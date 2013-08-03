HTC, Fetch adlı bir navigasyon etiketi cihazının satışına başlıyor





Son dönemlerde Bluetooth 4.0 ile birlikte yakın mesafede kişisel eşyalarınızın takibini yapabileceğiniz küçük cihazlar trend olmaya başladı. Nokia'nın Treasure Tag adlı Bluetooth cihazından sonra HTC de benzer bir ürün satışa sunuyor.





HTC Fetch adlı aksesuar Bluetooth 4.0 ile akıllı telefonlarınıza bağlanıyor ve tutturulduğu cismin nerede olduğunu harita üzerinde gösteriyor. Aksesuar NFC ile cihazlarınızla kolayca eşleşiyor. Fetch ismini aylar öncesinden tescil eden HTC'nin bir akıllı telefon hazırladığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra bunun bir aksesuar olduğu anlaşıldı.





Bluetooth Smart standardını kullandığı sanılan aksesuar yaklaşık 50 metreye kadar takip imkanı sunuyor. Bu sayede uzun pil ömrü sunuyor. An itibariyle İngiliz Clove perakendecisinde ön siparişe başlayan HTC Fetch'in sevkiyata ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

http://www.clove.co.uk/htc-fetch-bl-a100-navigation-tag