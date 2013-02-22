Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, iki yeni fotoğraf makinesinin satışına başladı

6 yıl
691
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HP, iki yeni fotoğraf makinesinin satışına başladı
Ülkemizde ve dünyada daha çok ürettiği yazıcı ve bilgisayar sistemleri ile tanınan HP, fotoğraf sektörünü uzun zaman önce bırakmış olsa da, resmi alışveriş sitesine iki yeni fotoğraf makinesi modeli ekledi. 
Firma tarafından satışa sunulan modeller, HP d3000 ve HP s510 isimlerine sahip dijital fotoğraf makineleri oldu. Teknik olarak çok ileri düzey özellikler sunmayan fotoğraf makinelerinden HP d3000 modeli 16MP çözünürlük değerine, 21x optik yakınlaştırmaya ve 720p HD video kayıt özelliklerine sahip. Kullanıcılara DSLR benzeri gövde yapısı sunan model, 3"LCD ekrana, 26 hazır sahne seçeneği yanında, PASM mod tekerleği ve modlarına sahip. 4 adet AA pil ile çalışan HP d3000'e, 25mm geniş açı lens eşlik ediyor.
 
HP, iki yeni fotoğraf makinesinin satışına başladı
Firma tarafından satışa sunulan diğer model ise HP s510 dijital kompakt fotoğraf makinesi oldu. Diğer fotoğraf makinesinde de olduğu gibi 16MP çözünürlüğe ve 720p HD video çekim özelliğine sahip olan model, 5x optik yakınlaştırma sağlayan 26mm geniş açı lens yanında, 2.7" LCD ekrana sahip. 700mAh Lityum-iyon bataryaya sahip olan S510, USB üzerinden şarj edilerek kullanıma hazır hale geliyor ve sunduğu 15 hazır sahne ile daha rahat fotoğraf çekilmesine imkan sağlıyor.
Firma tarafından resmi HP mağazası üzerinde satılan modellerden HP d3000 180$, HD s510 modeli ise 90$ fiyat etiketlerine sahip.
http://shopping.hp.com

http://shopping.hp.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
2004 yılıydı HP Photosmart 945 aldım. İnanılmaz fotoğraflar çektim. Özellikle renk doygunluğu çok iyiydi. Fotoğrafları görenler SLR makine ile çekildiğini düşünüyordu. Bir gün muhabir arkadaşlardan birisi makinayı çarpmış. Ankara Öveçlerde bulunan HP'nin teknik servisine götürüp bıraktım. Yazışmalar, fakslar mailler 1 yıl devam etti. Sonunda bana bu makinanın üretimi yapılmıyor tamir edemeyiz dediler. Tüketici hakları ile uğraşan derneklerle görüştüm sonuç alamadım. En sonunda bana +140 dolar ver sana farklı bir makine verelim dediler. Özellikleri aynı değildi kabul etmedim.
Yemin ettim bir daha HP'den herhangi bir ürün almayacağım diye..
Fakat benim işim sürekli fotoğraf makinaları ile, SLR nin yanında compact makinalarada ihtiyacım oluyor. Bu modeli görünce içim kıpır kıpır etti.
Ama türkiyede satışı yokmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moravec 6 yıl
birden nikonu anımsattı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1:Canlı "Tekrar Yayın" 22.02.2013 Teknoloji ve Oyun video şov 6 yıl Mobilite: Galaxy S IV çıkış tarihi, Sony PlayStation 4, Nvidia Tegra 4i, HTC One ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim