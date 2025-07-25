Çin'in yeni ekran kartı Lisuan G100 test edildi: Nvidia'yı zorluyor

Lisuan G100 test edildi
Bildiğiniz gibi ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimine odaklanan Çin, ekran kartı pazarına da adım atmaya başladı. Hatta yerli GPU üreticisi Moore Threads tarafından geliştirlen sürpriz modellere tanık olduk. Diğer tarafta Lisuan Technology'e ait G100 modelinin ise teorik olarak RTX 4060 seviyesinde performans sunabileceği iddia edilmişti. Son olarak OpenCL testleriyle kartın performansı doğrulandı.
Paylaşılan testlerde Ryzen 5 7600 işlemciyle eşleştirilen G100, OpenCL testinde 111.290 puan alarak RTX 4060'ın önüne geçti. Yeni nesil Blackwell tabanlı RTX 5060'ın ise yalnızca biraz gerisinde kalıyor.
Aslına bakacak olursak, G100 henüz perakende pazara sunulmuş değil, ancak test sonuçları bu yönde hızlı bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Özellikle geçmişte, G100'ün GTX 660 Ti gibi eski GPU’ları dahi geçemediği düşünüldüğünde, bu gelişme büyük bir sıçrama. Eğer Lisuan Technology, yazılım ve donanım tarafındaki bu ivmeyi koruyabilirse, Çin'in küresel ekran kartı rekabetinde söz sahibi olduğunu görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya