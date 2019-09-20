HP, güvenlik firması Bromium’u satın aldı

Teknoloji Editörü
HP’nin Sure Click güvenlik sistemlerinin altında yatan teknolojinin sağlayıcısı Bromium firması, HP tarafından bugün yapılan açıklamaya göre satın alındı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı.
Bromium firması, güvenlik alanında HP’nn altyapısında yer alıyordu ve sanallaştırma kullanarak saldırıları mikro sanal makinelere izole ediyordu. Teknoloji, HP’nin bilgisayarları ve yazıcılarında kendine yer bulmuştu.
https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-announces-acquisition-of-bromium.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle