikte, Gram Games tarafından kurulan özel Gram Cafe alanında oyun dünyasına adım atmayı hedefleyen genç yazılımcılar Gram Games ekibiyle bir araya gelme fırsatı buldu.

Kurulan Gram Cafe’de ziyaretçiler 1010! World’ün yanı sıra sadece Apple TV platformu için hazırlanan ve çok yakında yayınlanacak olan Lumino adlı yeni oyunu da herkesten önce deneme fırsatı buldu. Ziyaretçilerin etkinlik boyunca eğlenceli vakit geçirdiği Gram Cafe’de bir gün içinde toplamda 35 saat 1010! World oynandı, toplamda 728.024 puan elde edildi. Ziyaretçilerin ortalama puanı ise 10.268 oldu.

Eğlenceli Bir Oyun Fikri Olan Herkese Kapımız Açık

GDG İstanbul DevFest 2015’te yaptığı konuşmada mobil oyunların geliştirilme sürecini anlatan Gram Games Oyun Tasarımcısı Şahin Yalabık, “Oyun geliştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli konu eğlence. Eğlenceli bir oyun her zaman başarıya ulaşır. Hızlı bir şekilde para kazanmaya odaklanmak yerine eğlenceli bir oyun yapmaya odaklanırsanız, başarı ardından gelecektir. Biz Gram Games olarak 2Tons ivmelendirme programımızla aklında eğlenceli mobil oyun fikri olan tüm yazılımcılara kucak açıyoruz.

Mobil oyun dünyasına adım atmayı planlayan tüm gençlere kapımız sonuna kadar açık.” dedi.

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Gram Games Oyun Geliştiricisi Murat Gürel, Unity ile geliştirme konusunda yaptığı teknik sunumda, bir oyun fikrinin bir ürün haline gelirken geçtiği aşamaları özetledi. Gürel, analitik verilerin toplanmasının kullanıcıların oyuna gösterdiği tepkiyi anlamak için çok önemli bir araç olduğunu vurgularken, yerelleştirmenin de sadece bir çeviriden ibaret değil, zekice ve detaylı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.