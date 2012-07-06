HP ve Dell, 4Ç2012'de Windows RT'li tabletlerini satışa sunmaya hazırlanıyor

Windows 8 ile birlikte yarışın daha da kızışacağı tablet pazarında dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP ve Dell, bu yılın son çeyreğinde Windows RT’li tablet bilgisayarları ile ellerini güçlendirmeyi planlıyor.

Digitimes’ın endüstriyel kaynaklara dayandırdığı haberine göre 4.çeyrekte satışa sunulması planlanan 10.1”’lik Windows RT’li tabletler için HP, Texas Instruments ile birlikte; Dell ise Qualcomm ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu ikilinin yanı sıra Uzakdoğulu Lenovo, Toshiba ve Asus da Windows RT’li tabletler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Acer’ın şimdilik Windows RT’li tablet satışa sunmak gibi bir planı bulunmazken, Sony ve Samsung ise Windows RT'li tabletlere mesafeli yaklaşıyor.

Son gelişmeler neticesinde Windows RT’li tabletlerin 599 dolar ile 900 dolar arasında değişen fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alması bekleniyor.



