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HTC, FootballFeed uygulamasını yayınladı

5 yıl
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, FootballFeed uygulamasını yayınladı

UEFA ile sponsorluk anlaşması imzalayan HTC, Avrupa kupalarının anlık bilgilerini cebinize getiren yeni uygulamasını yayınladı.

Blinkfeed benzeri bir arayüz sunan FootballFeed canlı ve özelleştirilebilir bilgiler ve istatistiklerin yanı sıra oldukça çeşitli haberler ve içerikler de sağlıyor. 

Uygulamada her maç için takım kadroları, gelecek maçlar için geri sayım, puan durumları, kulüp sayfaları, resmi güncellemeler, güncelleme bildirimleri gibi özellikler sunuluyor. 




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TheNewAtilla 5 yıl
Htc reklam yapacam diye diye uefayi zengin edip kendini batiracak
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Fenomenon 5 yıl
guzele benziyor ama arkaplanda cok fazla ram yerse bi halta yaramaz. eurosport zaten her haberi veriyor anında
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