AMD’den yapay zeka için ayrık NPU kartı geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD, masaüstü bilgisayarlarda yapay zeka performansını bir üst seviyeye taşımak için ayrık bir NPU kartı geliştirmeyi değerlendiriyor. Ekran kartlarına benzer şekilde çalışacak bu yeni donanım, yapay zeka iş yüklerini üstlenerek bilgisayarlara büyük bir performans artışı getirmeyi hedefliyor.

Ekran kartı gibi NPU kartları da gelebilir

Şirketin istemci CPU bölümünden sorumlu ismi Rahul Tikoo'nun açıklamalarına göre, bu fikir henüz erken aşamada olsa da, AMD pazarı dikkatle takip ediyor. Tikoo, “Bu çok yeni bir kullanım alanı, bu yüzden bu alanı dikkatle izliyoruz, ancak bu alana girmek isterseniz çözümlerimiz var, bunu yapabiliriz.Teknoloji ve çözümlerimizin genişliğine baktığınızda, bu noktaya hızlıca ulaşabileceğimizi tahmin etmek zor değil.” diyor.

Son dönemde özellikle Strix Point ve Strix Halo APU'larıyla dikkat çeken AMD, mobil işlemcilerinde güçlü NPU motorları kullanarak yapay zeka alanında iddialı adımlar atmıştı. Şirket, 128 milyar parametreli büyük dil modellerini kompakt sistemlerde çalıştırmayı mümkün kılan çözümler sunarak son AI teknolojilerinde öne çıkıyor.

Ancak bu başarılar daha çok dizüstü bilgisayarlara yönelik çözümlerle sınırlı. Masaüstü kullanıcıları için henüz benzer kapasitede donanımlar piyasada bulunmuyor. AMD’nin geliştirmeyi düşündüğü ayrık NPU kartı, bu boşluğu doldurabilir ve özellikle profesyonel kullanıcılar için yeni bir alternatif yaratabilir.

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Bu arada bilmeyenler için NPU (Neural Processing Unit), yani Nöral İşlem Birimi, yapay zeka ve makine öğrenimi görevlerini hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmış bir tür işlemcidir. Geleneksel CPU'lar ve GPU'lar da bu tür işlemleri yapabilir; ancak NPU’lar, özellikle yapay sinir ağları gibi algoritmaların çalıştırılmasında çok daha az güç tüketir ve daha yüksek hız sunar. Bu avantajların arkasında ise yüksek paralel işlem hacmi yatıyor. Özellikle matris çarpımları ve çok boyutlu tensör işlemleri gibi derin öğrenme uygulamalarında yaygın olan hesaplamalar paralellik sayesinde hızla gerçekleştirilebiliyor.

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AMD’den yapay zeka için ayrık NPU kartı geliyor

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