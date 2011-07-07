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Guilherme Schasiepen'den gerçek olma olasılığı yüksek 5.Nesil iPhone modeli

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,2b
1
35
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Guilherme Schasiepen'den gerçek olma olasılığı yüksek 5.Nesil iPhone modeli
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Geçtiğimiz sene yaşanan prototip krizinden sonra Apple'ın işleri daha sıkıya almasından dolayı yeni iPhone ile ilgili net bir bilgi edinilmiş değil ancak ortada konuşulan iki önemli iddia bulunuyor. Bunlardan ilkine göre, yeni iPhone profilden tıpkı 4.Nesil iPhone gibi benzer tasarıma sahip olacak ancak, mevcut iPhone'lardakinin aksine daha ince çerçeveye diğer bir deyişle kenardan kenara ekrana sahip olacak. Bu da yeni iPhone'un daha büyük ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. İkinci iddiaya göre de yeni iPhone'un ekranı mevcut modellerinkine göre daha büyük olacak fakat bu değişikliğin yanı sıra yepyeni bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

iPhone 5 tanıtılana kadar her iki söylentinin gerçekleşme ihtimali eşit, dolayısıyla "yeni iPhone nasıl görünecek ?" sorusuna şu anda tasarımcıların söylentilerden yola çıkarak hazırlanan diğer bir deyişle iddiaları görselleştiren çeşitli model çizimleri inceleyerek cevap vermek dışında başka bir çare bulunmuyor. İnternette oldukça fazla iPhone 5 modeli mevcut olmasına rağmen, camdan Apple klavye, Apple TV, beyaz iMac konsepti gibi yaptığı konsept Apple ürünleri ile bilinen Guilherme Schasiepen'in ilk söylentiden yola çıkarak hazırladığı 5.Nesil iPhone modeli, birçok kullanıcının beğeneceği tarzda. 

Guilherme Schasiepen'den gerçek olma olasılığı yüksek 5.Nesil iPhone modeli
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Guilherme Schasiepen'den gerçek olma olasılığı yüksek 5.Nesil iPhone modeli
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Ficikukum 7 yıl
Desenize ben yine tüm yıl boyunca simit+çay a talim edicem ki iphone 5 alim,ama birazda iyi tarafından bakarsak:iPhone 2.nesilinden bu yana tam 35 kg verdim.:)
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DH Misafiri 8 yıl
madhane
onu bunu bilmem hacılar iphone ı oldum olası sevmem elime bile almadım ama bu tasarım beni mest etti cıksın 3000 tl de olsa cekerim bankadan kredi gider alırım :D

bu tasarımın nesi mest etti anlamadım.. 4'ün üzerinde bir iki konsept değişiklik yapılmış sadece.. abartmaya gerek yok yani sakin ol arkadaşım ;)
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Volkanbaba 8 yıl
ekran kötü böyle yapacaklarını sanmam
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Batuist 8 yıl
resimlerdeki konsept çalışmaları oldukça şık. böyle gelirse kimse hayır demez sanırım. Özellikle genişleyen ekranın çözünürlüğünü 1280x720 olmasını herkes isterdi ama görünen o ki böyle bir dedikodu bile yok. iosdaki uygulamaların yaratacağı uyumsuzluk buna en büyük engel gibi duruyor. Ama ilk ipaddeki ekranın çözünürlüğünde yani 1024x768 çözünürlüğünde bir ekran bana daha mantıklı gelirdi. dolayısı ile hem ipad uygulamalarını çalıştırabilecek hemde dpi düşürmeden ekranı büyütebilir apple. uygulamalarıda tıpkı daha önce androidde gördüğümüz gibi ekranın orta yerinde çalıştırma prensibini benimseyebilir apple. zaten tüm uygulamaların yeni ekrana adapte olmasını eminim iphone gibi bir alet için çok fazla zaman almazdı. Tabi bunların hepsi bir varsayım telefon çıkınca yine güzel bir iş çıkaracağından eminim appleın..
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madhane 8 yıl
onu bunu bilmem hacılar iphone ı oldum olası sevmem elime bile almadım ama bu tasarım beni mest etti cıksın 3000 tl de olsa cekerim bankadan kredi gider alırım :D
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Recharged 8 yıl
Son derece başarılı bir tasarım yine.
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O.Beverly 8 yıl
Kenardan kenara ekran siyah modelde daha guzel duruyor.Herkes siyah alsin kimse beyaz almasin
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ManoMachine 8 yıl
Bu sefer anteni doğru yapmışlardır umarım ki insanlar telefonu doğru tutmak zorunda kalmazlar...
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sertacarslan 8 yıl
merong

Bi ben beğenmedim heralde, çoook çirkin birşey olmuş, üst ve alttan da biraz daha kırpmaları lazım.

Katılıyorum.
Mümkünse üstten ve alttan max. birer santim boşluk kalmalı kamera, hoparlör vs. için. Bu durumda daha da uzayan ekranın çözünürlüğü de 1280*640 falan olmalı.
Home tuşu kalkmalı.
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clax22 8 yıl
güzel bir deneme olmuş bence yapan arkadaşın hayal gücü kuvvetliymiş apple bu photoshopu yapanı hemen işe alsın tasarımcı olarak
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kaansen32 8 yıl
ben siyahı aşırı beğendim inşallah böyle olur ama arka tarafın yassı olmasından ve daha ince olmasından yanayım
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e_capkan 8 yıl
5. nesil 32gb ve 64gb olursa iyi olur.
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Mühendis Kafası 8 yıl
o değil de, bu alet kaç para olcak? iphone'un sadece zengin telefonu olmadığını istedikleri için yine 2000+ bir fiyat mı olacak?
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monsieurje 8 yıl
oldu o zaman en kisa zamanda iPhone 4'e geçiyorum.. çerçevesiz ekran oldukça itici duruyor..
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AhmedKaymakcı 8 yıl Mühendis Kafası
playXr
o değil de, bu alet kaç para olcak? iphone'un sadece zengin telefonu olmadığını istedikleri için yine 2000+ bir fiyat mı olacak?

Yine derken?
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