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HIS, Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,3b
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9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını duyurdu. Her ikisi de AMD'nin referans tasarımını baz alan Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerine sırasıyla Cayman Pro ve Cayman XT GPU'ları güç veriyor. AMD tarafından ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları olarak nitelendirilen Radeon HD 6900 serisinin HIS cephesindeki model yansımaları, tasarımın yanı sıra teknik özellikler açısından da standart çizgide yer alıyor ve referans hızlarla geliyorlar.

HIS'in Radeon HD 6950 modeli 1480x paralel işlem birimi ve 88x doku ünitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 800MHz'de çalışan kartın bellek frekansı ise 5000MHz. Firmanın Radeon HD 6970 modeli ise 1536x paralel işlem birimi ve 96x doku ünitesiyle geliyor. Grafik işlemci çalışma hızı 880MHz olarak belirlenen kartın bellekleri ise 5500MHz'de görev yapıyor. Her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartlardan HD 6950 200 Watt, HD 6970 ise 250 Watt güç çekiyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerine sahip olan ekran kartları, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine de destek sunuyorlar. Yurt dışında 299.99$ ve 369.99$ seviyesinden satışa sunulan HIS Radeon HD 6950 ve HD 6970'in önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da giriş yapması bekleniyor.


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vidoko 8 yıl
ekrankartının arızalanmasını bir çok sebebi var anakarttanda.power subbley den vs bir sürü sebebten bozulabilir .. his olsun sapphıre olsun güvenerek alabileceğim markalar..
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MxFxOx 8 yıl
TR'de dolar yerinde durmuyor zarar etmemek adına fiyatları yüksek tutuyorlar.
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ghost recon advanced 8 yıl
bizdede fiatlar böyle olsa ne güzel olur
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maliahmet1 8 yıl
yani cok haklısınız bitsin artık şu gümrük vergisi arabalar bile dış ülkelerde bizdekinin yarısı yeter artık ama ne derler bilirsiniz balık baştan kokarmış yani baştakiler sömürürmüş
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maliahmet1 8 yıl
his dikkatli bakarsanız marka
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sdelta 8 yıl
Zamanında da 3 tane sapphire tercih edip aldığım 3 kartında bozuk çıkması üzerine nefret ettiğim bir markadır. Kartlarından 1 taneside komple anakartımı yakmıştı. Sapphire tarafından da doğrulanmıştı kartın sorunlu olduğu. Anakartımı bozmasına rağmen kart değişimi dışında birşey de yapmamışlardır.
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maliahmet1 8 yıl
rahatlıkla bu markayı tercih edebilirsiniz gayet güzel ama tabikide fiyatlar böyle giderse insan yeni teknolojiyi biraz zor alır
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maliahmet1 8 yıl
arkadaşlar hd 5850 kullanıyorum cok güzel bide bu yurt dışından ülkemize gelene kadar ne oluyosa kartların fiyatı neredeyse 2katına cıkıyor galiba soygun var bi yerde önce getirni devlet soyuyor sonrada getiren müşteriyi soyuyor yapmayın artık bunu gümrük vergisini bitirin artık
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CeFurkan 8 yıl
maliahmet1

arkadaşlar hd 5850 kullanıyorum cok güzel bide bu yurt dışından ülkemize gelene kadar ne oluyosa kartların fiyatı neredeyse 2katına cıkıyor galiba soygun var bi yerde önce getirni devlet soyuyor sonrada getiren müşteriyi soyuyor yapmayın artık bunu gümrük vergisini bitirin artık



gümrük vergisi bitsin



hangi dünyada yaşıyorsun ?

2. olarak

bir ürünü almak istiyorsan en az 2 hafta bekleyeceksin

aksi halde %99 kazık yersin
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