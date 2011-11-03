HP tablet pazarında "Wintel" ile devam ediyor; İşte Slate 2

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
webOS işletim sistemi için nasıl bir strateji izleyeceği endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen HP, daha önce piyasaya sürdüğü Slate isimli Windows tabletin yeni versiyonunu hazırladı. Ağırlıklı olarak kurumsal müşteriler hedef alınarak geliştirilen Slate 2 isimli yeni tablet, Intel Atom platformu üzerinde Windows 7 işletim sistemiyle çalışıyor.
8.9-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan HP Slate 2, tablet bilgisayarlar için geliştirilen 1.6GHz hızındaki Atom Z670 işlemcisinden güç alıyor. Depolama sürücüsü olarak 64GB'a kadar farklı kapasiteselerde mSATA SSD kullanılan tabletin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, opsiyonel 3G, 3 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, VGA çözünürlüğünde ön kamera, SRE Premium ses, SD kart slotu, güvenlik için TPM teknolojisi, iki adet USB 2.0 portu, ve ses-görüntü aktarımı için HDMI konnektörüne yer verilirken, pil süresi ise 6 saat olarak açıklandı.
HP'nin kurumsal tableti Slate 2, 699$ olan başlangıç fiyatıyla bu ay piyasada olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1024*600 ekran çözünürlüğü yeni çıkan ve bundan sonra çıkacak cep telefonları için bile çok düşük.
Win7 tabletler için çok kullanışsız bir işletim sistemiyken, bunu standıyla laptop olarak kullanmak isteseniz bu sefer de performans problemi yaşayacaksınız, ki zaten tablet almışsınız laptop değil.
Hadi iki sene sonra Win8 kurarım deseniz, muhtemelen ekran çözünürlüğü yüzünden kuramayacaksınız.
Cihaz halen çok kalın, haberde bahsedilmemiş ama ben biraz araştırdım, 0,61" yani 1.5 cmden bile kalın.
Aynı fiyata Dell Latitude ST tablet alınabiliyor, 1280*800 gorilla glass 10.1" ekran ile çok daha iyi bir alternatif.
Kısaca şimdilik bence yine olmamış, ama HP doğru yolda ilerliyor :)
Ayrıca oldukça şık gözüküyor takoz gibi olan ne anlamadım. Bir tabletten daha nasıl bir şekil bekleyebilirsiniz ki.. kıvraklık istiyorsanız tabletlere değil gidin asenaya bakın :))
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
18118 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, hp ve