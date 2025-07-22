AMD’nin yaklaşan RDNA 5 ekran kartı RTX 5080 ile yarışacak

Işın izlemede 2 katlık artış bekleniyor
Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen KeplerL2'nin paylaştığı bilgilere göre, AMD'nin yeni nesil üst düzey GPU’su, RX 7900 XTX ile benzer bir yapılandırmaya sahip olacak. 96 hesaplama birimi ve 384-bit bellek veri yolu taşıması beklenen kart, geleneksel raster performansında RDNA 4’e kıyasla yüzde 20’lik bir artış sunarken, ışın izleme (ray tracing) performansını iki katına çıkaracak.
Yeni serinin, RDNA 3’te olduğu gibi yüksek, orta ve giriş seviyesi modeller ile piyasaya çıkması öngörülüyor. Bu bağlamda: Üst düzey modelde 96 CU, 384-bit veri yolu; orta segmentte 64 CU, 256-bit veri yolu ve ana akım modellerde 32 CU, 128-bit veri yolu gibi özellikler bekleniyor.
AMD'yi üst düzey bir rakipten mahrum bırakarak orta segment pazar payı için mücadeleye sokan RDNA 4 neslinden sonra, UDNA/RDNA 5 nesli açıkçası heyecan verici. UDNA tasarımının neler yapabileceğini ve AMD'nin mikro mimari açısından ne gibi değişiklikler yaptığını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: