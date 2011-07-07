Guilherme Schasiepen'den gerçek olma olasılığı yüksek 5.Nesil iPhone modeli

Geçtiğimiz sene yaşanan prototip krizinden sonra Apple'ın işleri daha sıkıya almasından dolayı yeni iPhone ile ilgili net bir bilgi edinilmiş değil ancak ortada konuşulan iki önemli iddia bulunuyor. Bunlardan ilkine göre, yeni iPhone profilden tıpkı 4.Nesil iPhone gibi benzer tasarıma sahip olacak ancak, mevcut iPhone'lardakinin aksine daha ince çerçeveye diğer bir deyişle kenardan kenara ekrana sahip olacak. Bu da yeni iPhone'un daha büyük ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. İkinci iddiaya göre de yeni iPhone'un ekranı mevcut modellerinkine göre daha büyük olacak fakat bu değişikliğin yanı sıra yepyeni bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

iPhone 5 tanıtılana kadar her iki söylentinin gerçekleşme ihtimali eşit, dolayısıyla "yeni iPhone nasıl görünecek ?" sorusuna şu anda tasarımcıların söylentilerden yola çıkarak hazırlanan diğer bir deyişle iddiaları görselleştiren çeşitli model çizimleri inceleyerek cevap vermek dışında başka bir çare bulunmuyor. İnternette oldukça fazla iPhone 5 modeli mevcut olmasına rağmen, camdan Apple klavye, Apple TV, beyaz iMac konsepti gibi yaptığı konsept Apple ürünleri ile bilinen Guilherme Schasiepen'in ilk söylentiden yola çıkarak hazırladığı 5.Nesil iPhone modeli, birçok kullanıcının beğeneceği tarzda.