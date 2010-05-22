HTC Desire, Android 2.2 Froyo güncellemesinde faydalanacak

Google, I/O 2010 konferansında Android işletim sisteminin son sürümü olan 2.2 Froyo'nun detaylarını açıklamıştı. Sitemizde de yayınladığımız haberde Android 2.2 Froyo'nun sahip olduğu özelliklerin son derece dikkat çekici olduğu görünüyor. Google'ın Android 2.2 Froyo tanıtımının ardından Android işletim sistemli telefon sahiplerinin aklına gelen ilk soru " Acaba kullandığımız telefonlar Android 2.2 yükseltmesi alacak mı?" olmuştur. İşte bu sorunun cevabını yanıtlıyoruz.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 numaralı ve Froyo kod adlı sürümü HTC Desire için otomatik olarak uygulanmak üzere yayınlanacak. HTC tarafından da onaylanan bu bilgiye ek olarak 2010 yılı içinde hazırlanmış olan telefonların da otomatik yükseltme işleminden faydalanacağı belirtildi. HTC'nin 4G'li telefonu EVO 4G, HTC Incredible gibi telefonlar işletim sistemlerini otomatik olarak Android 2.2 Froyo'ya yükseltebilecek. HTC'nin duyurduğu Wildfire'ın bu güncellemeden faydalanıp faydalanmayacağı henüz kesinlik kazanmadı
Çıkış tarihi henüz kesinleşmeyen Android 2.2 Froyo işletim sisteminin uygulanacağı HTC telefonlarının tam listesi, Android 2.2 Froyo'nun yayınlamasının hemen ardından HTC tarafından yayınlanacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hesap açda parolamı unuttum nasıl yenıden gırebılırım markete
yardım arkadaslar
fakat tuş takımının ışıkları hiç sönmüyor
telefon açıkken ve standby da iken yardımınızı bekliyorum
Android Market'ten MoreLocale 2 adlı uygulamayı indirip kurduğunda seçenekler arasında Türkçe'yi göreceksin
Evet
google ın market ve maps sitelerini youtube ip lerine geçmesi nedeniyle girilememe sorununu aşmanın yolunu yazıcam. bilgisayarlarınınızdada uygulayabilirsiniz.
Neyse android market ve maps uygulamasına girmenin yolunu özetle anlatıyım. htc desire için..
settings wireless & networks wifi settings ... menu tuşuna basıyoruz ekranın altında advanced açılıyo ve basıyoruz. gelen ekranda use static ip yi seçiyoruz ve aşağısı aktif oluyor. parantez içinde yazdıklarım modeme wi-fi yayına göre değişir onu kendinize göre öğrenirsiniz ayarlarsınız bi şekilde.
ip adress : (192.168.1.66)
gateway: (192.168.1.1)
netmask : 255.255.255.0
dns1 : 156.154.70.22
dns2: 156.154.71.22
bu ayarları yapıp telefonu aç kapa yapın. sonra test için internetten bir siteye bağlanın eğer okeyse market ve maps i deneyin sonuç başarılı olucaktır..iyi günler...
Hocam süpersin. DeFroST 0.6 yüklü Desire ile sayende markete girebildim.
Desirem yok fakat guncelleme bolumunde yada telefonun genel ayarlari kisminda fabrika ayarlarina don yok mu? Oyle olur diye tahmin ediyorum
Yukarıda anlatıldığı gibi markete girdikten sonra MoreLocale 2 ile türkçeleştirebilirsin