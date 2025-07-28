RTX 50 SUPER serisi geliyor: İşte beklenen tarih ve özellikler

2025 sonunda geliyor
Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da kaynaklara göre Nvidia, RTX 50 SUPER serisini yılbaşı döneminde piyasaya sürmeyi hedefliyor. Buna yönelik özellikle RTX 5080 SUPER'in 2025 bitmeden raflarda olduğunu görmemiz muhtemel. Bu arada kartlar teknik olarak da önemli yeniliklerle geliyor. Serideki tüm modeller, önceki versiyonlara kıyasla %50’ye varan VRAM artışı sunacak.
RTX 5070 SUPER modelinin 18 GB GDDR7 belleğe sahip olması beklenirken, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5080 SUPER için bu değer 24 GB'a çıkıyor. Bu artışın ardında ise SK hynix 3 GB kapasiteli GDDR7 bellek modülleri bulunuyor.
Bu yeni modüller, 192-bit bellek veri yolu ile 18 GB, 256-bit yapılandırmayla ise 24 GB VRAM sunulmasına imkân tanıyor olacak. RTX 5070 SUPER, bu kapsamda sadece VRAM değil, aynı zamanda çekirdek sayısında da artış yaşayacak. Diğer modellerde ise daha yüksek boost hızları ve TGP değerleriyle performans odaklı bir yükseltme söz konusu.
|GPU
|GeForce RTX 5080
|RTX 5080 SUPER
|GeForce RTX 5070 Ti
|RTX 5070 Ti SUPER
|GeForce RTX 5070
|RTX 5070 SUPER
|Mimari
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Fabrikasyon Süreci
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|CUDA
|10752
|10752
|8960
|8960
|6144
|6400
|Tensor
|330 (5. nesil)
|330 (5. nesil)
|280 (5. nesil)
|280 (5. nesil)
|192 (5. nesil)
|200 (5. nesil)
|Ray Tracing Core
|84 (4. nesil)
|84 (4. nesil)
|70 (4. nesil)
|70 (4. nesil)
|48 (4. nesil)
|50 (4. nesil)
|GPU Boost Clock
|2617 MHz
|-?
|2452 MHz
|-?
|2512 MHz
|-?
|Bellek
|16GB GDDR7
|24GB GDDR7
|16GB GDDR7
|24GB GDDR7
|12GB GDDR7
|18GB GDDR7
|Bellek Arayüzü
|256 Bit
|256 Bit
|256 Bit
|256 Bit
|192 Bit
|192 Bit
|Bant Genişliği
|960 GB/sn
|1024 GB/sn
|896 GB/sn
|896 GB/sn
|672 GB/sn
|672 GB/sn
|TGP
|360W
|415W
|300W
|350W
|250W
|275W