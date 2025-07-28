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    RTX 50 SUPER serisi geliyor: İşte beklenen tarih ve özellikler

    Nvidia'nın merakla bkelenen RTX 50 SUPER serisi, 2026 yerine daha erken bir tarihte tanıtılabilir. Yeni modellerde 24 GB’a kadar GDDR7 VRAM ve yükseltilmiş boost hızları bulunacak.

    RTX 50 SUPER serisi geliyor: İşte beklenen tarih ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın uzun bir süredir beklenen RTX 50 SUPER ekran kartları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. GeForce RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5070 SUPER modellerinden oluşan serinin, daha önce 2026 başlarında tanıtılacağı düşünülüyordu. Ancak son bilgilere göre, bu tarih daha erken bir döneme alınmış olabilir.  

    2025 sonunda geliyor

    Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da kaynaklara göre Nvidia, RTX 50 SUPER serisini yılbaşı döneminde piyasaya sürmeyi hedefliyor. Buna yönelik özellikle RTX 5080 SUPER'in 2025 bitmeden raflarda olduğunu görmemiz muhtemel. Bu arada kartlar teknik olarak da önemli yeniliklerle geliyor. Serideki tüm modeller, önceki versiyonlara kıyasla %50’ye varan VRAM artışı sunacak.

    RTX 5070 SUPER modelinin 18 GB GDDR7 belleğe sahip olması beklenirken, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5080 SUPER için bu değer 24 GB'a çıkıyor. Bu artışın ardında ise SK hynix 3 GB kapasiteli GDDR7 bellek modülleri bulunuyor.

    Bu yeni modüller, 192-bit bellek veri yolu ile 18 GB, 256-bit yapılandırmayla ise 24 GB VRAM sunulmasına imkân tanıyor olacak. RTX 5070 SUPER, bu kapsamda sadece VRAM değil, aynı zamanda çekirdek sayısında da artış yaşayacak. Diğer modellerde ise daha yüksek boost hızları ve TGP değerleriyle performans odaklı bir yükseltme söz konusu.

    RTX 50 SUPER serisi ekran kartları
    GPU GeForce RTX 5080 RTX 5080 SUPER GeForce RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti SUPER GeForce RTX 5070 RTX 5070 SUPER
    Mimari Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell
    Fabrikasyon Süreci TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N
    CUDA 10752 10752 8960 8960 6144 6400
    Tensor 330 (5. nesil) 330 (5. nesil) 280 (5. nesil) 280 (5. nesil) 192 (5. nesil) 200 (5. nesil)
    Ray Tracing Core 84 (4. nesil) 84 (4. nesil) 70 (4. nesil) 70 (4. nesil) 48 (4. nesil) 50 (4. nesil)
    GPU Boost Clock 2617 MHz -? 2452 MHz -? 2512 MHz -?
    Bellek 16GB GDDR7 24GB GDDR7 16GB GDDR7 24GB GDDR7 12GB GDDR7 18GB GDDR7
    Bellek Arayüzü 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit 192 Bit
    Bant Genişliği 960 GB/sn 1024 GB/sn 896 GB/sn 896 GB/sn 672 GB/sn 672 GB/sn
    TGP 360W 415W 300W 350W 250W 275W
    Kaynakça https://www.techspot.com/news/108820-sk-hynix-confirms-3gb-gddr7-modules-paving-way.html https://www.tweaktown.com/news/106675/geforce-rtx-50-super-series-on-track-for-holiday-2025-release/index.html
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