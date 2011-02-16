HTC 1,5 milyon Flyer tablet satmayı hedefliyor

Akıllı telefon üreticisi HTC, resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı yeni tableti Flyer ile 1,5 milyon adetlik satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. Çin merkezli Economic Daily News'un haberine göre HTC, ikinci çeyrekte satışa sunacağı Flyer ile 102 milyon dolar seviyesinde gelir elde edebilir. Flyer'a ek olarak iki yeni tablet daha duyurmayı planlayan HTC, güçlü rakipleri karşısında yeni modellerle pozisyon kazanmayı amaçlıyor. Sadece akıllı telefon satışlarıyla son çeyrekte 3.3 milyar dolar gelir elde den Tayvan merkezli firma, pazara sunacağı tabletlerle birlikte daha yüksek gelir ve kar marjına ulaşmayı da hedefliyor.

HTC'nin yeni tableti Flyer, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 7-inç ekrana, 1.5GHz hızında tek çekirdekli işlemciye ve Android 2.4 işletim sistemine sahip. Çıktıktan kısa bir süre sonra Android 3.0 güncellemesini de alacak olan Flyer, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab II, RIM PlayBook ve iPad 2 gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.