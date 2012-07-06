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HP ve Dell, 4Ç2012'de Windows RT'li tabletlerini satışa sunmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Windows 8 ile birlikte yarışın daha da kızışacağı tablet pazarında dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP ve Dell, bu yılın son çeyreğinde Windows RT’li tablet bilgisayarları ile ellerini güçlendirmeyi planlıyor.
Digitimes’ın endüstriyel kaynaklara dayandırdığı haberine göre 4.çeyrekte satışa sunulması planlanan 10.1”’lik Windows RT’li tabletler için HP, Texas Instruments ile birlikte; Dell ise Qualcomm ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu ikilinin yanı sıra Uzakdoğulu Lenovo, Toshiba ve Asus da Windows RT’li tabletler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Acer’ın şimdilik Windows RT’li tablet satışa sunmak gibi bir planı bulunmazken, Sony ve Samsung ise Windows RT'li tabletlere mesafeli yaklaşıyor. 
Son gelişmeler neticesinde Windows RT’li tabletlerin 599 dolar ile 900 dolar arasında değişen fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alması bekleniyor.


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Pardus Linux 7 yıl
900$ ne demek Microsoft ne yatığının farkında değil sanırım! Ancak toplama tablet diye bir şey çıkarsa o zaman tutar W8 RT...
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tarkowskitat 7 yıl
Gerci diger sagladiklarini yaninda buna cok takilmasamda sanal olarak calismayi artik birakmasi gerektigini dusunuyorum.
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Barbaroscakir 7 yıl
zengier
Orijinalden alıntı: Elenhaire
Orijinalden alıntı: fatality1907 199 dolara google nexus varken avucunu yalar microsoft.
Biri tablet diğeri tablet bilgisayar
tablet = tablet bilgisayar

Android eşit değildir windows
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nurettinaz 7 yıl
Ben buyuk bir heycanla Windows 8 li tabletleri bekliyorum. Su an android isletim sistemli bir tablet kullaniyorum donanimsal olarak gercekten kullandigim netbook tan daha iyi olmasina karsin android in calisma sostemi yuzunden kasilmmlar ve donmalar yasanabiliyor. Gerci diger sagladiklarini yaninda buna cok takilmasamda sanal olarak calismayi artik birakmasi gerektigini dusunuyorum.Bu nedenle windows 8 li tabletleri buyuk bir merak ve istekle bekliyorum rekabet artsin bundan kullanici karli ciksin
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armanatilgan 7 yıl
Ya $85 dolar lisans bedeli falan diyorlar. Adamlar içi boş pcyi satarlar millet crackli windows 8 rt yükledimi tamamdır bu iş. Fiyatlar 85$ düşüş yaşar.
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fatality1907 7 yıl
199 dolara google nexus varken avucunu yalar microsoft.
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Húrin 7 yıl fatality1907
fatality1907
199 dolara google nexus varken avucunu yalar microsoft.

Biri tablet diğeri tablet bilgisayar
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