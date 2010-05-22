HTC Desire, Android 2.2 Froyo güncellemesinde faydalanacak

Google, I/O 2010 konferansında Android işletim sisteminin son sürümü olan 2.2 Froyo'nun detaylarını açıklamıştı. Sitemizde de yayınladığımız haberde Android 2.2 Froyo'nun sahip olduğu özelliklerin son derece dikkat çekici olduğu görünüyor. Google'ın Android 2.2 Froyo tanıtımının ardından Android işletim sistemli telefon sahiplerinin aklına gelen ilk soru " Acaba kullandığımız telefonlar Android 2.2 yükseltmesi alacak mı?" olmuştur. İşte bu sorunun cevabını yanıtlıyoruz.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 numaralı ve Froyo kod adlı sürümü HTC Desire için otomatik olarak uygulanmak üzere yayınlanacak. HTC tarafından da onaylanan bu bilgiye ek olarak 2010 yılı içinde hazırlanmış olan telefonların da otomatik yükseltme işleminden faydalanacağı belirtildi. HTC'nin 4G'li telefonu EVO 4G, HTC Incredible gibi telefonlar işletim sistemlerini otomatik olarak Android 2.2 Froyo'ya yükseltebilecek. HTC'nin duyurduğu Wildfire'ın bu güncellemeden faydalanıp faydalanmayacağı henüz kesinlik kazanmadı

Çıkış tarihi henüz kesinleşmeyen Android 2.2 Froyo işletim sisteminin uygulanacağı HTC telefonlarının tam listesi, Android 2.2 Froyo'nun yayınlamasının hemen ardından HTC tarafından yayınlanacak.