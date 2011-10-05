HP'nin PC biriminin geleceği bu ay içerisinde belli olabilir

Bilgi teknolojileri dünyasının öncü isimlerinden HP'nin "Kişisel Sistemler Grubu" olarak isimlendirilen bilgisayar biriminin geleceği bu ay içerisinde netlik kazanacak.

Geçtiğimiz haftalarda icra kurulu başkanlığına oturan Meg Whitman, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"PC biriminin geleceğiyle ilgili bir karar vermek zorundayız. Selefimin (Leo Apotheker) aksine bu kararın oldukça hızlı verilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu kararı Ekim ayı bitmeden vermek istiyorum"

Bilindiği üzere HP, Ağustos ayında Kişisel Sistemler Grubu'nun geleceğiyle ilgili olarak satılması ya da iştirak şeklinde devam etmesi gibi çeşitli alternatifleri gözden geçireceklerini açıklamış; bir önceki icra kurulu başkanı Leo Apotheker, son karar için 2012 yılını işaret etmişti.