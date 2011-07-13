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HP, 3.Çeyrekte 12 milyon dizüstü bilgisayar sevkiyatı amaçlıyor

7 yıl
5,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Tablet pazarındaki büyümeye paralel olarak son zamanlarda taleplerin düştüğü bilgisayar pazarında, HP 3.çeyrek için %30'a yakın daha fazla sevkiyat yapmayı planlıyor.

Digitimes'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bilgisayar devi, 2011 takvim yılının 3.çeyreği için ikinci çeyreğe göre %30'luk artış ile 12 milyon dizüstü bilgisayar sevkiyatı gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Kaynaklar, ayrıca, Stephen DeWitt'in HP'nin webOS küresel iş biriminin başına atanması, Jon Rubinstein'ın ise HP Personel Sistemler Grubu, Küresel Yenilikten sorumlu kıdemli başkan yardımcılığına geçmesiyle yaşanan üst kadrodaki değişikliklerin HP'nin 3.çeyreğe daha olumlu bakmasına sebep olduğunu belirtirken; Digitimes, HP'nin 3.çeyrek sevkiyatını 12 milyona yükseltmesinin, diğer bilgisayar üreticilerini ODM iş ortaklarına daha fazla sipariş vermelerine teşvik edebileceğinin altını çiziyor.

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