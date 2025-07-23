Elon Musk Nvidia’dan daha verimli yapay zekâ gücü hedefliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka faaliyetlerinde ağırlıklı olarak Nvidia hızlandırıcılarına bağımlı olan xAI şirketinin platformu olan Grok için Elon Musk yüksek verimlilik hedefliyor. Buna rağmen Nvidia ile performans anlamında da rekabet etmek istiyor.

Elon Musk verimlilik istiyor

xAI sunucu merkezlerine Nvidia GB200 ve GB300 hızlandırıcılarının yerleştirilmesini paylaşan Elon Musk, verimlilik konusunda da hedef belirledi. Ünlü isim önümüzdeki 5 yıl içerisinde Nvidia H100 ile yapay zekâ performansı konusunda eş değer ancak çok daha verimli 50 milyon hızlandırıcıyı devreye alacaklarını dile getirdi.

ABD’de Nvidia H20 kavgası 4 gün önce eklendi

Uzun süredir özelleştirilmiş yapay zekâ hızlandırıcıları konusunda adımlar atan Elon Musk’un hedefi ilk etapta biraz daha eski Nvidia hızlandırıcılarına rakip olmak. Sonraki yıllarda ise xAI şirketinin çıtayı daha da yukarı çıkarması bekleniyor.

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