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HP TouchPad satışları eBay'i kilitledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin başarısız webOS macerasının ardından üretimine son verilen TouchPad tablet modeli, kararın ardından 99$-149$ aralığında büyük ilgi görmüş ve Amazon sitesini yoğunluktan kilitlemişti.

HP tablet modelinin tamir görmüş son stoğunu Pazar günü eBay üzerinden 99$-149$ karşılığında satışa sundu. Yine büyük ilgi gören tablet yüzünden eBay tarihi yoğunluklarından birisini yaşadı ve bir süre kilitlendi. Ödemenin yapıldığı PayPal platformu da bir süre para aktarımı yapamaz hale geldi.

TouchPad'in 16GB'lik modeli 99$'dan sadece dakikalar içerisinde tükendi. 32GB'lik modeli ise 149$'dan iki saat içinde stokları eritti. Satış limiti kişi başına iki tane olmasına rağmen büyük bir ilgi gördü.

HP firması webOS'nin açık kaynak topluluklarıyla beraber geliştirilmesine karar vermişti. Bu da önümüzdeki yıllarda webOS yüklü tabletler görebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak hiçbiri TouchPad kadar büyük ilgi göremeyecek. Bunda özellikle 100$ altı seviyesinde satılmasının büyük etkisi var.

TouchPad üzerinde Android işletim sisteminin de çalıştırılabiliyor olması bir bakıma onu 100$ altındaki en iyi Android tablet haline getiriyor. 

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MrRain 7 yıl en beğenilen
Demekki fiyatı uygun olduktan sonra üretimden kalkmış ta olsa, tutulmamışta olsa, tamir görmüş te olsa kapışılıyormuş. webOS ve Touchpad ilk çıktığında -bu kadar ucuz olmasa da- daha uygun bir fiyattan satılsaydı eminim daha çok tutulurdu. Sonu da böyle batan geminin malları olmazdı...
Demekki fiyatı uygun olduktan sonra üretimden kalkmış ta olsa, tutulmamışta olsa, tamir görmüş te olsa kapışılıyormuş. webOS ve Touchpad ilk çıktığında -bu kada...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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E_Aydin35 7 yıl
Çok iyi bir model..:)
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selcuk20 7 yıl
Birkaç kere bakmıştım ama bir türlü rastlayamadım. Zaten eBay sayfalarında tablet başlığı yoktu.
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bwhiteshark 7 yıl
Evet takvime koymak lazımmış. Bu arada yurtdışı posta kutusu üzerinden tr'ye ürün nasıl getirtebiliriz. 220v nedeni ile UK düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
haber verilmişti zaten
birilerini suçlamadan önce haklı olun
donanimhaber.com/...
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S 7 yıl
Daha önce söylediler zaten :)
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadas iş işten geçince haber veriyorsunuz bari önceden verinde bizde faydalanalım.Hiç olmazsa deneyelim.
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Chaghatai 7 yıl
stoklar tükenmeden haber yapılsaydı daga memnun edici bir haber olurdu

stoklar tükenmeden haber yapıldı. boş şeyler yazmayın klavyenize yazık .
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easymen 7 yıl
stoklar tükenmeden haber yapılsaydı daga memnun edici bir haber olurdu
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MrRain 7 yıl en beğenilen
Demekki fiyatı uygun olduktan sonra üretimden kalkmış ta olsa, tutulmamışta olsa, tamir görmüş te olsa kapışılıyormuş. webOS ve Touchpad ilk çıktığında -bu kadar ucuz olmasa da- daha uygun bir fiyattan satılsaydı eminim daha çok tutulurdu. Sonu da böyle batan geminin malları olmazdı...
1 Yanıt Yanıtla +12
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symbiat 7 yıl MrRain
MrRain

Demekki fiyatı uygun olduktan sonra üretimden kalkmış ta olsa, tutulmamışta olsa, tamir görmüş te olsa kapışılıyormuş. webOS ve Touchpad ilk çıktığında -bu kadar ucuz olmasa da- daha uygun bir fiyattan satılsaydı eminim daha çok tutulurdu. Sonu da böyle batan geminin malları olmazdı...

bedava sirke baldan tatlıdır....
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symbiat 7 yıl
Şu aletden bu fiyata bir tane almak nasip olmadı ya ona yanarım...
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