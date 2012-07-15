Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güney Kore hükümeti, esnek 60" OLED panel geliştirebilmek için LG'yi lider seçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,1b
1
26
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Görüntüleme alanındaki çözümleriyle sektörün en güçlü firmalarından olan LG, “Future Flagship Program” kapsamında 2017’ye kadar 60 inçlik esnek OLED panel geliştirilmesi için oluşturulan takıma liderlik yapmaya hazırlanıyor.
Güney Kore  Bilgi Ekonomi Bakanlığı tarafından seçilen LG'nin liderlik yapacağı konsorsiyumun hedefi otobüs duraklarında ya da kamuya açık alanlarda rahatlık kullanılabilmesi için esnek OLED panel geliştirebilmek. Bu açıdan geliştirilen çözümlerin daha çok ticari uygulamalarda kullanılması hedefleniyor olsa da, projeden sağlanan deneyim ile bir sonraki aşamada bunları evlerimizde görmemiz mümkün olacaktır.
Öte yandan devlet tarafından desteklenen Future Flagship Program’ında gelecek nesil teknolojileri geliştirerek yeni iş kolları oluşturmak ve ihracatı arttırmak hedefleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SoldaTr 7 yıl en beğenilen
redoracle
Vay be samsung,sony vs. yerine lg yi seçmelerinin nedeni neydi acaba bakanlığın?LGnin arkasıda sağlamlaştı iyice bu durumda...

Samsung'u niye seçmediler bilmiyorum ama Sony Japon olduğu için
redoracleVay be samsung,sony vs. yerine lg yi seçmelerinin nedeni neydi acaba bakanlığın?LGnin arkasıda sağlamlaştı iyice bu durumda...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eternity 7 yıl
Kore Hükumetini tebrik ermek lazım,bizim Vestel ve Beko paneli lgden,kasayı Çin'den kumandayi endonezyada almaya devam etsin..
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Bu kimse icin supriz degildir. Cunku zaten LG markasi ilk kurulus amaci olarak hukumetin teknolojik askeri ihtiyaclarini karsilamak oldugu gozonune alindiginda fason urutemlerin ustune kendi markasini yapistirip kendi guvencesini veren samsung un secilmeyecegi ortadadir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 7 yıl
Buna bizim amiyane tabirimizde şunu deriz ....kendi çalıp kendi oynuyor......

Esnek/elastiki ilk Modülleri AUO/Taiwan 2 sene kadar önce üretmeye başladı bile
OLED dahil!!

İlk FED Modülüde AUO üretti(Lisans zaten sadece AUO nun elinde şuanda)

İlk "Polymer" Modül de AUO dan çıktı!!

Amoled/Oled Modüller için teknik olarak tüm gelişmeler ve Lisanslar ile her türlü Modülü AUO/Taiwan üretiyor,hatta artık Sharp gibi özel üretim de
yapacak seviyeye geldi!!!

İlk Convex Modül de AUO dan üretildi bile

Kısaca bunlar bugün için ticari olarak sahada değil ama,hepsi hazır,hepsinin Lisansları alınmış v.s v.s

Panel üreticileri zamanı gelince bunları satın alacaklardır!

Bu arada AUO/Taiwan ın en büyük müşterileri de LGDisplay ile Samsung dur


Amoled/Oled te en büyük 3 ana üretici vardır

1-LGD
2-Samsung
3-AUO/Taiwan

ANCAK bu uyanık Koreli ler,tüm Modülleri kendileri üretiyor/üretmiş gibi göstermekte senelerdir aynı numarayı çekerler[>:]

İyide adama sormazlarmı ...yaw AUO dan bir dünya Modül alıyorsunuz ve bunları ne yapıyorsunuz......


Samy bu seneden başlayarak daha ucuz maliyetli ve Çin üretimli PSA varyant Modül üretimine başladı!!(Sony ve Samy panellerde
kullanılıyor)ama birde giriş/orta seviye panellerinde CMI/Taiwan dan VA varyant alıp,Taiwan malı ama kendi üretimi gibi gösteriyor


++
Bunların sallama ve hileli bilgileri her zaman böyledir! ama siz çıkan nihai ürüne odaklanın,ne malı veya kim üretmiş v.s sizi ilgilendirmesin!

