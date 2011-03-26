Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Android 3.0 işletim sistemli iki yeni tablet bilgisayar planlıyor

8 yıl
13,3b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tayvan merkezli lider telefon üreticilerinden HTC, uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarını Şubat ayında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı. Flyer adını taşıyan 7-inç büyüklüğündeki tablet, 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon işlemcisi başta olmak üzere sahip olduğu donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

Flyer modelini önümüzdeki haftalarda pazara sunmaya hazırlanan HTC'nin, iki yeni tablet bilgisayar daha planladığı bildiriliyor. Bu yılın ortalarına doğru lanse edileceği belirtilen yeni modellerin hangi boyutta olacağı ve hangi donanım platformuna sahip olacağı henüz bilinmese de 8.9-inç ve 10.1-inç boyuttundaki modeller güçlü seçenekler olarak duruyor.

Android 2.3 işletim sistemini kullanan mevcut Flyer modelinden farklı olarak planlaması yapılan yeni modellerin, Google'ın tabletler için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu noktada HTC'nin nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor çünkü Google henüz Android 3.0 kaynak kodlarını açıklamadı.

Resmi olarak netleşmemekle birlikte HTC'nin, Android 3.0 işletim sistemi için kaynak kodlarını bekleyeceği veya Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıttığı 8.9-inç boyutundaki yeni tablette uyguladığı gibi, Android 3.0 işletim sistemi için yeni widget'lar içeren kendi kullanıcı arabirimini geliştirerek tabletlerde yer verebileceği üzerinde duruluyor.

Digitimes'ın haberine göre HTC'nin yeni tabletleri de Flyer markası altında sunulacak ve bu yılın ortalarına doğru lanse edilecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
colibra34 8 yıl en beğenilen
otur uslu uslu elmanı yemeye devam et
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
colibra34 8 yıl en beğenilen
otur uslu uslu elmanı yemeye devam et
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
Exper'in yaptığı easypad bile çok güzel , galaxy tab'den daha hızlı


buda güzel olmuş tasarımı güzel , donanımı göz dolduruyo da merak ediyom bunları kim kullanıyo teknoloji küçülcek diyoduk telefonları iyice büyütüyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metinTasci 8 yıl
iyiki bi apple tablet yaptı arkadas :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl

metinTasci

iyiki bi apple tablet yaptı arkadas :D


Tablet yapan ilk şirket Apple değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13275 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, htc ve
4 etiket daha android Tablet PC tablet bilgisayar yeni model
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung E2652 Champ Duos video inceleme 8 yıl WD TV Live Hub video inceleme "Ağ bağlantısı, 1TB kapasite, zengin medya desteği" 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -11- 8 yıl Güncel: Zotac GTX 590 video inceleme "Nvidia'nın en hızlı, en kaslı en yeni kartı!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim