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HP tablet pazarında "Wintel" ile devam ediyor; İşte Slate 2

7 yıl
18,1b
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12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP tablet pazarında
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webOS işletim sistemi için nasıl bir strateji izleyeceği endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen HP, daha önce piyasaya sürdüğü Slate isimli Windows tabletin yeni versiyonunu hazırladı. Ağırlıklı olarak kurumsal müşteriler hedef alınarak geliştirilen Slate 2 isimli yeni tablet, Intel Atom platformu üzerinde Windows 7 işletim sistemiyle çalışıyor.
8.9-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan HP Slate 2, tablet bilgisayarlar için geliştirilen 1.6GHz hızındaki Atom Z670 işlemcisinden güç alıyor. Depolama sürücüsü olarak 64GB'a kadar farklı kapasiteselerde mSATA SSD kullanılan tabletin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, opsiyonel 3G, 3 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, VGA çözünürlüğünde ön kamera, SRE Premium ses, SD kart slotu, güvenlik için TPM teknolojisi, iki adet USB 2.0 portu, ve ses-görüntü aktarımı için HDMI konnektörüne yer verilirken, pil süresi ise 6 saat olarak açıklandı.
HP'nin kurumsal tableti Slate 2, 699$ olan başlangıç fiyatıyla bu ay piyasada olacak.

HP tablet pazarında
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HP tablet pazarında
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HP tablet pazarında
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ezimuse 7 yıl en beğenilen
Takoz gibi
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dmxerkan 7 yıl
Bu saatten sonra hp tablet alınmaz. Hatta hp ürün alınmaz. Yarın ne olacağı belli değil. Satışa çıktıktan 2 hafta sonra yeniden bu tablete desteği kestik derlerse ne olacak?
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sertacarslan 7 yıl
Tek çekirdekli Atom işlemcisini hiç söylemiyorum bile.
1024*600 ekran çözünürlüğü yeni çıkan ve bundan sonra çıkacak cep telefonları için bile çok düşük.
Win7 tabletler için çok kullanışsız bir işletim sistemiyken, bunu standıyla laptop olarak kullanmak isteseniz bu sefer de performans problemi yaşayacaksınız, ki zaten tablet almışsınız laptop değil.
Hadi iki sene sonra Win8 kurarım deseniz, muhtemelen ekran çözünürlüğü yüzünden kuramayacaksınız.
Cihaz halen çok kalın, haberde bahsedilmemiş ama ben biraz araştırdım, 0,61" yani 1.5 cmden bile kalın.
Aynı fiyata Dell Latitude ST tablet alınabiliyor, 1280*800 gorilla glass 10.1" ekran ile çok daha iyi bir alternatif.
Kısaca şimdilik bence yine olmamış, ama HP doğru yolda ilerliyor :)
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Stansflower 7 yıl
güzel ama baya kalın olmuş.
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Stanislas Xavier 7 yıl
atom işlemci para etmez ve 1024*600 nedir arkadaş ? bildiğimiz netbook un klavyesini sökmüşler ortaya bu çıkmış
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anıl1126 7 yıl
COK GUZEL
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yildiray35 7 yıl
bu tableti taşımak için her gün bir vitamin tableti bir de demir tableti içmek gerekiyor. geliştiricilere dağıtım başlamış ama vücut geliştiricilere...
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radiko1 7 yıl
Bunların muadili asus ep121 ile fujitsu q550 olsa gerek.. Fakat fiyat çok fazla .. Bunlara kalem ile hassas yazım eklenince fiyatlar böyle şişiyor.
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gugukcuk1 7 yıl
tablet aldıktan sonra pişman oldum.bendekide marka adı vermiyeyim iyi bir windows tablet özellikleri bununla aynı ama bir laptop kesinlikle daha kullanışlı istediği kadar stand felan satsınlar bunlara boynun belin heryerin ağrıyor bir süre sonra bir bakmışsın zaten laptopa benzetmeye başlamışsın kesinlikle laptop öneririm tabletler hikaye deneyimle sabittir.
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zerocontrol 7 yıl
O kalemi cihazın içine sokacak büyüklükte yapmak zorunda kalmışlar gibi duruyor :D
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Batuist 7 yıl
windows 8 metro arayüzü için 1024*768 çözünürlük istiyor. HP biraz daha ileriyi düşünerek geliştirebilirmiş ürünü ama anlaşılan günü kurtarma derdinde. zamanı geldiğiğnde onun için ayrı bir tane üretir satarız düşüncesinde olsa gerek.
Ayrıca oldukça şık gözüküyor takoz gibi olan ne anlamadım. Bir tabletten daha nasıl bir şekil bekleyebilirsiniz ki.. kıvraklık istiyorsanız tabletlere değil gidin asenaya bakın :))
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