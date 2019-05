HP Omen 17 incelemesi "GTX1070 ve G-Sync panel"

Bu videoda HP'nin oyunculara hitap eden serisi Omen'den 17 inç 4K panelli, GTX1070'li dizüstüsünün tasarımını ele alıyor, donanımlarını inceliyor, oyun testleriyle beraber sınıyoruz.

HP Omen serisi de Pascal mimarisinden nasibini alanlardan oldu ve 15 inç sürümü GTX965M’den GTX1050Ti’a güncellendi, 17 inç sürümü de direk GTX1070 ile geldi.



Siyah-kırmızı, albenisi yüksek kutusu içerisinden ürünün kendisi ve 20cm uzunluğunda, 10cm eninde ve 2.7cm kalınlığında 230W gücünde bir adaptör çıkıyor, herhangi bir ekstra yok.

17 inç ekranlı ve GTX1070’li bir dizüstü var karşımızda, ciddi kas gücüne sahip. 27.9cm uzunluğunda, 41.6cm eninde ve 3.3cm kalınlığında olup 3.35KG ağırlığında, rakibi diyebileceğim Asus ROG G752VS, MSI GT72VR 6RE Dominator Pro Tobii ve Acer Predator G9-793 gibi rakiplerinden ortalama 1.5-2cm daha ince, yaklaşık 1 kilo daha hafif, GTX1070’li dizüstüler arasında hafif siklet kalıyor HP Omen. E tabii 15.6 inçlik dizüstüler kadar da mobil değil ama ince profilli adaptörüyle 17 inç dizüstüler arasında taşıması en kolaylarından biri haline gelmiş.



Dizüstünün plastik malzemeden kapağı karbon fiber görünümlü, dokusu pürüzsüze yakın, ışık altında karbon fiberin görünümü oyuncu temasına hayli yakışıyor. Ortasında 15.6 inç sürümüne oranla çok daha büyük bir Omen logosu var, hoş görünüyor, dizüstüye bir kimlik kazandırmış ancak bu kadar büyük olmalı mıydı bilemiyorum doğrusu.



Kenarları bombeli kapaktan portlara indiğimizde solda geniş hava ızgaraları, birinci jenerasyon bir USB 3.1 portu ve Realtek ALC295 ile güçlendirilmiş ses ve mikrofon girişi var, güç çıkışı da dinamik aralığı da tatmin edici düzeyde.



Sağda ise güç girişi, bir RJ-45 portu, bir HDMI, iki birinci jenerasyon USB 3.1, bir Mini Display çıkışı ve kart okuyucuyu görüyoruz. HDMI üzerinden 4K 30Hz, Mini Display üzerinden 4K 60Hz çıkış alabiliyorsunuz, kart okuyucu ise saniyede 70MB civarı okuyabiliyor. Böylesi üst segment bir dizüstüde Type-C veya yüksek güç çıkışlı ikinci jenerasyon bir Tip A çıkış görmek isterdim, hızlı şarj da böyle bir dizüstüye giderdi doğrusu.



Cihazın arkasında bir Omen logosu ve çift fanlı soğutma sisteminin ızgaraları dışında herhangi bir detay yok.



Dizüstünün altında havalandırma için geniş ızgaralar bırakılmış, bir altında da dizüstünün 2 yıllık garantisini bozmadan RAM yükseltmek için küçük bir kapak var, SSD’ye de erişilebilseydi servisle yüz göz olmadan bayağı iş görülürdü diye düşünüyorum. Daha da aşağıya indiğimizde dört hoparlörün aşağıya bakan ikisinin ızgaralarını görüyoruz, dizüstünün altından yankılanıp daha çevresel bir ses deneyimi sunuyorlar.



Ne kadar hızlı açarsanız açın, Omen’in kapağı yalpalamadan açılıyor, altından üstünden tutmama gerek kalmadı, bunda metal görünümlü menteşelerden çok kasanın ağırlığı rol oynuyor.



Sadece açılıp kapatılabilen, ışık şiddeti ayarlanamayan geri dönütleri ve hissiyatı gayet iyi bir klavye var burada. Bir oyuncunun hoşuna gidecek hoş bir klik tınısı var, basmak için efor sarf etmiyorsunuz, çok katetmelerine de gerek kalmıyor. Yazı tipi temaya uygun ancak koyu kırmızı renkle işlendikleri için aydınlatma kapalıyken görmesi biraz zor.



Her tuş birden çok LED’le aydınlatılıyor, aydıntlama gayet homojen, ışık şiddeti aydınlık ya da karanlıkta göz almayacak ideal bir seviyede tutulmuş, karanlıkta hayli cezbedici göründüklerini söyleyebilirim.



F tuşlarına multimedya ve diğer görevler atanmış, direkt kısayolları kullanıyorsunuz, F tuşu olarak kullanmak istediğinizde FN kullanıyorsunuz, benim gibi F tuşlarını kullanmayan biriyseniz eğer büyük kolaylık.



