[Güncel] ASUS SaberTooth P67 anakart ile 5GHz video inceleme

Asus'un tasarımı ve BIOS'uyla fark yaratan P67 yonga setli anakartı Sabertooth P67 üzerinde Core i7 2600K'yı hava soğutma ile 5GHz'e hız aşırtıp, oluşan performans farkına baktık!

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