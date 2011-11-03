HP tablet pazarında "Wintel" ile devam ediyor; İşte Slate 2

webOS işletim sistemi için nasıl bir strateji izleyeceği endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen HP, daha önce piyasaya sürdüğü Slate isimli Windows tabletin yeni versiyonunu hazırladı. Ağırlıklı olarak kurumsal müşteriler hedef alınarak geliştirilen Slate 2 isimli yeni tablet, Intel Atom platformu üzerinde Windows 7 işletim sistemiyle çalışıyor.

8.9-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan HP Slate 2, tablet bilgisayarlar için geliştirilen 1.6GHz hızındaki Atom Z670 işlemcisinden güç alıyor. Depolama sürücüsü olarak 64GB'a kadar farklı kapasiteselerde mSATA SSD kullanılan tabletin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth, opsiyonel 3G, 3 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, VGA çözünürlüğünde ön kamera, SRE Premium ses, SD kart slotu, güvenlik için TPM teknolojisi, iki adet USB 2.0 portu, ve ses-görüntü aktarımı için HDMI konnektörüne yer verilirken, pil süresi ise 6 saat olarak açıklandı.

HP'nin kurumsal tableti Slate 2, 699$ olan başlangıç fiyatıyla bu ay piyasada olacak.



