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HIS özel tasarımlı Radeon HD 6870 IceQ X modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 6870 IceQ X modellerini duyurdu
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Özel tasarımlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan HIS, uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptığı IceQ serisini genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla Radeon HD 6870'i temel alan yeni IceQ X modellerini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 6870 IceQ X ve Radeon 6870 IceQ X Turbo X modelleirini hazırlayan HIS, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarını hedef alıyor.

Her ikisinde de 92mm çapında fana ve dört adet ısı borusuna sahip IceQ soğutucusunun kullanıldığı ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahipler. DirectX 11 ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan ekran kartlarından IceQ X, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışırken, Radeon 6870 IceQ X Turbo X modeli ise 975MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan özel tasarımlı ekran kartlarının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı.

HIS özel tasarımlı Radeon HD 6870 IceQ X modellerini duyurdu
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Batuist 8 yıl
sadece ismi iceq bunun.. sıradan bir özel soğutucudan bir farkı olacağını zannetmiyorum.. adına iceq demeseler kimse demezdi eminim ki... ama eski iceq modelini gören adam için kartı görmesi yeterliydi iceq olduğunu anlaması için. firma burada sanki uyanıklık peşinde gibi.. iceq serisinin çok sevildiğini anladı kart satmak için koydu farklı bir soğutucu üzerine isminede iceq dedi al sana his iceq modeli.. şimdir kandır milleti kandırabilirsen.. uyanıklar.. sözde isimden satacaklar..
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LUZz 8 yıl
Dandik Çin malı plastiklere benzemiş :((
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Python 8 yıl
ben açıkçası hiç beğenmedim nerede o eski iceq serileri nerede altın kaplamalı giriş çıkış portları

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yugams 8 yıl
turkuaz renkler pek hoş olmamış sanki yada biz siyah kırmızı mavi tonlara alıştık bize boş geliyo .
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LeßroN 8 yıl
Hıs IceQ severlerin sesini duymaya başladı galiba
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rendezvous 8 yıl
Sabun kalıbı gibi olmuş,sanki maket oyuncağı andırıyor.Eski tasarım daha başarılıydı bence.Gerçi kasa içinde bulunan bir bileşen,önemli olan ne işe yaradığı ama madem tasarımla daha önce isim yapıldıysa,aynı çizgi devam ettirilmeli diye düşünüyorum.
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MÜŞAVİR 8 yıl
O eski İceQ lerin havası kalmamış. Sanki eskiler daha bi albeniliydi.

Ama tabi mühim olan işlevi.
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hapocod 8 yıl
Nerde o eski ICEQ fan ortada olmasaydı daha hoş olurdu şahsen tabi performansı çok daha önemli tasarımdan.
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