Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Mini 210'u satışa sunuyor. 1024 x 600 veya 1366 x 768 piksel olmak üzere iki farklı çözünürlük seçeneğine sahip 10.1-inç ekranla donatılan yeni netbook modeli, her ikisi de DDR3 bellek desteği sunan Atom N455 (1.66GHz) veya Atom N475 (1.83GHz) işlemcileriyle alınabiliyor. 1GB veya 2GB DDR3 bellekle donatılabilen yeni netbook'ta, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 entegre grafik birimine yer veriliyor.

Sabit disk seçenekleri de oldukça zengin olan HP Mini 210 aralarında 160GB, 250GB ve 320GB gibi seçeneklerin bulundupğu 7200 devir/dakika hızındaki disklerle donatılabiliyor. Sadece donanımda değil yazılım tarafında da farklı seçeneklere sahip olan Mini 210, Windows XP SP3, Windows 7 Starter veya Windows 7 Home Basic (sadece Çin) ile tercih edilebiliyor. Standart klavyenin %93'ünü karşılayabilen tuş takımı, 802.11n WiFi ve 10/100 Ethernet gibi detaylar da Mini 210'un özellikleri arasında yer alıyor.

Üç veya altı hücreli pil ile alınabilen HP Mini 210'da Bluetooth tercihe bağlı seçenekler arasında sunulurken, GPS ve yüksek tanımlı video oynatımı için CrystalHD yongası gibi özelliklere yer veriliyor. Pil kapasitesine göre 9.5 saate kadar kullanım süresi vaad eden HP Mini 210, temel konfigürasyonu ile 350 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.