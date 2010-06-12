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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Mini 210'u satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Mini 210'u satışa sunuyor. 1024 x 600 veya 1366 x 768 piksel olmak üzere iki farklı çözünürlük seçeneğine sahip 10.1-inç ekranla donatılan yeni netbook modeli, her ikisi de DDR3 bellek desteği sunan Atom N455 (1.66GHz) veya Atom N475 (1.83GHz) işlemcileriyle alınabiliyor. 1GB veya 2GB DDR3 bellekle donatılabilen yeni netbook'ta, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 entegre grafik birimine yer veriliyor.

Sabit disk seçenekleri de oldukça zengin olan HP Mini 210 aralarında 160GB, 250GB ve 320GB gibi seçeneklerin bulundupğu 7200 devir/dakika hızındaki disklerle donatılabiliyor. Sadece donanımda değil yazılım tarafında da farklı seçeneklere sahip olan Mini 210, Windows XP SP3, Windows 7 Starter veya Windows 7 Home Basic (sadece Çin) ile tercih edilebiliyor. Standart klavyenin %93'ünü karşılayabilen tuş takımı, 802.11n WiFi ve 10/100 Ethernet gibi detaylar da Mini 210'un özellikleri arasında yer alıyor.

Üç veya altı hücreli pil ile alınabilen HP Mini 210'da Bluetooth tercihe bağlı seçenekler arasında sunulurken, GPS ve yüksek tanımlı video oynatımı için CrystalHD yongası gibi özelliklere yer veriliyor. Pil kapasitesine göre 9.5 saate kadar kullanım süresi vaad eden HP Mini 210, temel konfigürasyonu ile 350 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
ben çok ağır program yüklemiyor sadece internete giriyor sayfalarımı ve teknelojik gelişmeleri takip ediyorum ve küçük klavyeleri kullanmayıda çok seviyorum tuşlar yakın olunca fazla hareket etmeden bütn tuşları kontrol edebiliyorum ve bu netbuklar ufak heryere gidebiliyor taşıması kolay bence çok idealler. işlemcileri biraz daha iyileşirse aliyyülala olur diye düşünüyorum.
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abdulmusavvir 9 yıl
Android işletim sistemi kurmak çok akılcı, tek problem 40 yılın başı sadece windows'a sürüm çıkarmış bir programa ihtiyaç duyulur, mesela corel, Android'e yada corele veryansın eder geçeriz..
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donanımcı123 9 yıl
5 sene sonra bu netbooklara xeon işlemcide koyacaklar, daha fazla kazanç için amaç dışına çıkılacak.

5-6 sene sonra dh başlıkları

HP den xeon 8 çekirdek işlemcili, 16 gb ramli, gddr5 geforce gtx 540 ekran kartlı 10 inc netbook (Ağırlık 7 kilo, 2 adet yedek akü hediyesiyle 6 saat pil ömrü)
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Batuist 9 yıl
böylesi basit ve internete girmek dışında bir halta yaramayan cihazlar için çok fazla para istiyorlar... artık insanlar netbooklarla fazla birşey yapılamayacağını anlamaya başladı ancak bunun tam olarak daha geniş kitleler tarafından anlaşılması biraz daha zaman alacak gibi.. görece olarak daha zayıf bir donanıma sahip olduğunu düşündüğüm ipad ile bile çok daha fazlasına kavuşursunuz... hiç olmazsa kullanışı zevkli.. bu minik şeylerin tuşlarına basmak bile adamı sıkıyor.. ki böylesi bir donanıma birde windows 7'yi ekleyin... bana böylesi cihazlarda windows 7 gibi herşeyiyle bir bütün işletim sisteminin yüklü olması saçma geliyor.. bence bunlar için windows 7 ya özelleştirilmeli yada farklı bir işletim sistemi ile kullanılmalı diye düşünüyorum...
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