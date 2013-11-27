HTC, FootballFeed uygulamasını yayınladı





UEFA ile sponsorluk anlaşması imzalayan HTC, Avrupa kupalarının anlık bilgilerini cebinize getiren yeni uygulamasını yayınladı.





Blinkfeed benzeri bir arayüz sunan FootballFeed canlı ve özelleştirilebilir bilgiler ve istatistiklerin yanı sıra oldukça çeşitli haberler ve içerikler de sağlıyor.





Uygulamada her maç için takım kadroları, gelecek maçlar için geri sayım, puan durumları, kulüp sayfaları, resmi güncellemeler, güncelleme bildirimleri gibi özellikler sunuluyor.











