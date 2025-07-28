AMD, yeni GPU tasarımlarında yapay zekayı kullanıyor

AMD, hem veri merkezi hem de son kullanıcı odaklı ürünler için birleşik bir mimariye yönelmiş durumda. Bu yaklaşım, PC ve konsol pazarındaki Radeon GPU’larını da kapsıyor.
GPU tasarımında yapay zeka etkisi
Lisa Su, yaptığı açıklamada “Yapay zekanın gelecekteki yongaları nasıl tasarlayacağını düşünüyoruz ve yapay zeka bunların bir kısmını tasarlayacak. Ancak, tüm bunları bir araya getirme konusunda hala yaratıcılık gerekiyor ve bence bu konuda insanlar hala kesinlikle merkezde yer alıyor.” diyor. Su’ya göre süreçte yapay zeka tamamlayıcı bir araç rolünde ve halen insan mühendisler kontrolü elde tutuyor.
Bununla birlikte AMD’nin GPU tasarımında yapay zekayı kullandığı da onaylandı. Ancak yapay zekanın tasarım sürecine katkısı tüm GPU’yu kendi başına tasarlamak değil, karmaşık hesaplamaları hızlandırmak ve daha güvenilir sonuçlar üretmek üzerine kurulu. Nvidia’nın da benzer şekilde yapay zeka destekli tasarım süreçlerinden faydalandığı biliniyor. AMD, bu yaklaşımı benimseyerek hem rekabeti yakalamayı hem de tasarım döngülerini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor.
Dr. Su, yapay zekânın sadece donanım değil, aynı zamanda bilim, tıp ve üretim alanlarında da devrim yarattığını belirtti. "Yapay zeka ile bilimi, tıbbı ve üretimi daha iyi hâle getirebilirsiniz" diyen Su, AMD’nin uzun vadede yapay zekayı dünyanın en büyük sorunlarını çözmek için kullanmayı hedeflediğini aktardı. Henüz detayları netleşmemiş olsa da, bu yaklaşımın AMD’nin merakla beklenen RDNA 5 mimarili yeni nesil GPU’larına da yansıyacağı tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya