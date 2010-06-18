HP'nin AMD tabanlı HD netbook modeli Pavilion dm1a satışa sunuldu

Bilgisayar üretiminde dünyanın en büyük ismi olan HP, AMD tabanlı yeni netbook modelini duyurdu. AMD'nin Nile platformunu kullanan ve Pavilion dm1a, 1.53 Kilogramlık ağırlığı ve ultra-ince tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekrana sahip olan ve AMD'nin 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alan netbook, 2GB bellekle geliyor ve 128GB kapasiteli SSD sürücüsü ile aynı segmentte yer alan benzer pek çok çözüme fark atmayı başarıyor.

Ekran kartı olarak çipsete entegre ATi Mobility Radeon HD 4225'i kullanan ve bu sayede yüksek tanımlı videoları oynatarak, üzerinde yer alan HDMI ara birimi ile HDTV ve LCD monitörlere aktarabilen sistem, 802.11n WiFi desteğine de sahip. Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, çok formatlı kart okuyucusu, Bluetooth 2.1 ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi gibi detaylara yer verilen Pavilion dm1a, üzerinde yer alan 6 hücreli pili sayesinde 6.5 saate kadar çalışma süresi sunabiliyor.

H Pavilion dm1a, Japonya pazarında 874$ seviyesindeki başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.