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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den Sandy Bridge platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayar; Pavilion dm4x

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, ürün gamına Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan yeni bir dizüstü bilgisayar modeli ekliyor. Pavilion dm4x adı verilen 14-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar, güçlü donanım özellikleri, şık tasarımı ve CoolSense soğutma teknolojisi gibi özellikleriyle segmentinin öne çıkan modellerinden birisi olmaya aday görünüyor.

Intel'in Core i5 veya Core i7 serisi Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil işlemci modelleriyle konfigüre edilebilen sistem, 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunabiliyor. AMD'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 6470M mobil grafik çözümü ile donatılan dizüstü bilgisayarda 750GB'a kadar 5400 veya 7200 devir/dakika hızlarında çalışan farklı disk seçenekleri tercih edilebiliyor.

Diğer özellikleri arasında 8 hzıında DVD yazıcısı, TrueVision HD internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, opsiyonel Bluetooth ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 Home Premium veya Professional işletim sistemleriyle alınabilen HP Pavilion dm4x yurt dışında 730 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.


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Onurcan91 8 yıl
Hp'ler çok ısınıyor alet kullanılmıyor..
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ultiMance 8 yıl

Onurcan91
Hp'ler çok ısınıyor alet kullanılmıyor..

Hp de buna onlem olarak coolsense teknolojisini gelistirmis yeni bilgisayarlarinda bu teknolojiyi kullaniyor
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HackAv 8 yıl

Onurcan91

Hp'ler çok ısınıyor alet kullanılmıyor..

+1...
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