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    Çin'in yeni ekran kartı Lisuan G100 test edildi: Nvidia'yı zorluyor

    Çinli ekran kartı girişimi Lisuan Technology'nin ilk yerli 6nm GPU'su Lisuan G100 test edildi. RTX 4060'ı geride bırakırken RTX 5060'a yaklaşmayı başardı. İşte sonuçlar...

    Çin'in yeni ekran kartı G100 test edildi! Nvidia'yı zorluyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in yerli GPU girişimlerinden Lisuan Technology, G100 modeliyle tüketici ekran kartı pazarına giriş yaptı. Şirketin 6nm üretim sürecine sahip G100 GPU'su, yeni testlerde Nvidia'nın GeForce RTX 4060 modelini geride bırakırken, RTX 5060'a yakın performans sunuyor. 

    Lisuan G100 test edildi

    Bildiğiniz gibi ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimine odaklanan Çin, ekran kartı pazarına da adım atmaya başladı. Hatta yerli GPU üreticisi Moore Threads tarafından geliştirlen sürpriz modellere tanık olduk. Diğer tarafta Lisuan Technology'e ait G100 modelinin ise teorik olarak RTX 4060 seviyesinde performans sunabileceği iddia edilmişti. Son olarak OpenCL testleriyle kartın performansı doğrulandı.

    Paylaşılan testlerde Ryzen 5 7600 işlemciyle eşleştirilen G100, OpenCL testinde 111.290 puan alarak RTX 4060'ın önüne geçti. Yeni nesil Blackwell tabanlı RTX 5060'ın ise yalnızca biraz gerisinde kalıyor.

    Çin'in yeni ekran kartı G100 test edildi! Nvidia'yı zorluyor Tam Boyutta Gör
    Teknik özellik tarafında G100'ün 12GB GDDR6 VRAM, 48 hesaplama birimi (CU) ve maksimum 2000 MHz saat hızına sahip olduğunu söyleyelim. Üretim süreci ise henüz açıklanmadı ancak daha önce olduğu gibi 6nm litografiyle SMIC tarafından gerçekleştirilmiş olabilir.

    Aslına bakacak olursak, G100 henüz perakende pazara sunulmuş değil, ancak test sonuçları bu yönde hızlı bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Özellikle geçmişte, G100'ün GTX 660 Ti gibi eski GPU’ları dahi geçemediği düşünüldüğünde, bu gelişme büyük bir sıçrama. Eğer Lisuan Technology, yazılım ve donanım tarafındaki bu ivmeyi koruyabilirse, Çin'in küresel ekran kartı rekabetinde söz sahibi olduğunu görebiliriz.

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    vixx 2 gün önce

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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