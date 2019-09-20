Chrome tarayıcısına tema oluşturucu eklendi ve sekme görünümü iyileştirildi

Google popüler internet tarayıcısı Chrome'un masaüstü sürümüne yeni güncellemeler yaptı. Çeşitli iyileştirmelerin yanı sıra en büyük özellik ise tarayıcıya eklenen ve temalar üzerinde kişiselleştirme yapılmasını sağlama yeteneği.

Yerleşik tema seçenekleri geldi

Şimdiye kadar Chrome tarayıcısını özelleştirmenin en kolay yolu Chrome Web Mağazası'nda bir tema seçmekti. Artık bu özellik tarayıcının bir parçası haline geldi. Yeni sekme sayfasının sağ alt kısmına eklenen tema düzenleme özellikleri ile tarayıcınızı kendi istediğiniz gibi özelleştirme şansına sahipsiniz. Bu kısımdan dilerseniz 23 tema arasından birini seçebilir dilerseniz de kendi temanızı oluşturabilmeniz mümkün.

https://9to5google.com/2019/09/19/desktop-chrome-theming/

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Bildiğiniz üzere çok sayıda sekme açtığınız zaman tarayıcının üst kısmında sadece internet sitelerininyer alır ve üzerine gelince hangi site olduğu küçük bir kutucuk şeklinde belirir.burada da bir değişikliğe gitti ve artık herhangi bir sekmenin üzerine geldiğinizde daha büyük birve sitenin ismi ile adresini görebileceksiniz. Tüm bu yeniliklerin kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara yayılacağını dageçmeyelim.