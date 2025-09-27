Giriş
    PS5 Pro'nun yeni versiyonu geliyor: Ne farkı olacak?

    Sony'nin yakında yeni bir PlayStation 5 Pro modeli piyasaya süreceği bildiriliyor. Peki bu yeni versiyonun farkı ne olacak? Fiyat etiketi değişecek mi? İşte yanıtlar ve muhtemel çıkış tarihi.

    PS5 Pro'nun yeni versiyonu geliyor: Ne farkı olacak? Tam Boyutta Gör
    Sony, Avrupa pazarında PlayStation 5 Pro'nun yeni bir revizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan billbil-kun, oyun konsolunun güncellenmiş versiyonu hakkında ilk bilgileri paylaştı.

    Söz konusu kaynak daha önce PS5 Slim modelinin 825 GB SSD ile geleceğini doğru tahmin etmişti. Dolayısı ile yeni PS5 Pro modeliyle ilgili söylediklerinin doğru olma ihtimali son derece yüksek. Yeni modelin kod adı CFI-7121. Tasarım ve teknik özelliklerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

    PS5 Pro'nun yeni versiyonu geliyor: Ne farkı olacak? Tam Boyutta Gör

    Beklenen değişiklik

    PS5 Pro yine 2 TB SSD depolama alanını koruyacak. Beklenen tek önemli değişiklik, konsolun enerji verimliliğinin artırılması olacak. Bu sayede cihaz daha az ısınacak ve daha sessiz çalışacak. Sızıntıya göre yeni PS5 Pro'nun Eylül sonu veya Ekim başında satışa çıkması planlanıyor. Fiyat konusunda da bir sürpriz yok.

    Aktarılan bilgilere göre konsolun Avrupa fiyatı, şu an olduğu gibi 800 euro olarak kalacak. PS5 Pro, halen günümüzün en güçlü oyun konsolu konumunda. 2 TB depolama alanı ve gelişmiş donanımı sayesinde, geliştiricilere temel PS5 ve Xbox Series X'e kıyasla oyunlarda çok daha kaliteli görüntüler sunma imkanı tanıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 2 saat önce

    keskin olunca kendiside keser...

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, oyun konsolu ve
    6 etiket daha yeni model yeni versiyon playstation 5 pro ps5 pro Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