Geniş üst barın altında küçük kalan bir açma kapama butonu var, üstünde iki tane daha Bang Olufsen imzalı hoparlörün bulunduğu şeridi görüyoruz. Bana soracak olursanız hoparlör ızgarası da, ardındaki hoparlör kurulumu daha da güçlendirilebilir, açma kapama butonu da 17 inç bir dizüstüye göre ölçeklendirilebilirdi.



Altta yine 17 inç bir dizüstüye göre küçük bulduğum touchpad’i görüyoruz, hassaslığı, tepkiselliği gayet iyi, yüzey çok içeri gömülmüyor, görünümü bozmuyor. Bilek bölgesi genişlemişken bu yüzey büyütülebilir, biraz daha sağa çekilebilirdi diye düşünüyorum, gerçi touchpad bir oyuncunun zorunlu kalmadığı sürece kullanmadığı bir şey olduğundan pek de önemi yok aslında.



Klavyenin etrafı yine karbon fiber görünümlü, parlak yüzey gayet dayanıklı. 15.6 inç versiyonunu 6 aydır kullanan biri olarak el terinin öyle kolay kolay deforme edemeyeceği bir yüzey olduğunu söylemem gerek ancak parmak izi ve kir burada da arka kapakta da hemen kendini belli ediyor.



Bir oyuncu olarak WASD’nin ısıdan tamamen uzak tutulması da çok ama çok önemli bir detay, “Kaldı mı öyle dizüstü” demeyin, her fiyat segmentinde hâlâ örnekleri var. HP Omen’de ise dizüstü tam yük altında çalışmasına rağmen WASD dizüstüyü ilk açtığınız an kadar serin kalmaya devam ediyor.



Ekran tarafında bu ekran kartına bu yakışır diyebileceğimiz cinsten 17.3 inç 4K IPS AHVA bir panel var. AU Optronics üretimi panelde elimizdeki test ürününden mütevellit ufak tefek ışık sızıntıları mevcut olduğunu belirttikten sonra deneyimime geçeyim. 8-bit ekran sıcak renklerden yana bir ekran, siyahları hayli derin, beyazlar hafif sarıya kaçık, kalibrasyonla daha soğuk renklere geçebiliyorsunuz. Kontrast seviyesi gayet iyi, karanlıktaki detaylar kaybolmuyor, bakış açıları da aynı şekilde hayli iyi.



Ekran parlaklığı hem açık hem de kapalı alan için hayli yüksek, yansımadan yana bir sıkıntısı yok, görünür kalıyor. Tepki süresi ise CS:GO ve Overwatch gibi yüksek tempolu oyunlar için biraz yüksek, çok yorucu değil ama özellikle hızlı bir panelden geçtikten sonra tepki süresi hissediliyor.



Ekrana güç veren donanımlar tarafında, elimizdeki Omen’de 6. nesil Skylake, 14nm mimarili i7 6700HQ var. 45W TDP’li işlemci 6MB üçüncü seviye önbelleğe sahip, 4 çekirdek ve 8 izlekli kurulumda dört çekirdek için Turbo ile 3.1GHz’e çıkabiliyor. Ekran kartı GTX1070, 16nm GP104 yongasında 64 ROP ve 128 doku ünitesiyle gelen kart Samsung üretimi GDDR5 bellekle desteklenmiş, 256-bit veriyolunda 256.3GB/saniye bant genişliği sunuyor, GPU oyunlarda 1822MHz’e kadar çıkabiliyor.



Bu ikiliye çift kanal halinde Samsung üretimi 16GB DDR4 2400MHz RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise Sandisk üretimi 128GB bir SSD ve Hitachi 1TB HDD kurulumu var, SSD sıralı 450MB/saniye civarı okuma ve 200MB/saniye civarı yazma hızına sahip, HDD ise 120MB/saniye okuma ve yazma hızıyla geliyor, arada bir tıkırtısını duyuyorsunuz HDD’nin.

Sıra i7 6700HQ ve GTX1070 ikilisinin oyun performansına geldi.

Rise of the Tomb Raider testinde Full HD’de 101, 2K’da 64, 4K’da ise 32 kare/saniye skor aldım.

Dirt Rally testinde Full HD çözünürlükte 91, 2K’da 87, 4K’da ise 60 kare/saniye gibi skorlar elde ettim.



Far Cry Primal testinde Full HD’de 79, 2K’da 59, 4K’da ise 32 kare/saniye aldım.



Witcher 3 testinde Hairworks ayarları kapalı olmak üzere Full HD’de 71, 2K’da 53, 4K’da ise 30 kare/saniye yakaladım.



Popülerliğini yitirmeyen GTA 5 testinde ise Full HD’de 104, 2K’da 73 ve 4K’da 35 kare/saniye elde ettim.



