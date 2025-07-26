Çin yonga tamir sektörü patlama yapıyor

Çin zorluklarla mücadele ediyor
Çin bir şekilde ileri düzey hızlandırıcıları elde etse de ambargolar nedeniyle bu istikrarlı olmuyor ve eldekilerin ömrünü uzatmak hayati önem taşıyor. Gelen bilgilere göre Çin’de yasaklı Nvidia AI yongalarına yönelik tamir hizmetlerinde inanılmaz bir patlama yaşanıyor.
Hali hazırda Nvidia H100 ve A100 gibi hızlandırıcılara resmi teknik destek verilmediği için iş yerel firmalara düşmüş durumda. Bazı firmaların aylık 500 yonga tamirine kadar çıkabildiği belirtiliyor. Sorunlara bağlı olarak ücretler 2800$ civarına kadar yükseliyor. Tamir edilen yongaların kullanım ömrü de uzatılmış oluyor.
Sektörün patlama yapması arka planda muazzam bir yedek parça akışının sürdürüldüğünü gösteriyor. Bu sürdürülebilirlik korunabilir mi bilinmiyor zira ABD hükümeti bu kanalı da radarına alıp yaptırım uygulayabilir.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya