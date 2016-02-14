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Güneş gözlem uydusundan 6 dakikalık Time Lapse videosu

NASA'nın 6 yıl önce uzaya gönderdiği Güneş Gözlem Uydusu görevini başarıyla tamamladı. 6 Yıldır belirli aralıklarla güneşi fotoğraflayan uydunun gönderdiği verilerden Time Lapse videosu hazırlandı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Güneş gözlem uydusundan 6 dakikalık Time Lapse videosu
 
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bundan 6 yıl önce Güneş Gözlem Uydusu'nu uzaya gönderdi. Tek işi güneşteki değişimleri kaydetmek olan bu uydunun gönderildiği sırada 5 yıl boyunca hizmet vermesi planlanıyordu. Kısa bir süre önce 6 yaşına basan uydu bu süre içerisinde her iki saatte bir güneşi fotoğraflamayı başardı.

Elde edilen görüntüler ise Time Lapse metoyduyla bir videoya dönüştürüldüğünde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Merkezine inildiğinde milyonlarca dereceye ulaşan inanılması güç bir sıcaklığa sahip Güneş, bu sıcaklığın basıncıyla birlikte yüzeyinde bazı patlamalar yaşıyor. Elde edilen videoda ise patlamalar ve saçılan ışık hüzmesi net bir şekilde görülebilir.

Güneş'i ve Güneş Sistemini daha fazla tanıyabilmek için oldukça büyük öneme sahip bu görüntüleri aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/02/13/one-year-timelapse-sun/ Yorum Yaz
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