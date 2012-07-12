HTC Desire C video inceleme

DH Misafiri MerhabaBende desire c var. Arama yaparken ekran kendiliğinden kararıyor kafasına göre tekrar ekran açılıyor tekrar kapanıyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba.
redloves Ben bu cihazda Nfc yi bulamadım. Acaba güncelleme ile aktif mi olacak?
Bukalemun 3g kapali , 2 gün gider . Tüm işlerinide görür. fabrika rom sağlam oluyor .
telefonda sensöe var sen kulağına götürünce boşuna ekran açık kalmasın diye kapanıyor ekran.
2 gün ben kullandım memnun kaldım
550 lira için gayet güzel bir telefon ses kalitesi de gayet güzel
Bende desire c var. Arama yaparken ekran kendiliğinden kararıyor kafasına göre tekrar ekran açılıyor tekrar kapanıyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba.
S3 suanda 1.599 TL
Yurtdışı 1.150 TL
Telefon alan arkadaşlara hayirli olsun diyorum.
Ancak ICS 4.0 ve Sense 4.0 ve kulaklik sesi olarak ACE sizi hep yalniz birakacak.
buble shot
dead trigger
raging thunder
pool master
solitare
bu oyunları rahat oynuyorum bir de agent dash var o biraz kasıyor ama görev yöneticisinden ram boşalltıp başlatınca oda oynanabilinir seviyede...
NFC ise Turkcellin sitesinde desteklenen modeller arasında geçiyor ama denemedim.
dediğim gibi bu paraya ace yerine tercih edilebilir ama 2000 tl'm olsa tabiki S3 alırdım :)
Nokia c7 gibi evet guncelleme ile olabilir , HB ye msj attim VAR dediler.
İşlemci mimarisi ve yazilim önemli. Eskiden intel işlemcilerde bu reklam vardi , Amd yi eleştirirdi.
600 mhz sizin işlemler için yeterli , bu işlemcide 1ghz potansiyeli var ama ! HTC nin satiş politikasi böyle .
Nfc / ses / Ics / bluetooth 4.0 / sense 4.0
Bunlar etkili teknolojiler , keşke HTC kolay root olsa veya 800 mhz fabrika çıkışlı olsaydı.
Xperia U yada bakabilirsin.
3g kullanmam açmam yani yukarıdaki yazdıklarımın dışında fazla işi yapan adam değilimşu işlemci olayı kafama çok takıldı samsung ace htc den yüksek ama htc 600 mhz ile çok rahat oyun açar kasmaz diyorlar kafam baya karıştı elim samsunga gitmiyor ama mhz yüksek htc androıd yüksek ama mhz 600 mhz kafam çok karıştı ama htc alıcam gibi geliyor