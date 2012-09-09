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Green House'dan su ve tuzla şarj olabilen LED fener

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Alternatif enerji kullanan elektronik ürünlerle tanınan Green House, su ve tuz birleşiminden elektrik üretebilen yeni bir LED fenerin tanıtımını yaptı.

Herhangi bir şarj edilebilir batarya veya harici güç bağlantısı olmayan GH-LED10WBW adlı fener, su tankı içerisine 16gr tuz ihtiva eden 350ml su konmasıyla bir elektrolit görevi görüyor. Bir magnezyum ve bir karbon plaka ile karışımdan elektrik üreten tank ile fener 50 lümen parlaklığa kadar ışık yayabiliyor ve 8 saat kullanılabiliyor. 

Magnezyum plaka 120 saate kadar elektrik üretebildiği için, bu süre geçtiğinde yenisi ile değiştirmek gerekiyor. Ayrıca USB cihazlarınızı da fener üzerinden şarj edebiliyorsunuz.

Ekim ortalarında satışa sunulması planlanan fenerin fiyatı belli değil.


http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20120904/237751/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 7 yıl
Green House urunleri kurnaz, bir kez daha fiyat duyurulunca niyet bozulabilir.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu tür teknolojileri görmek güzel, yaygınlaşmasını beklemek ise uzun sürer..
Sıradışı ve farkını ortaya koymuş teknolojileri bağrımıza basmalıyız. Bu arada fiyatı göremedim ? :)
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bingbang 7 yıl
Normal pil mantığında gerçekleşiyor.Anot ve katot kaplar arasındaki elektron hareketi(redoks tepkimelerinde açığa çıkan) sayesinde.Ama anot aşındığı için bir süre sonra değiştirmek gerekiyor galiba.
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Mühendis Kafası 7 yıl
tuzlu sudan nasıl elektrik üretiliyor, biri açıklayabilir mi?
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theboy32 7 yıl
böyle garip ürünler görmek güzel fakat her yerde lazım olacak birşey olduğunu sanmıyorum
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abdulmusavvir 7 yıl
Madalyonun arka yüzü ise bu cihaz satın alırken içinde gelen magnezyum kadar çalışabiliyor, şarj için su ve tuz lazım ama asıl para eden harcadığınız şey magnezyum plaka.
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
direk tuzlu su koysak nasıl olur?
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nevai 7 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
direk tuzlu su koysak nasıl olur?

Zekice
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balomer 7 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

direk tuzlu su koysak nasıl olur?

Düşünemedi.jpg :D
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Amedra 7 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

direk tuzlu su koysak nasıl olur?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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