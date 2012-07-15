Güney Kore hükümeti, esnek 60" OLED panel geliştirebilmek için LG'yi lider seçti

Görüntüleme alanındaki çözümleriyle sektörün en güçlü firmalarından olan LG, “Future Flagship Program” kapsamında 2017’ye kadar 60 inçlik esnek OLED panel geliştirilmesi için oluşturulan takıma liderlik yapmaya hazırlanıyor.

Güney Kore Bilgi Ekonomi Bakanlığı tarafından seçilen LG'nin liderlik yapacağı konsorsiyumun hedefi otobüs duraklarında ya da kamuya açık alanlarda rahatlık kullanılabilmesi için esnek OLED panel geliştirebilmek. Bu açıdan geliştirilen çözümlerin daha çok ticari uygulamalarda kullanılması hedefleniyor olsa da, projeden sağlanan deneyim ile bir sonraki aşamada bunları evlerimizde görmemiz mümkün olacaktır.

Öte yandan devlet tarafından desteklenen Future Flagship Program’ında gelecek nesil teknolojileri geliştirerek yeni iş kolları oluşturmak ve ihracatı arttırmak hedefleniyor.