Vulkan API ile öne çıkan DOOM testlerinde Full HD’de 152, 2K’da 105, 4K’da da 51 kare/saniye gördüm.



Battlefield 1 testlerine geçtiğimde Full HD’de 79, 2K’da 56 ve 4K’da 38 kare/saniye gibi skorlar aldım.



i7 6700HQ ve GTX1070 ikilisi Full HD için fazla fazla, 2K için tam yerinde, 60 kare/saniye sularında, 4K’da ise genel olarak yeterli sınırında performans veriyor. Uzun lafın kısası, bu ikili 2K’da gayet akıcı ve net bir oyun deneyimi sunuyor. Önemli bir soru, masaüstü GTX1070 ile aralarında fark var mı?

Standart hızlarında bir i7 6700K ve Founders Edition GTX1070 ile yaptığım testlerde Rise of the Tomb Raider Full HD testinde %2.9, 2K’da %3, 4K’da ise %6 farkla masaüstü önde gitti, pek önemsenmeyecek farklar bunlar açıkçası. Far Cry Primal’da Full HD’de %13 , 2K’da % 4.9, 4K’da ise %11 farkla masaüstü yine öndeydi. GTA 5’de Full HD’de %6.5, 2K’da %2.7, 4K’da ise %5.5 farkla masaüstü önde. Masaüstüyle ortalama %5’lik bir fark var, açıkçası pratikte fark edilebilecek düzeyde değil.



Tüm bu oyun maratonundan sonra kasa içerisindeki ısı ne durumda peki? Kasa içerisinde diyorum zira içeride oluşan ısı sadece hafifçe sağ üstte hissediliyor, o da gayet az zaten. Ekran kartı maksimum 82, işlemci ise 98 dereceye kadar çıkıyor, rakiplerine göre çok daha kompakt bir gövdeyi göz önüne alınca kabul edilebilir diyebilirim, ısıya bağlı bir hız düşüşü de olmadığı için müteessir olmuyorsunuz. Bu esnada çıkardıkları ses de az değil ama bir yandan çok da değil, dayanılmayacak bir ses değil yani, kısacası bağırmıyor diyebilirim. Fanın boştayken de düşük devirli de olsa çalıştığını belirteyim.



Bang&Olufsen imzalı dört hoparlörden oluşan bir ses kurulumuna gidilmiş, 15.6 inç sürümünde sadece üst şeritte iki hoparlör vardı, 17 inç sürümünde alandan istifade aşağıya yönlendirilmiş iki hoparlör daha var. Maksimum sesleri gayet iyi, bir odayı dolduracak cinsten, çevresel sesi ve sahne performansı hoşuma gitti, müzik veya oyun olsun yön hissiyatı çok iyi değil belki ama hissediyorsunuz, filmlerde de sesler, patlamalar yeterince tok geliyor ama müziklerde bassları pek hissettirmiyor. Genel olarak böyle bir dizüstünde olabilecek bir ses sistemi bu diyebilirim.



6 hücreli 95.8Watt/saat lityum iyon entegre batarya %50 ekran ışığı ve ses ile 3-3.5 saat arası video izletebiliyor. 45 dakika video izleyip sonrasında da internette sörf yapıp yazı yazdığımda ise toplamda 3.5-4 saat arası kullanım süresi sunuyor, kullanım esnasında klavye aydınlatması hep açıktı, bunu ekleyeyim. Dizüstü prize bağlı değilken ekran kartı doğal olarak tam performansıyla çalışmadığından oyun ne kadar keyif verir bilmem ama 1 saat civarında oyun oynayabiliyorsunuz. Ekran açık halde de 2 saat 10 dakika kadar bir sürede şarj oluyor.



Tam modeliyle HP Omen W100-NT ilk etapta boyutları itibarıyla benim beğenimi kazandı, ülkemizde satılan GTX1070’li en kompakt ve taşınabilir 17 inç 4K dizüstülerden biri. Karbon fiber görünümü, yazması oyun oynaması keyifli klavyesi, panel ve yeniden renk üretimi gayet iyi dizüstünde, elimdeki test ürününde müteessir olduğum tek şey bir önceki nesil işlemci ve SSD oldu ancak W200-NT’de i7 7700HQ, 512GB SSD ve G-SYNC’li bir panel sunularak bu konu da aşılmış.

Fiyatı ise bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 10 bin lira civarı, benzer donanımlı rakipleriyle benzer fiyatlarda, hatta aynı fiyat bandında olup 15.6 inç Full ekrana sahip modellere göre 17 inç 4K G-SYNC’li ekranıyla daha avantajlı. Uzun lafın kısası, bütçeden yana sıkıntı olmadan Türkiye’de yanında tam teşekküllü, GTX1070’li, 4K ekranlı ama bir yandan da rakiplerine göre kompakt, görünümü cezbedici bir dizüstü arıyorsanız eğer HP Omen’in 17 inç versiyonu tercih listenizin tepelerine oynar diye düşünüyorum.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.