HP, güvenlik firması Bromium’u satın aldı

HP’nin Sure Click güvenlik sistemlerinin altında yatan teknolojinin sağlayıcısı Bromium firması, HP tarafından bugün yapılan açıklamaya göre satın alındı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı.

Bromium firması, güvenlik alanında HP’nn altyapısında yer alıyordu ve sanallaştırma kullanarak saldırıları mikro sanal makinelere izole ediyordu . Teknoloji, HP’nin bilgisayarları ve yazıcılarında kendine yer bulmuştu.

https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-announces-acquisition-of-bromium.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Bromium’un teknolojisi, HP’nin donanım ve platformlarına daha derinden entegre edilecek. Buna bağlı olarak yapacağı çalışmaların sinyallerini ilk olarak tanıttığı cihazlarla veren HP, güvenliği her geçen gün daha fazla öne çıkarıyor.