Nvidia’nın 1 milyar dolar değerindeki yapay zeka çipleri Çin’e kaçırıldı

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Tam Boyutta Gör ABD’nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka çipleri Çin’e akıyor. Financial Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump döneminde sıkılaştırılan ihracat kontrollerine rağmen yalnızca üç ay içinde 1 milyar dolardan fazla değerde Nvidia çipi Çin’e ulaştı.

Söz konusu kaçak ticarette en çok talep gören donanım, ABD’de OpenAI, Google ve Meta gibi devlerin kullandığı Nvidia B200 oldu. ABD tarafından Çin’e satışı yasaklanan çip buna rağmen Çinli veri merkezi tedarikçilerine ulaştırıldı. Çin’de faaliyet gösteren çok sayıda dağıtıcı, Mayıs ayı itibarıyla B200’leri yerel yapay zeka şirketlerine satmaya başladı. Bu çiplerin ABD tarafından Çin’e satışı yasak olsa da, karaborsada kolaylıkla temin edilebildiği belirtiliyor.

Trump’ın kısıtlamaları ters tepti

Trump yönetimi, Biden döneminde geliştirilen ihracat kısıtlamalarına uyumlu olarak Nvidia’nın Çin’e özel olarak sunduğu H20 modelinin satışını da durdurmuştu. Ancak bu karar, Çinli alıcıların daha güçlü ve yasaklı olan B200, H100 ve H200 gibi çiplere yönelmesine yol açtı. Ancak bunların hepsinin satışı yasaklanmıştı. Guangdong, Zhejiang ve Anhui gibi bölgelerdeki satıcılar, FT’nin incelediği belgeler ve kaynaklara göre bu süreçte yüz milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirdi.

Nvidia, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yetkisiz ürünlerle veri merkezi kurmanın teknik ve mali açıdan verimsiz olduğunu belirtti. Şirket, yalnızca yetkili satış kanalları üzerinden edinilen ürünlere destek sunduğunu vurgularken, bu tür kaçak ticaret faaliyetlerine doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olmadığını ifade etti.

Tayland üzerinden tedarik zinciri

Haberde ayrıca, bazı Güneydoğu Asya ülkelerinin Çinli şirketler için kısıtlı ürünlere erişim noktası hâline geldiği vurgulanıyor. Özellikle Tayland, yasa dışı tedarik zincirlerinde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle ABD Ticaret Bakanlığı’nın, Tayland gibi ülkelere yönelik yeni ihracat kısıtlamaları üzerinde çalıştığı ve bu adımların Eylül ayı gibi erken bir tarihte devreye alınabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Çin'de H200 rafları sattığını iddia eden bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında Supermicro kutusu görülürken, ayrı gönderide 100 adet Asus H200 rafının satışta olduğu görüldü.

Çin’e ulaştırılan Nvidia B200 çipleri, yalnızca tekil işlemciler olarak değil, kullanıma hazır raf sistemleri (rack) halinde satılıyor. Financial Times’ın edindiği bilgilere göre her raf ünitesi, sekiz adet B200 işlemcinin yanı sıra veri merkezine doğrudan bağlanmaya olanak sağlayan yazılım ve destek bileşenlerini içeriyor.

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Bu sistemler, yaklaşık büyük bir valiz boyutunda ve ambalajıyla birlikte 150 kilograma kadar ulaşıyor. Çin'deki mevcut piyasa fiyatı ise bir raf için 3 milyon ile 3.5 milyon yuan (yaklaşık 489 bin dolar) arasında değişiyor. Bu fiyatlar, ABD’deki benzer ürünlerin ortalama satış fiyatının yaklaşık yüzde 50 üzerinde.

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