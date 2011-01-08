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[Güncel] ASUS SaberTooth P67 anakart ile 5GHz video inceleme

8 yıl
118b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Asus'un tasarımı ve BIOS'uyla fark yaratan P67 yonga setli anakartı Sabertooth P67 üzerinde Core i7 2600K'yı hava soğutma ile 5GHz'e hız aşırtıp, oluşan performans farkına baktık!

Not :Video içindeki hatalı test tablosu aşağıdaki ile değiştirilmiştir. Eğer videoyu daha önce izlediyseniz sadece aşağıdaki test tablosu sizin için yeterli olacaktır. (xxps'e dikkati için teşekkür ederiz)


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bende işlemci olmadan 5.4ghz de stabil
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MPS-55 7 yıl
2500k vantage skoru nedir?
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HoneyBagdeR2 7 yıl
arkadaşlar bende videoya özenit sabertooth p67 ve 2600k aldım ama bi türlü 4.6ghz ye çıkaramadım.videodaki gibi yapıyorum ayarları ama yeniden başlattıgımda 3.4ghz olarak gözüküyor sistem özelliklerinde.nerde hata yapıyorum acaba?
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setek01 7 yıl HoneyBagdeR2
giyotin_1982

arkadaşlar bende videoya özenit sabertooth p67 ve 2600k aldım ama bi türlü 4.6ghz ye çıkaramadım.videodaki gibi yapıyorum ayarları ama yeniden başlattıgımda 3.4ghz olarak gözüküyor sistem özelliklerinde.nerde hata yapıyorum acaba?

Biosta değişikliği yaptıktan sonra F10 ile kaydedip çıkıyorsunuz, sonra ilk açılışta 3,4 görüyorsunuz. İlk açılışta yani Efi bios öncesi evet bende 2500k ile 3,30 görüyorum. Sonra bios ekranlarını geçip Windows açılınca boşta 1,6 (C1E Enabled) yükte 4,3 olarak çalışıyor...
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orhuncoskun 7 yıl
Sayın Mesut ÇEVİK arkadaşın ses rengine ve anlatışına bayılıyorum, tüm videolarını zevkle seyrediyorum
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BarbarosTUGRUL 8 yıl
2500k 5ghz stok fan sıstem stabıl sabertoothu sevıyorum
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BuĞrA 8 yıl

BarbarosTUGRUL
2500k 5ghz stok fan sıstem stabıl sabertoothu sevıyorum

hadi ya ciddimisin baban intelde muhendıs heralde sana özel işlemci yapmiş.
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Tolgá 7 yıl

BarbarosTUGRUL
2500k 5ghz stok fan sıstem stabıl sabertoothu sevıyorum

Bende fansız 5.2 stabil
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Necessa®i 8 yıl
hava soğutma ile yapıldığı için takdire değer bir uğraş olmuş.

Tebrik edeirm
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LEON-X 8 yıl
Arkadaşlar selamlar...

Asus Pro kartımı soket sorunu yüzünden değiştirip, Sabertooth'a terfi ettim zira o.c ile ilgili sıkıntı yaşıyorum...

Öncelikle, def. voltaj ile 4.0ghz'i denedim (1.2v) malesef mavi ekran ile karşılaştım, voltajı oto da bırakınca ise, cpu-z sistem boşta 1.320-1.328v olarak görüyor lakin, yüke girince sistem (prime 95) voltaj değeri 1.264v 'a kadar düşüyor ancak ben manuel olarak bu değeri girdiğimde ise sistem hata veriyor yani açılmıyor, 1305 bios kurulu idi, güncelledim ve 1502 sürümünü kurudm ama sonuç değişmedi...

İşlemci yüke girince voltaj düşüyor, o voltaj değerini manuel girince de sistem hata veriyor...

4.5ghz için 1.35v girdiğimde ise sistem yine çakıldı, Asus Pro ile aldığım değerler;

4ghz için 1.192v
4.5ghz için 1.352v

Videodaki gibi sadece çarpanı 50 yapıp herşeyi oto da bıraktığımda ise, 1.6v verdi ve Asus'un yazılımı uyarı olarak bir pencere açtı.

Burada da 1.504v ile 5ghz yapılmış... overclock3d.net/...

Bende mi sorun var, işlemci de mi yoksa anakartta mı, bunu çözemedim...
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mynisan 8 yıl
videoda anlatıldığı gibi sistemi 5ghz'e çektim fakat asus suite sürekli vcore 1.56 uyarısı vermeye başladı, intell'in sandy bridge işlemciler için 1.5v'dan daha fazla voltaj önermediğini düşünecek olursak bu durumda videoda önerildiği gibi sistemi 5ghz'e çekmek mantaklı değil, manual bir cpu v değerine ihtiyaç var.
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Shendelzare 8 yıl
Hava soğutma dediğimiz olay anakartın stock fanı ile yapılan soğutma mı yoksa ekstradan alınan bir soğutma sistemi mi?
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DH Misafiri 8 yıl
Bir sorum olucak
peki bu tür overclock ASUS un tüm EFI bios olan anakartlarında böyle auto voltajlımıdır yoksa sadece bu model için mi geçerlidir
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uyesercan 8 yıl

DH Misafiri

Bir sorum olucak

peki bu tür overclock ASUS un tüm EFI bios olan anakartlarında böyle auto voltajlımıdır yoksa sadece bu model için mi geçerlidir


tüm asus p67 lerde böyle sadece islemciye voltaj verionuz az o kadar
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
sandy işlemciler tam bir fiyasko intelin çaresi kalmamış böyle şeylerle göz boyayacak kaç senedir hiç gelişen bir şey yok amd darbeyi sağlam vuracaktı vazgeçti gözebatmak istemiyor o sistemin normal şartlarda çalışacağı günlük değer 4,2 ghzdir zaman geçtikçe şişer sistem ddr 5 e geçilirse herbir işlemciye ayrı bir kanal verirlirse ve trasnsistör sayılarıda 3milyara yaklaşırsa gpulara yaklaştı diyebiliriz aksi takdirde nvdia işlemciçıkarsın onu alıcam buda çok uzun bir zaman değil inşallah nvidia kendine atılan bu kazığı böylece bitirir ve faydası bize dokunur
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sadtneverdie 8 yıl

interyasin

sandy işlemciler tam bir fiyasko intelin çaresi kalmamış böyle şeylerle göz boyayacak kaç senedir hiç gelişen bir şey yok amd darbeyi sağlam vuracaktı vazgeçti gözebatmak istemiyor o sistemin normal şartlarda çalışacağı günlük değer 4,2 ghzdir zaman geçtikçe şişer sistem ddr 5 e geçilirse herbir işlemciye ayrı bir kanal verirlirse ve trasnsistör sayılarıda 3milyara yaklaşırsa gpulara yaklaştı diyebiliriz aksi takdirde nvdia işlemciçıkarsın onu alıcam buda çok uzun bir zaman değil inşallah nvidia kendine atılan bu kazığı böylece bitirir ve faydası bize dokunur



intel çaresizlikten amd den teknoloji destesteği istedi diyorlar. bu konuda ne diyorsun?
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