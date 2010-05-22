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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire, Android 2.2 Froyo güncellemesinde faydalanacak

Google'ın Android 2.2 Froyo işletim sistemi HTC Desire'a geliyor
9 yıl
64,8b
1
36
Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google, I/O 2010 konferansında Android işletim sisteminin son sürümü olan 2.2 Froyo'nun detaylarını açıklamıştı. Sitemizde de yayınladığımız haberde Android 2.2 Froyo'nun sahip olduğu özelliklerin son derece dikkat çekici olduğu görünüyor. Google'ın Android 2.2 Froyo tanıtımının ardından Android işletim sistemli telefon sahiplerinin aklına gelen ilk soru " Acaba kullandığımız telefonlar Android 2.2 yükseltmesi alacak mı?" olmuştur. İşte bu sorunun cevabını yanıtlıyoruz.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 numaralı ve Froyo kod adlı sürümü HTC Desire için otomatik olarak uygulanmak üzere yayınlanacak. HTC tarafından da onaylanan bu bilgiye ek olarak 2010 yılı içinde hazırlanmış olan telefonların da otomatik yükseltme işleminden faydalanacağı belirtildi. HTC'nin 4G'li telefonu EVO 4G, HTC Incredible gibi telefonlar işletim sistemlerini otomatik olarak Android 2.2 Froyo'ya yükseltebilecek. HTC'nin duyurduğu Wildfire'ın bu güncellemeden faydalanıp faydalanmayacağı henüz kesinlik kazanmadı

Çıkış tarihi henüz kesinleşmeyen Android 2.2 Froyo işletim sisteminin uygulanacağı HTC telefonlarının tam listesi, Android 2.2 Froyo'nun yayınlamasının hemen ardından HTC tarafından yayınlanacak.


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DH Misafiri 7 yıl
htc telımı güncelledikten sonra androıd markete gıremıyorum
hesap açda parolamı unuttum nasıl yenıden gırebılırım markete
yardım arkadaslar
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oneblood 8 yıl
froyo güncellemesi resmi olarak çıkalı iki hafta olacak nerdeyse türkiyede satılanlar da bile menü üzerinden FOTA güncellemesi yapılarak 2.2 froyo sürümüne zaten yükseltme yapılmakta. Daha önce de yayınlanan 2.2 sürümü güvenlik sorunundan dolayı HTC tarafından çekilmiş olup son sürümde de market uygulaması bulunmamaktadır.
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DH Misafiri 8 yıl
HTC Desire kullanıcısıyım. Telefon yurt dışı olmasına rağmen android 2.2 yi telefonun güncelemeler bölümünden kurdum. ve gayet sağlıklı bir şekilde türkçe olarak çalışıyor. iphone 4 ten desire ye geçmiş biri olarak iphone 4 ün şebeke probleminden sonra ilaç gibi geldi. uygulama , internet ve kullanım olarak iphone u aradığımı söyleyemem. bilakis desire ele avuca gelen bir telefon.
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erkanizm 8 yıl
arkadaşlar htc hd2 ye android kurdum türkçe yaptım süper
fakat tuş takımının ışıkları hiç sönmüyor
telefon açıkken ve standby da iken yardımınızı bekliyorum
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bende htc wildfire var ama türkçe dil yok içinde nerden bulurum
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LesEnfantsTerribles 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar bende htc wildfire var ama türkçe dil yok içinde nerden bulurum





Android Market'ten MoreLocale 2 adlı uygulamayı indirip kurduğunda seçenekler arasında Türkçe'yi göreceksin
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DH Misafiri 8 yıl
plywood Bu Froyo işletim sistemi onlar içinde güncelleme olarak gelicek mi ona göre alıcam.
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funkmaster 8 yıl

DH Misafiri

plywood Bu Froyo işletim sistemi onlar içinde güncelleme olarak gelicek mi ona göre alıcam.


