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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin AMD tabanlı HD netbook modeli Pavilion dm1a satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar üretiminde dünyanın en büyük ismi olan HP, AMD tabanlı yeni netbook modelini duyurdu. AMD'nin Nile platformunu kullanan ve Pavilion dm1a, 1.53 Kilogramlık ağırlığı ve ultra-ince tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekrana sahip olan ve AMD'nin 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alan netbook, 2GB bellekle geliyor ve 128GB kapasiteli SSD sürücüsü ile aynı segmentte yer alan benzer pek çok çözüme fark atmayı başarıyor.

Ekran kartı olarak çipsete entegre ATi Mobility Radeon HD 4225'i kullanan ve bu sayede yüksek tanımlı videoları oynatarak, üzerinde yer alan HDMI ara birimi ile HDTV ve LCD monitörlere aktarabilen sistem, 802.11n WiFi desteğine de sahip. Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, çok formatlı kart okuyucusu, Bluetooth 2.1 ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi gibi detaylara yer verilen Pavilion dm1a, üzerinde yer alan 6 hücreli pili sayesinde 6.5 saate kadar çalışma süresi sunabiliyor.

H Pavilion dm1a, Japonya pazarında 874$ seviyesindeki başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 7 yıl
So that's the case? Quite a revelaiton that is.
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abdulmusavvir 9 yıl
Henüz kendi kulvarında VIA işlemcili modellerin verdiği fiyat performansa yakın değil, rekabetin gözü kör olmuş.
Öyle görünüyorki VIA-AMD rekabeti için 2 firma hazırlıklarını tamamlamamış, tahminim Eylül ayında birebir cevap olabilecek tarzda karşılıklı modeller oturmaya başlar.
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denizflex 9 yıl
Merhabalar, dv2 1110et modelinden geçen eylülde şirkete alınırken almıştım ve çok memnun kalmıştım. Şimdi başka bir model aldığım için satıyorum. ilgilenen arkadaşlar imzamdaki ilana tıklayabilirler.
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mistifa 9 yıl
Nihayet. Tam aradığım netbook! Bir de 650 dolar falan olsaydı, tam süper olacaktı.
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Batuist 9 yıl
az önceki asusun netbook modeline bak birde buna... asusun özenülüğünü yaptığı bir segmentte diğerleri daha başarılı... artı netbooklarda artık AMD işlemci görmek ne kadar güzel.. tasarımı özellikleri gerçekten çok güzel görünüyor.. bu netbook alınabilir...
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mehmetgirgin 9 yıl
sıradan bi netbook a göre güçlü bence
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