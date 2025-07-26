Çin yonga tamir sektörü patlama yapıyor

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Tam Boyutta Gör Yonga teknolojileri konusunda ağır ambargo altında bulunan Çin, her türlü yolu deneyerek gelişmiş ürünleri elde etmeye ya da eldekileri korumaya çalışıyor. Daha önce ikinci el döküm makinesi piyasasını silip süpüren Çin şimdi de yonga tamiratı konusunda patlama yaşıyor.

Çin zorluklarla mücadele ediyor

Çin bir şekilde ileri düzey hızlandırıcıları elde etse de ambargolar nedeniyle bu istikrarlı olmuyor ve eldekilerin ömrünü uzatmak hayati önem taşıyor. Gelen bilgilere göre Çin’de yasaklı Nvidia AI yongalarına yönelik tamir hizmetlerinde inanılmaz bir patlama yaşanıyor.

ABD’de Nvidia H20 kavgası 1 hf. önce eklendi

Hali hazırda Nvidia H100 ve A100 gibi hızlandırıcılara resmi teknik destek verilmediği için iş yerel firmalara düşmüş durumda. Bazı firmaların aylık 500 yonga tamirine kadar çıkabildiği belirtiliyor. Sorunlara bağlı olarak ücretler 2800$ civarına kadar yükseliyor. Tamir edilen yongaların kullanım ömrü de uzatılmış oluyor.

Sektörün patlama yapması arka planda muazzam bir yedek parça akışının sürdürüldüğünü gösteriyor. Bu sürdürülebilirlik korunabilir mi bilinmiyor zira ABD hükümeti bu kanalı da radarına alıp yaptırım uygulayabilir.



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Çin mevcut yongaların ömrünü uzatmaya çalışıyor

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