Evet
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DH Misafiri 8 yıl
Beyler bende yurt dışından Nexus One almayı düşünüyorum. Bu Froyo işletim sistemi onlar içinde güncelleme olarak gelicek mi ona göre alıcam. Birde bu android ler arasında sizce en iyi telefon hangisi? Birde bu özellikleri taşıyan /1 Ghz işlemcidir vs/ ama yandan açılmalı qwerty klavye bulunan Anroid telefon bilen varmı. Teşekkürler
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funkmaster 8 yıl
Mükemmel bir haber, teşekkürler.
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santanio 8 yıl
3g den nasıl bağlanırız sorusunun yanıtını aramaktayım.Ancak 3g için dns ayarı olmadığı için yapamıyorum. Ancak profesyonel bir el değerse cihazın rootuna erişip 3g için yapılabilir olduğunu düşünüyorum...
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santanio 8 yıl
Selamlar android kullanıcıları 4 gün alaları htc desire anlat anlat bitmez....
google ın market ve maps sitelerini youtube ip lerine geçmesi nedeniyle girilememe sorununu aşmanın yolunu yazıcam. bilgisayarlarınınızdada uygulayabilirsiniz.
Neyse android market ve maps uygulamasına girmenin yolunu özetle anlatıyım. htc desire için..
settings wireless & networks wifi settings ... menu tuşuna basıyoruz ekranın altında advanced açılıyo ve basıyoruz. gelen ekranda use static ip yi seçiyoruz ve aşağısı aktif oluyor. parantez içinde yazdıklarım modeme wi-fi yayına göre değişir onu kendinize göre öğrenirsiniz ayarlarsınız bi şekilde.
ip adress : (192.168.1.66)
gateway: (192.168.1.1)
netmask : 255.255.255.0
dns1 : 156.154.70.22
dns2: 156.154.71.22
bu ayarları yapıp telefonu aç kapa yapın. sonra test için internetten bir siteye bağlanın eğer okeyse market ve maps i deneyin sonuç başarılı olucaktır..iyi günler...
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hugosan_tr 8 yıl

santanio

Selamlar android kullanıcıları 4 gün alaları htc desire anlat anlat bitmez....

google ın market ve maps sitelerini youtube ip lerine geçmesi nedeniyle girilememe sorununu aşmanın yolunu yazıcam. bilgisayarlarınınızdada uygulayabilirsiniz.

Neyse android market ve maps uygulamasına girmenin yolunu özetle anlatıyım. htc desire için..
settings wireless & networks wifi settings ... menu tuşuna basıyoruz ekranın altında advanced açılıyo ve basıyoruz. gelen ekranda use static ip yi seçiyoruz ve aşağısı aktif oluyor. parantez içinde yazdıklarım modeme wi-fi yayına göre değişir onu kendinize göre öğrenirsiniz ayarlarsınız bi şekilde.
ip adress : (192.168.1.66)
gateway: (192.168.1.1)
netmask : 255.255.255.0
dns1 : 156.154.70.22
dns2: 156.154.71.22

bu ayarları yapıp telefonu aç kapa yapın. sonra test için internetten bir siteye bağlanın eğer okeyse market ve maps i deneyin sonuç başarılı olucaktır..iyi günler...



Hocam süpersin. DeFroST 0.6 yüklü Desire ile sayende markete girebildim.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar desire kullanıcısıyım ve çokta memnunum,size bir sorum olucak yardımcı olursanız çok minnedkar kalırım.Teli güncelleme yaptım ve yaptıktan sonra markete girmemeye başlası ve dil inglizce oldu cihazı yurt dışından aldıgım içn türkçe menu yok güncellemeyi nası silebilirm
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EfeAYDIN 8 yıl

DH Misafiri
Arkadaşlar desire kullanıcısıyım ve çokta memnunum,size bir sorum olucak yardımcı olursanız çok minnedkar kalırım.Teli güncelleme yaptım ve yaptıktan sonra markete girmemeye başlası ve dil inglizce oldu cihazı yurt dışından aldıgım içn türkçe menu yok güncellemeyi nası silebilirm

Desirem yok fakat guncelleme bolumunde yada telefonun genel ayarlari kisminda fabrika ayarlarina don yok mu? Oyle olur diye tahmin ediyorum
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hugosan_tr 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar desire kullanıcısıyım ve çokta memnunum,size bir sorum olucak yardımcı olursanız çok minnedkar kalırım.Teli güncelleme yaptım ve yaptıktan sonra markete girmemeye başlası ve dil inglizce oldu cihazı yurt dışından aldıgım içn türkçe menu yok güncellemeyi nası silebilirm


Yukarıda anlatıldığı gibi markete girdikten sonra MoreLocale 2 ile türkçeleştirebilirsin
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