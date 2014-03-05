HTC HD2 modeline Nokia X işletim sistemi port edildi





Akıllı telefon dünyasının efsaneleri arasına adını yazdırmayı başaran HTC HD2 halen pek çok denemelere konu oluyor. Android, Firefox OS ve Windows Phone tarafında pek çok ROM'u başarıyla çalıştıran cihaza şimdi de Nokia X işletim sistemi port edildi.





Nokia X bilindiği gibi modifiye edilmiş bir Android işletim sistemi ve üzerinde Nokia'nın Windows Phone benzeri bir kullanıcı arayüzü çalışıyor.





Ancak port edilen sürümde şimdilik açılış animasyonu ve sesi çalışıyor. Onun haricinde çalışan herhangi bir fonksiyon yok. Bunun en büyük sebebi ise cihazın artık eskiyen donanımı. Xda geliştiricileri daha fazla iyileştirme yapmak için çalışmalarına devam ediyor.





4.3 inçlik ekrana sahip olan HTC HD2 tek çekirdekli Snapdragon S1 yongaseti taşıyor ve 448MB RAM'e sahip.

http://www.phonearena.com/news/HTC-HD2-does-it-again-gets-booted-up-by-Nokia-Xs-forked-Android-OS_id53470