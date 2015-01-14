Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güney Kore güneş enerjisinde verimlilik rekoru kırdı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
12
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Kore güneş enerjisinde verimlilik rekoru kırdı

Güneş ışınları ile ısı ve elektrik enerjisi elde etmek uzun yıllardır kullanılan bir sistem ve en önemli alternatif enerji kaynağı kabul ediliyor. Ancak önemi bu kadar büyük olmasına rağmen yansıyan güneş ışınlarının tamamı enerjiye çevrilemiyor. 

Güneş ışınlarını enerjiye çeviren ticari amaçlı altyapılar henüz yüzde 12-13 seviyelerine çıkmış durumda. Ancak araştırmacıların yeni materyaller kullanarak verimliliği artırma çalışmaları devam ediyor. Güney Kore bu alanda bir ilki başardı. 

Güney Kore Kimya Teknolojileri Enstitüsü araştırmacıları güneş panellerinde ucuz ve bol bir şekilde bulunan perovskite malzemesini kullanmaya başladı. Bu malzeme sayesinde güneş panelleri yüzde 17.9 verimlilik seviyesine ulaştı. Bunun anlamı panellere yansıyan ışınların yüzde 17.9'u enerjiye dönüştürülebiliyor. 

Ekip bu verimliliğe ulaşmak için perovskite malzemelerini çeşitli oranlarda karıştırarak onlarca deney yapmış ve en sonunda en ideal karışım oranını bulmuşlar. Elde edilen verimlilik oranı büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Ancak genel olarak bakıldığında halen altyapıların geliştirilmesine ihtiyaç olduğu görülüyor.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/south-korean-team-achieves-record-breaking-solar-cell-efficiency/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 4 yıl
tebrik ediyorum karşılaştırma gereği duymuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 4 yıl
Enerji mühendisliği öğrencisiyim ve öğrendiğimize göre dünyanın en verimli güneş panelinin verimlilik oranı %29-30.Bu yüzden haberin başlığı yanlış.
Ama haberde ticari panellerden bahsedilmiş yani bunlar maliyeti uygun seviyede olanlar.Büyük ihtimal dahada gelişecektir ve prison break dizisinin sonundaki gibi güneş enerjisinden çok yüksek bir oranda %70-80 gibi yararlınılan birşey geliştirelecektir.
Not:Haberin başlığı değiştirmeli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Zamaninda nasil siradan 100 watlik ampuller vardi simdiler de ise tasarruf ve led ampuller piyasaya cikti. Paneller de cok gecmeden bu verimlilige kavusacak. Tabiki oturup teknoloji beklememek lazim. Gunes fakiri olan Almanya bile simdiden ulkesinin %15 lik enerji ihtiyacini panellerden sagliyor -ki boyle bir sanayi ulkesi icin durum bu ise biz hayli hayli tum enerjimizi gunesten cok rahat saglayabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
malisert32 4 yıl
Koreli onu bulmuş,Amerikalı şunu bulmuş denilince balıklama atlayan şu toplum,,birazda elindekileri değerlendirmeyi bilse daha güzel olurdu.
Bu millet henüz elindeki mevcut panelin daima yüksek veriminde çalıştırmayı bilmiyor ki,,,Korelinin paneline kafayı taksın.

Gelin beraber bir hesap yapalım;
bir panel düşünün ki,,A grubu;% 30 verimli olsun.(oysa henüz bu verimde duyulmadı,görülmedi,Nasa da var yok tartışmasına gerek yok,konumuz farklı) B grubu da=%15 verimli olsun.
A grubu panel temmuz ayı öğle güneşinde mevcut max. gücünün % 75-80 gibi kayıplı çalışırken şu kendime kabûl ettiğim % 15 max. gücünün en fazla % 15-20 gibi kayıpla çalışırken gücünü abarttığımız % 30 verimli panele fark atar.Yani sizin anlayacağınız dilde yazayım;1m2 alandan % 30 verimli olan 130Watt üretsin,,% 15 verimli olan ise 90watt üretsin.İşte bizim cahilane körü körüne kullanımımız sayesinde 130wattdan 25-30watt kalırken % 15 verimli eski topraktan 55-60watt almaya devam ederiz...
Yeterki uygun tekniği bilelim.
unutmayın;doğa da bulunan maddelerin,elementlerin yapısına ugyun hareket ederseniz kâr edersiniz.Yani bir bakır yada alaşım iletken ısısı yükseldiğinde iç direnci de yükseliyorsa ve biz kullanıcılar böyle kullanmaya devam ediyorsak bırakın %30 verimli paneli % 60 panel icad edilse dahi pek işe yaramayacaktır.


bakın arkadaşlar,panelin veriminden öte sizin uyguladığınız teknik verimi ortaya çıkarır.Ör;dünyadaki mevcut bilgi diyor ki;güneş panelinde güneşe devamlı dönen panel grubu dönmeyen gruba göre en az %35-40 daha verimlidir.
Haa işte malisert olarak bir ileri gidip diyorum ki;bu verim ne ki?Temmuz ayı öğle güneşinde üst seviye verimi alabilmek için panel soğutmasını yapanlar yapmayanların en kralından daha üstün verimle panelleri çalışır...

Henüz yeni açtığım bu başlıkta konuyu açıkça,örnekli anlattım.. Başlık linki; forum.donanimhaber.com/...

Sonuç olarak,doğru teoriyi almış,uygulamalarıyla teorisini pekiştirmiş mühendislere ihtiyacımız var..Gerisi hikaye....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 4 yıl
Geleceğin enerji üretim metodu olan güneş enerji panellerini icat eden Nikola Tesla'yı bir kez daha saygıyla anıyoruz !
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl profecco
Nicola Tesla'nın şeyinin kılıyım ben.

Her şeyin mucidi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 4 yıl
"Güney Kore Perovskite madde ile verimlilik rekoru kırdı" olmalıydı başlık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
maaliyet, tabiiki maaliyet daha ne olsun ???????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Gelecek güneş enerjisinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 4 yıl
bizim güneş takımında kullandığımız paneller yuzde 18 verimliliğe sahip zaten. bunun çok daha üstünde verimli paneller mevcut nasa tarafından kullanılan.bunun nesi haber anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muuzoo 4 yıl
Ufak bir düzeltme yapmak istiyorum, şu an ki silicon tabanlı panellerde zaten %25 civarında verim alınabiliyor. Kendi üniversitemde %18 lik HJT Hücreler üretilebiliyor. Kaldı ki daha yüksek verimli güneş panlleri de var ama uzay çalışmalarında kullanılıyor ve pahalılar.

Bu haberdeki yenilik, yeni bir malzeme kullanımı. "Perovskite" ile güneş hücresi yeni bir teknoloji 2009 yılında geliştirildi. İlk çıktığında verimlilikleri düşüktü ve iyileştirilmeye çalışılıyordu.

Haberdeki vurgu biraz yanlış anlaşılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1123 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, solar panels
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo'nun akıllı telefonları Türkiye'de 4 yıl Apple iPhone 6 Plus video inceleme "Apple'ın ilklerini taşıyan iPhone" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim