HP TouchPad satışları eBay'i kilitledi

HP'nin başarısız webOS macerasının ardından üretimine son verilen TouchPad tablet modeli, kararın ardından 99$-149$ aralığında büyük ilgi görmüş ve Amazon sitesini yoğunluktan kilitlemişti.





HP tablet modelinin tamir görmüş son stoğunu Pazar günü eBay üzerinden 99$-149$ karşılığında satışa sundu. Yine büyük ilgi gören tablet yüzünden eBay tarihi yoğunluklarından birisini yaşadı ve bir süre kilitlendi. Ödemenin yapıldığı PayPal platformu da bir süre para aktarımı yapamaz hale geldi.





TouchPad'in 16GB'lik modeli 99$'dan sadece dakikalar içerisinde tükendi. 32GB'lik modeli ise 149$'dan iki saat içinde stokları eritti. Satış limiti kişi başına iki tane olmasına rağmen büyük bir ilgi gördü.





HP firması webOS'nin açık kaynak topluluklarıyla beraber geliştirilmesine karar vermişti. Bu da önümüzdeki yıllarda webOS yüklü tabletler görebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak hiçbiri TouchPad kadar büyük ilgi göremeyecek. Bunda özellikle 100$ altı seviyesinde satılmasının büyük etkisi var.





TouchPad üzerinde Android işletim sisteminin de çalıştırılabiliyor olması bir bakıma onu 100$ altındaki en iyi Android tablet haline getiriyor.