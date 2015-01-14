Güney Kore güneş enerjisinde verimlilik rekoru kırdı

Haber Editörü
Güneş ışınları ile ısı ve elektrik enerjisi elde etmek uzun yıllardır kullanılan bir sistem ve en önemli alternatif enerji kaynağı kabul ediliyor. Ancak önemi bu kadar büyük olmasına rağmen yansıyan güneş ışınlarının tamamı enerjiye çevrilemiyor.
Güneş ışınlarını enerjiye çeviren ticari amaçlı altyapılar henüz yüzde 12-13 seviyelerine çıkmış durumda. Ancak araştırmacıların yeni materyaller kullanarak verimliliği artırma çalışmaları devam ediyor. Güney Kore bu alanda bir ilki başardı.
Güney Kore Kimya Teknolojileri Enstitüsü araştırmacıları güneş panellerinde ucuz ve bol bir şekilde bulunan perovskite malzemesini kullanmaya başladı. Bu malzeme sayesinde güneş panelleri yüzde 17.9 verimlilik seviyesine ulaştı. Bunun anlamı panellere yansıyan ışınların yüzde 17.9'u enerjiye dönüştürülebiliyor.
Ekip bu verimliliğe ulaşmak için perovskite malzemelerini çeşitli oranlarda karıştırarak onlarca deney yapmış ve en sonunda en ideal karışım oranını bulmuşlar. Elde edilen verimlilik oranı büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Ancak genel olarak bakıldığında halen altyapıların geliştirilmesine ihtiyaç olduğu görülüyor.
http://www.ubergizmo.com/2015/01/south-korean-team-achieves-record-breaking-solar-cell-efficiency/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama haberde ticari panellerden bahsedilmiş yani bunlar maliyeti uygun seviyede olanlar.Büyük ihtimal dahada gelişecektir ve prison break dizisinin sonundaki gibi güneş enerjisinden çok yüksek bir oranda %70-80 gibi yararlınılan birşey geliştirelecektir.
Not:Haberin başlığı değiştirmeli.
Bu millet henüz elindeki mevcut panelin daima yüksek veriminde çalıştırmayı bilmiyor ki,,,Korelinin paneline kafayı taksın.
Gelin beraber bir hesap yapalım;
bir panel düşünün ki,,A grubu;% 30 verimli olsun.(oysa henüz bu verimde duyulmadı,görülmedi,Nasa da var yok tartışmasına gerek yok,konumuz farklı) B grubu da=%15 verimli olsun.
A grubu panel temmuz ayı öğle güneşinde mevcut max. gücünün % 75-80 gibi kayıplı çalışırken şu kendime kabûl ettiğim % 15 max. gücünün en fazla % 15-20 gibi kayıpla çalışırken gücünü abarttığımız % 30 verimli panele fark atar.Yani sizin anlayacağınız dilde yazayım;1m2 alandan % 30 verimli olan 130Watt üretsin,,% 15 verimli olan ise 90watt üretsin.İşte bizim cahilane körü körüne kullanımımız sayesinde 130wattdan 25-30watt kalırken % 15 verimli eski topraktan 55-60watt almaya devam ederiz...
Yeterki uygun tekniği bilelim.
unutmayın;doğa da bulunan maddelerin,elementlerin yapısına ugyun hareket ederseniz kâr edersiniz.Yani bir bakır yada alaşım iletken ısısı yükseldiğinde iç direnci de yükseliyorsa ve biz kullanıcılar böyle kullanmaya devam ediyorsak bırakın %30 verimli paneli % 60 panel icad edilse dahi pek işe yaramayacaktır.
bakın arkadaşlar,panelin veriminden öte sizin uyguladığınız teknik verimi ortaya çıkarır.Ör;dünyadaki mevcut bilgi diyor ki;güneş panelinde güneşe devamlı dönen panel grubu dönmeyen gruba göre en az %35-40 daha verimlidir.
Haa işte malisert olarak bir ileri gidip diyorum ki;bu verim ne ki?Temmuz ayı öğle güneşinde üst seviye verimi alabilmek için panel soğutmasını yapanlar yapmayanların en kralından daha üstün verimle panelleri çalışır...
Henüz yeni açtığım bu başlıkta konuyu açıkça,örnekli anlattım.. Başlık linki; forum.donanimhaber.com/...
Sonuç olarak,doğru teoriyi almış,uygulamalarıyla teorisini pekiştirmiş mühendislere ihtiyacımız var..Gerisi hikaye....
Her şeyin mucidi..
Bu haberdeki yenilik, yeni bir malzeme kullanımı. "Perovskite" ile güneş hücresi yeni bir teknoloji 2009 yılında geliştirildi. İlk çıktığında verimlilikleri düşüktü ve iyileştirilmeye çalışılıyordu.
Haberdeki vurgu biraz yanlış anlaşılıyor.