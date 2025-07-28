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    AMD, yeni GPU tasarımlarında yapay zekayı kullanıyor

    AMD, yeni nesil GPU tasarımında yapay zekadan yararlanarak süreci hızlandırıyor. İnsan mühendisliğini merkezde tutan bu yaklaşım, daha verimli ve güvenilir çipler vadediyor.

    AMD, yeni GPU tasarımlarında yapay zekayı kullanıyor Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil grafik işlemcilerinin tasarımında yapay zekadan destek alıyor. Şirketin CEO’su Dr. Lisa Su, Washington’da düzenlenen “Winning the AI Race” başlıklı zirvede yaptığı açıklamada, yapay zekanın GPU geliştirme süreçlerinde hız ve güvenilirlik sağladığını belirtti.

    AMD, hem veri merkezi hem de son kullanıcı odaklı ürünler için birleşik bir mimariye yönelmiş durumda. Bu yaklaşım, PC ve konsol pazarındaki Radeon GPU’larını da kapsıyor.

    GPU tasarımında yapay zeka etkisi

    Lisa Su, yaptığı açıklamada “Yapay zekanın gelecekteki yongaları nasıl tasarlayacağını düşünüyoruz ve yapay zeka bunların bir kısmını tasarlayacak. Ancak, tüm bunları bir araya getirme konusunda hala yaratıcılık gerekiyor ve bence bu konuda insanlar hala kesinlikle merkezde yer alıyor.” diyor. Su’ya göre süreçte yapay zeka tamamlayıcı bir araç rolünde ve halen insan mühendisler kontrolü elde tutuyor.

    Bununla birlikte AMD’nin GPU tasarımında yapay zekayı kullandığı da onaylandı. Ancak yapay zekanın tasarım sürecine katkısı tüm GPU’yu kendi başına tasarlamak değil, karmaşık hesaplamaları hızlandırmak ve daha güvenilir sonuçlar üretmek üzerine kurulu. Nvidia’nın da benzer şekilde yapay zeka destekli tasarım süreçlerinden faydalandığı biliniyor. AMD, bu yaklaşımı benimseyerek hem rekabeti yakalamayı hem de tasarım döngülerini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor.

    Dr. Su, yapay zekânın sadece donanım değil, aynı zamanda bilim, tıp ve üretim alanlarında da devrim yarattığını belirtti. "Yapay zeka ile bilimi, tıbbı ve üretimi daha iyi hâle getirebilirsiniz" diyen Su, AMD’nin uzun vadede yapay zekayı dünyanın en büyük sorunlarını çözmek için kullanmayı hedeflediğini aktardı. Henüz detayları netleşmemiş olsa da, bu yaklaşımın AMD’nin merakla beklenen RDNA 5 mimarili yeni nesil GPU’larına da yansıyacağı tahmin ediliyor.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    mert1907 17 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 5 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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