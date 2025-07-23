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    Elon Musk Nvidia’dan daha verimli yapay zekâ gücü hedefliyor

    Yapay zekâ sunucularında özelleştirilmiş ve yüksek performanslı hızlandırıcılar hedefleyen xAI, Nvidia muadilleri ile verimlilik konusunda sıkı bir rekabet oluşturacak. 

    xAI Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka faaliyetlerinde ağırlıklı olarak Nvidia hızlandırıcılarına bağımlı olan xAI şirketinin platformu olan Grok için Elon Musk yüksek verimlilik hedefliyor. Buna rağmen Nvidia ile performans anlamında da rekabet etmek istiyor. 

    Elon Musk verimlilik istiyor

    xAI sunucu merkezlerine Nvidia GB200 ve GB300 hızlandırıcılarının yerleştirilmesini paylaşan Elon Musk, verimlilik konusunda da hedef belirledi. Ünlü isim önümüzdeki 5 yıl içerisinde Nvidia H100 ile yapay zekâ performansı konusunda eş değer ancak çok daha verimli 50 milyon hızlandırıcıyı devreye alacaklarını dile getirdi. 

    Uzun süredir özelleştirilmiş yapay zekâ hızlandırıcıları konusunda adımlar atan Elon Musk’un hedefi ilk etapta biraz daha eski Nvidia hızlandırıcılarına rakip olmak. Sonraki yıllarda ise xAI şirketinin çıtayı daha da yukarı çıkarması bekleniyor. 

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    vixx 3 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 6 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 11 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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