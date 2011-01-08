[Güncel] ASUS SaberTooth P67 anakart ile 5GHz video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Asus'un tasarımı ve BIOS'uyla fark yaratan P67 yonga setli anakartı Sabertooth P67 üzerinde Core i7 2600K'yı hava soğutma ile 5GHz'e hız aşırtıp, oluşan performans farkına baktık!
Not :Video içindeki hatalı test tablosu aşağıdaki ile değiştirilmiştir. Eğer videoyu daha önce izlediyseniz sadece aşağıdaki test tablosu sizin için yeterli olacaktır. (xxps'e dikkati için teşekkür ederiz)
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Biosta değişikliği yaptıktan sonra F10 ile kaydedip çıkıyorsunuz, sonra ilk açılışta 3,4 görüyorsunuz. İlk açılışta yani Efi bios öncesi evet bende 2500k ile 3,30 görüyorum. Sonra bios ekranlarını geçip Windows açılınca boşta 1,6 (C1E Enabled) yükte 4,3 olarak çalışıyor...
hadi ya ciddimisin baban intelde muhendıs heralde sana özel işlemci yapmiş.
Bende fansız 5.2 stabil
Tebrik edeirm
Asus Pro kartımı soket sorunu yüzünden değiştirip, Sabertooth'a terfi ettim zira o.c ile ilgili sıkıntı yaşıyorum...
Öncelikle, def. voltaj ile 4.0ghz'i denedim (1.2v) malesef mavi ekran ile karşılaştım, voltajı oto da bırakınca ise, cpu-z sistem boşta 1.320-1.328v olarak görüyor lakin, yüke girince sistem (prime 95) voltaj değeri 1.264v 'a kadar düşüyor ancak ben manuel olarak bu değeri girdiğimde ise sistem hata veriyor yani açılmıyor, 1305 bios kurulu idi, güncelledim ve 1502 sürümünü kurudm ama sonuç değişmedi...
İşlemci yüke girince voltaj düşüyor, o voltaj değerini manuel girince de sistem hata veriyor...
4.5ghz için 1.35v girdiğimde ise sistem yine çakıldı, Asus Pro ile aldığım değerler;
4ghz için 1.192v
4.5ghz için 1.352v
Videodaki gibi sadece çarpanı 50 yapıp herşeyi oto da bıraktığımda ise, 1.6v verdi ve Asus'un yazılımı uyarı olarak bir pencere açtı.
Burada da 1.504v ile 5ghz yapılmış... overclock3d.net/...
Bende mi sorun var, işlemci de mi yoksa anakartta mı, bunu çözemedim...
peki bu tür overclock ASUS un tüm EFI bios olan anakartlarında böyle auto voltajlımıdır yoksa sadece bu model için mi geçerlidir
tüm asus p67 lerde böyle sadece islemciye voltaj verionuz az o kadar
intel çaresizlikten amd den teknoloji destesteği istedi diyorlar. bu konuda ne diyorsun?