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HP'nin PC biriminin geleceği bu ay içerisinde belli olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Bilgi teknolojileri dünyasının öncü isimlerinden HP'nin "Kişisel Sistemler Grubu" olarak isimlendirilen bilgisayar biriminin geleceği bu ay içerisinde netlik kazanacak.

Geçtiğimiz haftalarda icra kurulu başkanlığına oturan Meg Whitman, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"PC biriminin geleceğiyle ilgili bir karar vermek zorundayız. Selefimin (Leo Apotheker) aksine bu kararın oldukça hızlı verilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu kararı Ekim ayı bitmeden vermek istiyorum"

Bilindiği üzere HP, Ağustos ayında Kişisel Sistemler Grubu'nun geleceğiyle ilgili olarak satılması ya da iştirak şeklinde devam etmesi gibi çeşitli alternatifleri gözden geçireceklerini açıklamış; bir önceki icra kurulu başkanı Leo Apotheker, son karar için 2012 yılını işaret etmişti.


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aslanemre58 8 yıl
F/P ürünü yok diyen arkadaş bi zahmet notebook bölümünde gezsin
Ayrıca battığı falan yok son çeyrekte bilgisayar sektöründe beklentilerin üzerinde kâr ve ciro açıkladı
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epicinfrared 8 yıl
Koskoca qompaq markasını yediniz yuttunuz bitirdiniz. Şimdi kendinizde bittiniz.
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sabe 8 yıl
Kapatsınlar gitsin, fiyat yada performans olarak hiçbir yararı yok piyasaya.Ürünleride uzun vadede gayet sorunlu.
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ezimuse 8 yıl
HP çöküşte sanırım sürekli bi satış fln var.Ayrıca ceolar da bi ayar tutturamadı
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