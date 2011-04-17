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HP'den yeni nesil Xeon E3 işlemcili iş istasyonu: Z210

8 yıl
12,3b
1
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını açık bir fark ile korumaya devam eden HP, profesyonel ihtiyaçlar için hazırladığı iş istasyonlarına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın başarı kazandığı modellerden Z200'ün yerini almak üzere hazırlanan Z210 modeli, döndürülebilir mini tower ve küçük form faktörlü olmak üzere iki farklı kasa seçeneği ile geliyor.

Intel'in Sandy Bridge mimarisini kullanan yeni nesil Xeon E3 işlemcileriyle konfigüre edilebilen iş istasyonu, birden fazla sayıda SSD veya geleneksel sabit disk ile alınabiliyor. Tercihe bağlı olarak Nvidia'nın Quadro veya AMD'nin FirePro serisi profesyonel grafik kartlarıyla alınabilen sistem, standart olarak Intel'in CAD/CAM uygulamaları başta olmak üzere çizim ve tasarım gibi endüstriyel uygulamalada çalışmaları hızlandırmak için geliştirdiği ve sadece Xeon E3 ailesinin bazı modellerinde kullandığı HD P3000 entegre grafik birimine sahip.

Açıklanan bilgilere göre %9*0 seviyesinde enerji veirmliliği sunan güç kaynağı ile desteklenen Z210'nun video düzenleme, MCAD ve AEC uygulamalarında çalışan profesyoneller, kamu sektörü ve imaj görüntüleme endüstrilerinde çalışan ve sınırlı bütçe sahip müşteriler için ideal seçim olacağı belirtilirken, Amerika fiyatıın 569$'dan başlayacağı açıklandı.


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semp 7 yıl
Konu workstation ise kesinlikle DELL (T1600) sebebi basit daha kaliteli ve daha ucuz son 2 aydır araştırmalarım ve teklif sonuçları ile birlikte gördüğüm üzere aynı donanım içeriğine hatta DELL ufak tefek artıları kesinlikle öne cıkıyor.
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rabitelli 7 yıl
Dendiği gibi düşük bütçe için son derece ideal.

Ama bu konuda performans isteyen için tabi ki opty 6200 serisi
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Rock_Rage 8 yıl
Z800 ve z600 sonra cok basit geldi.Z800 fiyatı uygun olsa alacamda lanet inmedi bir turlu.
SAYGILARLA
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