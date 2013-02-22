HP, iki yeni fotoğraf makinesinin satışına başladı





Ülkemizde ve dünyada daha çok ürettiği yazıcı ve bilgisayar sistemleri ile tanınan HP, fotoğraf sektörünü uzun zaman önce bırakmış olsa da, resmi alışveriş sitesine iki yeni fotoğraf makinesi modeli ekledi.

Firma tarafından satışa sunulan modeller, HP d3000 ve HP s510 isimlerine sahip dijital fotoğraf makineleri oldu. Teknik olarak çok ileri düzey özellikler sunmayan fotoğraf makinelerinden HP d3000 modeli 16MP çözünürlük değerine, 21x optik yakınlaştırmaya ve 720p HD video kayıt özelliklerine sahip. Kullanıcılara DSLR benzeri gövde yapısı sunan model, 3"LCD ekrana, 26 hazır sahne seçeneği yanında, PASM mod tekerleği ve modlarına sahip. 4 adet AA pil ile çalışan HP d3000'e, 25mm geniş açı lens eşlik ediyor.

Firma tarafından satışa sunulan diğer model ise HP s510 dijital kompakt fotoğraf makinesi oldu. Diğer fotoğraf makinesinde de olduğu gibi 16MP çözünürlüğe ve 720p HD video çekim özelliğine sahip olan model, 5x optik yakınlaştırma sağlayan 26mm geniş açı lens yanında, 2.7" LCD ekrana sahip. 700mAh Lityum-iyon bataryaya sahip olan S510, USB üzerinden şarj edilerek kullanıma hazır hale geliyor ve sunduğu 15 hazır sahne ile daha rahat fotoğraf çekilmesine imkan sağlıyor.

Firma tarafından resmi HP mağazası üzerinde satılan modellerden HP d3000 180$, HD s510 modeli ise 90$ fiyat etiketlerine sahip.

http://shopping.hp.com

http://shopping.hp.com