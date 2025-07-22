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    AMD’nin yaklaşan RDNA 5 ekran kartı RTX 5080 ile yarışacak

    AMD, 2026'da tanıtacağı RDNA 5 mimarili yeni ekran kartı serisiyle RTX 5080'i geride bırakmaya hazırlanıyor. Yeni mimari ile özellikle ışın izlemede ciddi performans artışı bekleniyor.

    AMD’nin yaklaşan RDNA 5 ekran kartı RTX 5080 ile yarışacak Tam Boyutta Gör
    AMD, bu yıl tanıttığı Radeon 9000 serisi ile orta ve orta-üst segmentte boy göstermeyi tercih etmiş ve en üst düzey segmentlerde Nvidia ile doğrudan rekabete girmeyi seçmişti. Şimdi ise gözler, AMD'nin 2026'nın ikinci yarısında tanıtması beklenen RDNA 5 (veya UDNA) mimarili yeni ekran kartına çevrildi. Gelen bilgilere göre bu yeni GPU, Nvidia'nın RTX 5080 modelini geride bırakabilecek bir performans sunabilir.

    Işın izlemede 2 katlık artış bekleniyor

    Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen KeplerL2'nin paylaştığı bilgilere göre, AMD'nin yeni nesil üst düzey GPU’su, RX 7900 XTX ile benzer bir yapılandırmaya sahip olacak. 96 hesaplama birimi ve 384-bit bellek veri yolu taşıması beklenen kart, geleneksel raster performansında RDNA 4’e kıyasla yüzde 20’lik bir artış sunarken, ışın izleme (ray tracing) performansını iki katına çıkaracak.

    AMD’nin yaklaşan RDNA 5 ekran kartı RTX 5080 ile yarışacak Tam Boyutta Gör
    Bu da AMD'nin uzun süredir Nvidia karşısında zayıf kaldığı ışın izleme ve yol izleme (path tracing) gibi teknolojilerde önemli bir sıçrama yapacağına işaret ediyor. AMD, halihazırda mevcut RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9070 XT ile bu alandaki gücünü artırmıştı.

    Yeni serinin, RDNA 3’te olduğu gibi yüksek, orta ve giriş seviyesi modeller ile piyasaya çıkması öngörülüyor. Bu bağlamda: Üst düzey modelde 96 CU, 384-bit veri yolu; orta segmentte 64 CU, 256-bit veri yolu ve ana akım modellerde 32 CU, 128-bit veri yolu gibi özellikler bekleniyor.

    AMD'yi üst düzey bir rakipten mahrum bırakarak orta segment pazar payı için mücadeleye sokan RDNA 4 neslinden sonra, UDNA/RDNA 5 nesli açıkçası heyecan verici. UDNA tasarımının neler yapabileceğini ve AMD'nin mikro mimari açısından ne gibi değişiklikler yaptığını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

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