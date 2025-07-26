Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin yonga tamir sektörü patlama yapıyor

    Bundan sonra gelişmiş yongalara erişimi çok zor hale gelen Çin, eldeki mevcut yongaların ömrünü uzatmaya çalışıyor. Çin yonga tamir sektörü adeta patlama yaptı. 

    Çin Tam Boyutta Gör
    Yonga teknolojileri konusunda ağır ambargo altında bulunan Çin, her türlü yolu deneyerek gelişmiş ürünleri elde etmeye ya da eldekileri korumaya çalışıyor. Daha önce ikinci el döküm makinesi piyasasını silip süpüren Çin şimdi de yonga tamiratı konusunda patlama yaşıyor. 

    Çin zorluklarla mücadele ediyor

    Çin bir şekilde ileri düzey hızlandırıcıları elde etse de ambargolar nedeniyle bu istikrarlı olmuyor ve eldekilerin ömrünü uzatmak hayati önem taşıyor. Gelen bilgilere göre Çin’de yasaklı Nvidia AI yongalarına yönelik tamir hizmetlerinde inanılmaz bir patlama yaşanıyor.

    Hali hazırda Nvidia H100 ve A100 gibi hızlandırıcılara resmi teknik destek verilmediği için iş yerel firmalara düşmüş durumda. Bazı firmaların aylık 500 yonga tamirine kadar çıkabildiği belirtiliyor. Sorunlara bağlı olarak ücretler 2800$ civarına kadar yükseliyor. Tamir edilen yongaların kullanım ömrü de uzatılmış oluyor. 

    Sektörün patlama yapması arka planda muazzam bir yedek parça akışının sürdürüldüğünü gösteriyor. Bu sürdürülebilirlik korunabilir mi bilinmiyor zira ABD hükümeti bu kanalı da radarına alıp yaptırım uygulayabilir. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 2 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski ev almak mantıklı mi sivri adaya nasıl gidilir 143 ne demek ypg filmi hollywood full izle türkçe dublaj türkmen aşiretleri listesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nubia Z60 Ultra
    Nubia Z60 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070
    Game Garaj Slayer R9T-5070
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum