HTC, Android 3.0 işletim sistemli iki yeni tablet bilgisayar planlıyor

Tayvan merkezli lider telefon üreticilerinden HTC, uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarını Şubat ayında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı. Flyer adını taşıyan 7-inç büyüklüğündeki tablet, 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon işlemcisi başta olmak üzere sahip olduğu donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

Flyer modelini önümüzdeki haftalarda pazara sunmaya hazırlanan HTC'nin, iki yeni tablet bilgisayar daha planladığı bildiriliyor. Bu yılın ortalarına doğru lanse edileceği belirtilen yeni modellerin hangi boyutta olacağı ve hangi donanım platformuna sahip olacağı henüz bilinmese de 8.9-inç ve 10.1-inç boyuttundaki modeller güçlü seçenekler olarak duruyor.

Android 2.3 işletim sistemini kullanan mevcut Flyer modelinden farklı olarak planlaması yapılan yeni modellerin, Google'ın tabletler için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu noktada HTC'nin nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor çünkü Google henüz Android 3.0 kaynak kodlarını açıklamadı.

Resmi olarak netleşmemekle birlikte HTC'nin, Android 3.0 işletim sistemi için kaynak kodlarını bekleyeceği veya Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıttığı 8.9-inç boyutundaki yeni tablette uyguladığı gibi, Android 3.0 işletim sistemi için yeni widget'lar içeren kendi kullanıcı arabirimini geliştirerek tabletlerde yer verebileceği üzerinde duruluyor.

Digitimes'ın haberine göre HTC'nin yeni tabletleri de Flyer markası altında sunulacak ve bu yılın ortalarına doğru lanse edilecek.