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HTC, Fetch adlı bir navigasyon etiketi cihazının satışına başlıyor

5 yıl
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6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Fetch adlı bir navigasyon etiketi cihazının satışına başlıyor

Son dönemlerde Bluetooth 4.0 ile birlikte yakın mesafede kişisel eşyalarınızın takibini yapabileceğiniz küçük cihazlar trend olmaya başladı. Nokia'nın Treasure Tag adlı Bluetooth cihazından sonra HTC de benzer bir ürün satışa sunuyor.

HTC Fetch adlı aksesuar Bluetooth 4.0 ile akıllı telefonlarınıza bağlanıyor ve tutturulduğu cismin nerede olduğunu harita üzerinde gösteriyor. Aksesuar NFC ile cihazlarınızla kolayca eşleşiyor. Fetch ismini aylar öncesinden tescil eden HTC'nin bir akıllı telefon hazırladığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra bunun bir aksesuar olduğu anlaşıldı.

Bluetooth Smart standardını kullandığı sanılan aksesuar yaklaşık 50 metreye kadar takip imkanı sunuyor. Bu sayede uzun pil ömrü sunuyor. An itibariyle İngiliz Clove perakendecisinde ön siparişe başlayan HTC Fetch'in sevkiyata ne zaman başlayacağı bilinmiyor.  

http://www.clove.co.uk/htc-fetch-bl-a100-navigation-tag Yorum Yaz
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Konungariket Sverige 5 yıl
arkadaşlar sakın olaki böle bişeye para verin filan demeyin gidin PREY ANTİ THİEFT diye bir program var bu program android,ios,windows(laptop çalınmalarına karşı),mac os üstünde çalışıyor internet sitesine girdiğinizde cihazın konumunu buluyor üstelik bedava sakın olaki gidipte buna 50-60$ para vermeyin
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Leskodjer 5 yıl
Evde telefonu kaybetmemek için yapılmış heralde. Gereksiz...
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Salona 5 yıl
50 metre yakınlıkta olan bir şeyi neden nerede diye kontrol edesiniz?
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Nokia Specialist 5 yıl
bence Nokia da htc de saçmalıyor
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Fatih617 5 yıl
Oğlum bak git
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mehmedaltair 5 yıl
Ah be HTC ne boş işlerle uğraşıyorsun
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