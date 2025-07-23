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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce 577.00 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    Nvidia GeForce 577.00 WHQL sürücüsü yayınlandı. WUCHANG: Fallen Feathers için ilk gün desteği, Valorant UE5 optimizasyonları ve DLSS 4 yenilikleri getiriyor.   

    Nvidia GeForce 577.00 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için Game Ready 577.00 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, Soulslike türündeki WUCHANG: Fallen Feathers için DLSS 4 ve NVIDIA Reflex desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca hata düzeltmeleri ve yeni iyileştirmeler de sürücü ile sunulan yenilikler arasında.

    Nvidia GeForce 577.00 sürücüsü yayınlandı

    Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 577.00 sürücüsü, WUCHANG: Fallen Feathers ve Valorant'ın Unreal Engine 5 güncellemesi için destek getiriyor. Yeni sürücü ayrıca 11 yeni oyuna DLSS Override (DLS ayarlarını geçersiz kıl) desteği ekliyor ve NARAKA BLADEPOINT, CS 2 için hata düzeltmeleri sunuyor.

    Bununla birlikte bazı bilinen sorunlar devam ediyor. Cyberpunk 2077'de path tracing açıkken Fotoğraf Modu kullanıldığında çökme yaşanabiliyor. Battlefield 2042'de ışık kaynaklarının etrafında kare şeklinde bozulmalar, World of Warcraft'ta ışın izleme açıkken görüntü sorunları ve Counter-Strike 2'de düşük çözünürlük kullanımında yazı bozulmaları gibi durumlar hâlen sürüyor.

    GeForce 577.00 WHQL sürücüsü, NVIDIA uygulaması ve GeForce.com üzerinden indirilebilir durumda. Sürüme ait tüm teknik detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...

    Game Ready

    • WUCHANG: Fallen Feathers
    • Valorant (Unreal Engine 5 Update)

    DLSS 4 Overrides

    • 7 Days to Die
    • Brickadia
    • Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game
    • Monster Hunter Wilds
    • REMATCH
    • RoboCop: Rogue City - Unfinished Business
    • Strinova
    • Stygian: Outer Gods
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2
    • Warhammer 40,000: Speed Freeks
    • WUCHANG: Fallen Feathers
    • New Optimal Settings
    • Broken Arrow
    • Mecha BREAK
    • PEAK

    Çözülen Sorunlar

    • Counter-Strike 2: ASUS ROG PG27AQN monitörde (5300665) 4:3 en boy oranı çözünürlüğünde siyah ekran hatası.
    • NARAKA BLADEPOINT: DX11 ve DLSS Süper Çözünürlük kullanıldığında belirli bir haritada kararlılık sorunları (5374090)

    Bilinen Sorunlar

    • Cyberpunk 2077, yol izleme etkinleştirilmişken ekran görüntüsü almak için Fotoğraf Modu kullanıldığında çöküyor (5076545)
    • Battlefield 2042: Oyun sırasında ışıkların etrafında rastgele kare bozulmalar görünebilir (5284105)
    • World of Warcraft: Işın izleme etkinleştirildiğinde bozulmalar görüntülenir (5273429)
    • Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir (5278913)
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    vixx 4 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 6 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 12 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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