Güney Kore güneş enerjisinde verimlilik rekoru kırdı





Güneş ışınları ile ısı ve elektrik enerjisi elde etmek uzun yıllardır kullanılan bir sistem ve en önemli alternatif enerji kaynağı kabul ediliyor. Ancak önemi bu kadar büyük olmasına rağmen yansıyan güneş ışınlarının tamamı enerjiye çevrilemiyor.





Güneş ışınlarını enerjiye çeviren ticari amaçlı altyapılar henüz yüzde 12-13 seviyelerine çıkmış durumda. Ancak araştırmacıların yeni materyaller kullanarak verimliliği artırma çalışmaları devam ediyor. Güney Kore bu alanda bir ilki başardı.





Güney Kore Kimya Teknolojileri Enstitüsü araştırmacıları güneş panellerinde ucuz ve bol bir şekilde bulunan perovskite malzemesini kullanmaya başladı. Bu malzeme sayesinde güneş panelleri yüzde 17.9 verimlilik seviyesine ulaştı. Bunun anlamı panellere yansıyan ışınların yüzde 17.9'u enerjiye dönüştürülebiliyor.





Ekip bu verimliliğe ulaşmak için perovskite malzemelerini çeşitli oranlarda karıştırarak onlarca deney yapmış ve en sonunda en ideal karışım oranını bulmuşlar. Elde edilen verimlilik oranı büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Ancak genel olarak bakıldığında halen altyapıların geliştirilmesine ihtiyaç olduğu görülüyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/01/south-korean-team-achieves-record-breaking-solar-cell-efficiency/?utm_source=mobilerepublic