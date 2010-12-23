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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, PCI tabanlı Radeon HD 5450 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,2b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı ekran kartı üreticisi HIS, alternatif modellerle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PCe x1 tabanlı Radeon HD 5450 çözümünü tanıtan firma, bu sefer de PCI ara birimini kullanan Radeon HD 5450 modelini tanıtıyor. Görece eski sistemler ve mini-bilgisayarlar için hazırlanan düşük profilli ekran kartı, AMD'nin Cedar Pro GPU'sundan güç alıyor. 64-Bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 512MB DDR3 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan pasif soğutmalı DirectX 11 çözümü, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. HIS tarafından yakın zamanda satışına başlayacak yeni modelin yurt dışı satış fiyatı ise 95 dolar olacak. Görünen o ki yaklaşan Fusion lansmanı öncesinde üreticiler, ellerindeki giriş seviyesi GPU'ları farklı çözümlerle piyasaya sürerek stokları eritmeye çalışacaklar ziras Fusion işlemci ailesi giriş seviyesi performansında entegre grafik çözümleriyle geliyorlar.


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ayhanbilgin 5 yıl
bilmeyenler için diyelim.
bunlar p3,p2 pc si olanlar için bulunmaz nimet
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James Horner 5 yıl
hocam, böyle de hort olmaz ki ama..
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DH Misafiri 8 yıl
6800 ler bitti 6900 ler piyasada :D:D
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peters 8 yıl
bari birşeyede benzese 64bit le kim neyapacak.
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IgorStravinsky 8 yıl
IceQ serisini niye durdurdular bu adamlar? 5800 serisine çıkmadı. 6800-6900 serisinede çıkmaz heralde. Çıktı da ben mi görmedim yoksa
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ahmetkep 8 yıl
pcı-e 5450 36 $ , pcı 5450 95 $ .. Allahtan korkuları kalmamış bunların.pcı üretim normalden bile daha ucuza maliyetli olur be..
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