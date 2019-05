HIS, Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini duyurdu

ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını duyurdu. Her ikisi de AMD'nin referans tasarımını baz alan Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modellerine sırasıyla Cayman Pro ve Cayman XT GPU'ları güç veriyor. AMD tarafından ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları olarak nitelendirilen Radeon HD 6900 serisinin HIS cephesindeki model yansımaları, tasarımın yanı sıra teknik özellikler açısından da standart çizgide yer alıyor ve referans hızlarla geliyorlar.

HIS'in Radeon HD 6950 modeli 1480x paralel işlem birimi ve 88x doku ünitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 800MHz'de çalışan kartın bellek frekansı ise 5000MHz. Firmanın Radeon HD 6970 modeli ise 1536x paralel işlem birimi ve 96x doku ünitesiyle geliyor. Grafik işlemci çalışma hızı 880MHz olarak belirlenen kartın bellekleri ise 5500MHz'de görev yapıyor. Her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartlardan HD 6950 200 Watt, HD 6970 ise 250 Watt güç çekiyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerine sahip olan ekran kartları, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine de destek sunuyorlar. Yurt dışında 299.99$ ve 369.99$ seviyesinden satışa sunulan HIS Radeon HD 6950 ve HD 6970'in önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da giriş yapması bekleniyor.