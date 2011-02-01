HIS özel tasarımlı Radeon HD 6870 IceQ X modellerini duyurdu

Özel tasarımlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan HIS, uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptığı IceQ serisini genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla Radeon HD 6870'i temel alan yeni IceQ X modellerini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 6870 IceQ X ve Radeon 6870 IceQ X Turbo X modelleirini hazırlayan HIS, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarını hedef alıyor.

Her ikisinde de 92mm çapında fana ve dört adet ısı borusuna sahip IceQ soğutucusunun kullanıldığı ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahipler. DirectX 11 ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan ekran kartlarından IceQ X, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışırken, Radeon 6870 IceQ X Turbo X modeli ise 975MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan özel tasarımlı ekran kartlarının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.