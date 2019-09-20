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    Chrome tarayıcısına tema oluşturucu eklendi ve sekme görünümü iyileştirildi

    Google'ın geliştirdiği dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome, yeni özellikler almaya devam ediyor. Artık tarayıcıya entegre bir tema oluşturucu var ve sekme görünümü de iyileştirildi.
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google popüler internet tarayıcısı Chrome'un masaüstü sürümüne yeni güncellemeler yaptı. Çeşitli iyileştirmelerin yanı sıra en büyük özellik ise tarayıcıya eklenen ve temalar üzerinde kişiselleştirme yapılmasını sağlama yeteneği.

    Yerleşik tema seçenekleri geldi

    Şimdiye kadar Chrome tarayıcısını özelleştirmenin en kolay yolu Chrome Web Mağazası'nda bir tema seçmekti. Artık bu özellik tarayıcının bir parçası haline geldi. Yeni sekme sayfasının sağ alt kısmına eklenen tema düzenleme özellikleri ile tarayıcınızı kendi istediğiniz gibi özelleştirme şansına sahipsiniz. Bu kısımdan dilerseniz 23 tema arasından birini seçebilir dilerseniz de kendi temanızı oluşturabilmeniz mümkün.
    Bildiğiniz üzere çok sayıda sekme açtığınız zaman tarayıcının üst kısmında sadece internet sitelerinin ikonları yer alır ve üzerine gelince hangi site olduğu küçük bir kutucuk şeklinde belirir. Google burada da bir değişikliğe gitti ve artık herhangi bir sekmenin üzerine geldiğinizde daha büyük bir kutu açılacak ve sitenin ismi ile adresini görebileceksiniz. Tüm bu yeniliklerin kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara yayılacağını da belirtmeden geçmeyelim.


    https://9to5google.com/2019/09/19/desktop-chrome-theming/ Yorum Yaz
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    Felix Klein 2 sa. yeni yorumcu
    Hangi sürüm olduğunu yazsaydınız bari.
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    Virinom 2 sa.
    Tema gereksiz olmuş da sekme olayı güzel.
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