HIS, PCI tabanlı Radeon HD 5450 modelini duyurdu

AMD tabanlı ekran kartı üreticisi HIS, alternatif modellerle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PCe x1 tabanlı Radeon HD 5450 çözümünü tanıtan firma, bu sefer de PCI ara birimini kullanan Radeon HD 5450 modelini tanıtıyor. Görece eski sistemler ve mini-bilgisayarlar için hazırlanan düşük profilli ekran kartı, AMD'nin Cedar Pro GPU'sundan güç alıyor. 64-Bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 512MB DDR3 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan pasif soğutmalı DirectX 11 çözümü, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. HIS tarafından yakın zamanda satışına başlayacak yeni modelin yurt dışı satış fiyatı ise 95 dolar olacak. Görünen o ki yaklaşan Fusion lansmanı öncesinde üreticiler, ellerindeki giriş seviyesi GPU'ları farklı çözümlerle piyasaya sürerek stokları eritmeye çalışacaklar ziras Fusion işlemci ailesi giriş seviyesi performansında entegre grafik çözümleriyle geliyorlar.