Elon Musk Nvidia’dan daha verimli yapay zekâ gücü hedefliyor

Elon Musk verimlilik istiyor
xAI sunucu merkezlerine Nvidia GB200 ve GB300 hızlandırıcılarının yerleştirilmesini paylaşan Elon Musk, verimlilik konusunda da hedef belirledi. Ünlü isim önümüzdeki 5 yıl içerisinde Nvidia H100 ile yapay zekâ performansı konusunda eş değer ancak çok daha verimli 50 milyon hızlandırıcıyı devreye alacaklarını dile getirdi.
Uzun süredir özelleştirilmiş yapay zekâ hızlandırıcıları konusunda adımlar atan Elon Musk’un hedefi ilk etapta biraz daha eski Nvidia hızlandırıcılarına rakip olmak. Sonraki yıllarda ise xAI şirketinin çıtayı daha da yukarı çıkarması bekleniyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya