Green House'dan su ve tuzla şarj olabilen LED fener





http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20120904/237751/

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Alternatif enerji kullanan elektronik ürünlerle tanınan Green House, su ve tuz birleşiminden elektrik üretebilen yeni bir LED fenerin tanıtımını yaptı.Herhangi bir şarj edilebilir batarya veya harici güç bağlantısı olmayan GH-LED10WBW adlı fener, su tankı içerisine 16gr tuz ihtiva eden 350ml su konmasıyla bir elektrolit görevi görüyor. Bir magnezyum ve bir karbon plaka ile karışımdan elektrik üreten tank ile fener 50 lümen parlaklığa kadar ışık yayabiliyor ve 8 saat kullanılabiliyor.Magnezyum plaka 120 saate kadar elektrik üretebildiği için, bu süre geçtiğinde yenisi ile değiştirmek gerekiyor. Ayrıca USB cihazlarınızı da fener üzerinden şarj edebiliyorsunuz.Ekim ortalarında satışa sunulması planlanan fenerin fiyatı belli değil.