Nvidia GeForce 577.00 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için Game Ready 577.00 WHQL sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, Soulslike türündeki WUCHANG: Fallen Feathers için DLSS 4 ve NVIDIA Reflex desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca hata düzeltmeleri ve yeni iyileştirmeler de sürücü ile sunulan yenilikler arasında.

Nvidia GeForce 577.00 sürücüsü yayınlandı

Windows 10 ve 11 için yayınlanan GeForce 577.00 sürücüsü, WUCHANG: Fallen Feathers ve Valorant'ın Unreal Engine 5 güncellemesi için destek getiriyor. Yeni sürücü ayrıca 11 yeni oyuna DLSS Override (DLS ayarlarını geçersiz kıl) desteği ekliyor ve NARAKA BLADEPOINT, CS 2 için hata düzeltmeleri sunuyor.

Bununla birlikte bazı bilinen sorunlar devam ediyor. Cyberpunk 2077'de path tracing açıkken Fotoğraf Modu kullanıldığında çökme yaşanabiliyor. Battlefield 2042'de ışık kaynaklarının etrafında kare şeklinde bozulmalar, World of Warcraft'ta ışın izleme açıkken görüntü sorunları ve Counter-Strike 2'de düşük çözünürlük kullanımında yazı bozulmaları gibi durumlar hâlen sürüyor.

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GeForce 577.00 WHQL sürücüsü, NVIDIA uygulaması ve GeForce.com üzerinden indirilebilir durumda. Sürüme ait tüm teknik detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Game Ready

WUCHANG: Fallen Feathers

Valorant (Unreal Engine 5 Update)

DLSS 4 Overrides

7 Days to Die

Brickadia

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game

Monster Hunter Wilds

REMATCH

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

Strinova

Stygian: Outer Gods

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Speed Freeks

WUCHANG: Fallen Feathers

New Optimal Settings

Broken Arrow

Mecha BREAK

PEAK

Çözülen Sorunlar

Counter-Strike 2: ASUS ROG PG27AQN monitörde (5300665) 4:3 en boy oranı çözünürlüğünde siyah ekran hatası.

NARAKA BLADEPOINT: DX11 ve DLSS Süper Çözünürlük kullanıldığında belirli bir haritada kararlılık sorunları (5374090)

Bilinen Sorunlar

Cyberpunk 2077, yol izleme etkinleştirilmişken ekran görüntüsü almak için Fotoğraf Modu kullanıldığında çöküyor (5076545)

Battlefield 2042: Oyun sırasında ışıkların etrafında rastgele kare bozulmalar görünebilir (5284105)

World of Warcraft: Işın izleme etkinleştirildiğinde bozulmalar görüntülenir (5273429)

Counter-Strike 2: Oyun içi çözünürlük, ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda metin biraz bozuk görünebilir (5278913)

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Nvidia GeForce 577.00 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

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