G.Kore hükümeti ise zaten her zaman LGE ile SAmy nin çok ciddi arkasındadır,bu da onlara çok ciddi bir ilave güç katmaktadır

Adamlar hem uyanık hemde piyasayı nasıl ele geçiririz olayını müthiş iyi biliyorlar ve Japonlar gidip DERS alsınlar Korelilerden ama onları hiç
sevmedikleri için(hatta ciddi düşman gördükleri için)bunu yapmıyorlar!!

Koreliler eğri-doğru-hileli v.s ama herifler işlerini süper yapıyorlar zaten global pazarda artık tartışmasız lider bu uyanıklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Lg ve Samsung ikiside Güney Kore firması. Teknolojileri neredeyse tamamen aynı. Ülkemizdeki panel (tv, mon vs.) ürünlerinde Samsung ve Lg rekabet halinde sektörün bir numaralı ismi oluyorlar. birisi teknolojiyi sunar digeri hemen arkasından gelir. Birbirine rakip iki firma yaratilmis ve birbiriyle yaris halinde gosteriliyor. Bu bir tesadüf değil Güney Kore'nin devlet politikasıdır. Darısı bizim ülkemize...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 7 yıl
türkiye'de bir ara aselsan telefon üretmişti ve çok sayıda kullanıcısı olmuştu. sonra nedendir bilinmez cep telefonu üretiminden vazgeçildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 7 yıl
bu gibi konularda turkiyenin marka ve/veya markaları sürekli söz konusu olur...iyidir kötüdür beni ilgilendirmez ama asıl önemli konuda her sene televizyon alınmayacagı demi hani yeni model çıksa bile alınmaz.. - ama bir ceptelefonuna gelince konu'da türkiyenin sözünün geçmemesi ve türkiyedeki kullanıcıların ceptelefonunu hersene yeni model degiştirmesi ve harcadıgı parayı düşününce üzülüyor insan...+ olarak türkiye ceptelefonu üretmek istese ve gerçekten emek vererek çalışsa bile ilgi görülmeyecegini düşünmeye başladım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 7 yıl
türkiyede bu ekranları sokağa koymaya kalkarsa hükümet birileri molotof bile atamadan çalarlar o ekranları malum insanlar :D sonu bu olur benim memlekitimde 60inç oled in :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 7 yıl
Türk hükümeti de buna karşılık yurtdışından gelecek her tür teknolojik cihaza ve oled ekranlara mümkün olan en yüksek vergiyi bindirebilmek ve yasadışı vergileri bir şekilde ittirebilmek için maliye bakanını lider seçti...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HTC Specialist 7 yıl
Bununda çözünürlüğü 1920x1080 olursa şaşırmayın.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl HTC Specialist
Explore The Universe

Bununda çözünürlüğü 1920x1080 olursa şaşırmayın.

kaç olması lazımdı??
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
şu resimdeki panel olağanüstü birşey.... ah paranın gözü kör olsun öyle bir paneli alabilmek için bayağı bir zengin olmak gerekiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßy Emre 7 yıl
LG candır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
redoracle
Vay be samsung,sony vs. yerine lg yi seçmelerinin nedeni neydi acaba bakanlığın?LGnin arkasıda sağlamlaştı iyice bu durumda...

lg ekran konusunda cok basarili bir firma. iphoneun retina ekranlarinida lg uretiyor. telefon isinde cuvallamalarindan yada vermedikleri teknik destekden sonuca yanlis sonuca varmayin. panel uretiminde cok iyiler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9107 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 13.Bölüm "Ouya, Amazing Alex ve iDownloader diğer 11 konu" 7 yıl Logitech Wireless Touchpad video inceleme "Kontrol için Farklı bir Yol!" 7 yıl Mobilite-4: Galaxy S III'ün rekoru, Nexus 7, Sony Xperia Mint, LG F180 ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim