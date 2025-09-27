PS5 Pro'nun yeni versiyonu geliyor: Ne farkı olacak?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, Avrupa pazarında PlayStation 5 Pro'nun yeni bir revizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan billbil-kun, oyun konsolunun güncellenmiş versiyonu hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Söz konusu kaynak daha önce PS5 Slim modelinin 825 GB SSD ile geleceğini doğru tahmin etmişti. Dolayısı ile yeni PS5 Pro modeliyle ilgili söylediklerinin doğru olma ihtimali son derece yüksek. Yeni modelin kod adı CFI-7121. Tasarım ve teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Beklenen değişiklik

PS5 Pro yine 2 TB SSD depolama alanını koruyacak. Beklenen tek önemli değişiklik, konsolun enerji verimliliğinin artırılması olacak. Bu sayede cihaz daha az ısınacak ve daha sessiz çalışacak. Sızıntıya göre yeni PS5 Pro'nun Eylül sonu veya Ekim başında satışa çıkması planlanıyor. Fiyat konusunda da bir sürpriz yok.

Aktarılan bilgilere göre konsolun Avrupa fiyatı, şu an olduğu gibi 800 euro olarak kalacak. PS5 Pro, halen günümüzün en güçlü oyun konsolu konumunda. 2 TB depolama alanı ve gelişmiş donanımı sayesinde, geliştiricilere temel PS5 ve Xbox Series X'e kıyasla oyunlarda çok daha kaliteli görüntüler sunma imkanı tanıyor.

