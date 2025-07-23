Nvidia GeForce 577.00 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Nvidia GeForce 577.00 sürücüsü yayınlandı
Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 577.00 sürücüsü, WUCHANG: Fallen Feathers ve Valorant'ın Unreal Engine 5 güncellemesi için destek getiriyor. Yeni sürücü ayrıca 11 yeni oyuna DLSS Override (DLS ayarlarını geçersiz kıl) desteği ekliyor ve NARAKA BLADEPOINT, CS 2 için hata düzeltmeleri sunuyor.
Bununla birlikte bazı bilinen sorunlar devam ediyor. Cyberpunk 2077'de path tracing açıkken Fotoğraf Modu kullanıldığında çökme yaşanabiliyor. Battlefield 2042'de ışık kaynaklarının etrafında kare şeklinde bozulmalar, World of Warcraft'ta ışın izleme açıkken görüntü sorunları ve Counter-Strike 2'de düşük çözünürlük kullanımında yazı bozulmaları gibi durumlar hâlen sürüyor.
GeForce 577.00 WHQL sürücüsü, NVIDIA uygulaması ve GeForce.com üzerinden indirilebilir durumda. Sürüme ait tüm teknik detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...
Game Ready
- WUCHANG: Fallen Feathers
- Valorant (Unreal Engine 5 Update)
DLSS 4 Overrides
- 7 Days to Die
- Brickadia
- Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game
- Monster Hunter Wilds
- REMATCH
- RoboCop: Rogue City - Unfinished Business
- Strinova
- Stygian: Outer Gods
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Warhammer 40,000: Speed Freeks
- WUCHANG: Fallen Feathers
- New Optimal Settings
- Broken Arrow
- Mecha BREAK
- PEAK
Çözülen Sorunlar
- Counter-Strike 2: ASUS ROG PG27AQN monitörde (5300665) 4:3 en boy oranı çözünürlüğünde siyah ekran hatası.
- NARAKA BLADEPOINT: DX11 ve DLSS Süper Çözünürlük kullanıldığında belirli bir haritada kararlılık sorunları (5374090)
Bilinen Sorunlar
- Cyberpunk 2077, yol izleme etkinleştirilmişken ekran görüntüsü almak için Fotoğraf Modu kullanıldığında çöküyor (5076545)
- Battlefield 2042: Oyun sırasında ışıkların etrafında rastgele kare bozulmalar görünebilir (5284105)
- World of Warcraft: Işın izleme etkinleştirildiğinde bozulmalar görüntülenir (5273429)
- Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir (5278913)
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya