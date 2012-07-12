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HTC Desire C video inceleme

6 yıl
71,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen HTC, Android işletim sistemli telefonlarına giriş seviyesi için ürettiği Desire C'yi dahil etti. Biz de Desire C'yi sizler için inceledik.


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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Dandik dündük telefonlara yükleyin 4.0 ı.Bundan kat kat daha iyi olanlarada ram-rom yetmiyor gibi bahaneler sunun.Almıyorum artık htc!
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tunewiki 6 yıl
o parayi haketmiyor...
1 Yanıt Yanıtla +10
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2 Avatar Avatar
Vashta Nerada 5 yıl
DH Misafiri
MerhabaBende desire c var. Arama yaparken ekran kendiliğinden kararıyor kafasına göre tekrar ekran açılıyor tekrar kapanıyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba.

telefonda sensöe var sen kulağına götürünce boşuna ekran açık kalmasın diye kapanıyor ekran.
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Time2678 6 yıl
tipo'yu da incelermisiniz lütfen
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Time2678 6 yıl
bu telefon temple run ve temple run 2'yi sorunsuz ve kasmadan çalıştırıyor mu çünkü youtube'de videolarda oyun kasıyordu
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DH Misafiri 6 yıl
550 tl ye aldım ama beş para etmez verdiğim para haram olsun 550 krş eder.
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mcrew 6 yıl
telefonu kardeşime aldım vatanbilgisayardan 550 liraya

2 gün ben kullandım memnun kaldım

550 lira için gayet güzel bir telefon ses kalitesi de gayet güzel
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba
Bende desire c var. Arama yaparken ekran kendiliğinden kararıyor kafasına göre tekrar ekran açılıyor tekrar kapanıyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba.
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
Arkadaşlar ace plus mı bu telefon mu karar veremedim arada film izlerim video izlerim günde 1 saat internet 15 20 dk oyun 10 dk mesaj 20 dakika konuşma,10 dakika müzik.Arada hepsi 1 saat
.Sizce hangisi daha iyidir benim için.Şarj önemli.13 Yaşındayım ilk telefonumu alacağım.Karpuz kesme fifa en yüksek bu oyunları oynarım araba yarışı vs. .TAVSİYE EDEN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜRLER.
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Bukalemun 6 yıl
Samsung ve HTC farkli firma , arayü kullaniyor.

S3 suanda 1.599 TL

Yurtdışı 1.150 TL

Telefon alan arkadaşlara hayirli olsun diyorum.

Ancak ICS 4.0 ve Sense 4.0 ve kulaklik sesi olarak ACE sizi hep yalniz birakacak.
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kenctn 6 yıl
arkadaşlar ben aldım gayet memnunum. ace ile bence karşılaştırmayın bence. en başta internette flash videoları açması(hd sorun çıkartır deniliyor denemedim-ama mynetten vadiyi sorunsuz izliyorum), ics 4.0 olması, ram 512 olması bu paraya alınacak iyi bir alternatif sunuyor. oyun olarak kurduğum ve oynadığım bazı oyunları yazayım;
buble shot
dead trigger
raging thunder
pool master
solitare
bu oyunları rahat oynuyorum bir de agent dash var o biraz kasıyor ama görev yöneticisinden ram boşalltıp başlatınca oda oynanabilinir seviyede...
NFC ise Turkcellin sitesinde desteklenen modeller arasında geçiyor ama denemedim.
dediğim gibi bu paraya ace yerine tercih edilebilir ama 2000 tl'm olsa tabiki S3 alırdım :)
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redloves 6 yıl
Wildfire dan çok az büyük 3.5 inç.
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redloves 6 yıl
Ben bu cihazda Nfc yi bulamadım. Acaba güncelleme ile aktif mi olacak?
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Bukalemun 6 yıl redloves
redloves
Ben bu cihazda Nfc yi bulamadım. Acaba güncelleme ile aktif mi olacak?

Nokia c7 gibi evet guncelleme ile olabilir , HB ye msj attim VAR dediler.
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Bukalemun 6 yıl
Samsung galaksy W var. Mhz yüksek ama cihaz sorunlu deniyor.

İşlemci mimarisi ve yazilim önemli. Eskiden intel işlemcilerde bu reklam vardi , Amd yi eleştirirdi.

600 mhz sizin işlemler için yeterli , bu işlemcide 1ghz potansiyeli var ama ! HTC nin satiş politikasi böyle .

Nfc / ses / Ics / bluetooth 4.0 / sense 4.0

Bunlar etkili teknolojiler , keşke HTC kolay root olsa veya 800 mhz fabrika çıkışlı olsaydı.

Xperia U yada bakabilirsin.
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Bukalemun 6 yıl
3g kapali , 2 gün gider . Tüm işlerinide görür. fabrika rom sağlam oluyor .
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geziciii 6 yıl Bukalemun
Bukalemun

3g kapali , 2 gün gider . Tüm işlerinide görür. fabrika rom sağlam oluyor .

3g kullanmam açmam yani yukarıdaki yazdıklarımın dışında fazla işi yapan adam değilimşu işlemci olayı kafama çok takıldı samsung ace htc den yüksek ama htc 600 mhz ile çok rahat oyun açar kasmaz diyorlar kafam baya karıştı elim samsunga gitmiyor ama mhz yüksek htc androıd yüksek ama mhz 600 mhz kafam çok karıştı ama htc alıcam gibi geliyor
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