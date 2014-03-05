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HTC HD2 modeline Nokia X işletim sistemi port edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,3b
1
26
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC HD2 modeline Nokia X işletim sistemi port edildi

Akıllı telefon dünyasının efsaneleri arasına adını yazdırmayı başaran HTC HD2 halen pek çok denemelere konu oluyor. Android, Firefox OS ve Windows Phone tarafında pek çok ROM'u başarıyla çalıştıran cihaza şimdi de Nokia X işletim sistemi port edildi.

Nokia X bilindiği gibi modifiye edilmiş bir Android işletim sistemi ve üzerinde Nokia'nın Windows Phone benzeri bir kullanıcı arayüzü çalışıyor. 

Ancak port edilen sürümde şimdilik açılış animasyonu ve sesi çalışıyor. Onun haricinde çalışan herhangi bir fonksiyon yok. Bunun en büyük sebebi ise cihazın artık eskiyen donanımı. Xda geliştiricileri daha fazla iyileştirme yapmak için çalışmalarına devam ediyor. 

4.3 inçlik ekrana sahip olan HTC HD2 tek çekirdekli Snapdragon S1 yongaseti taşıyor ve 448MB RAM'e sahip. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-HD2-does-it-again-gets-booted-up-by-Nokia-Xs-forked-Android-OS_id53470 Yorum Yaz
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onkuba 5 yıl
Diren htc hd2
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yunusfurkanayse 5 yıl
Şu telefona bi ios koyamadılar onu da koysalar piyasadakileri kaldırın atin
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Elsa 5 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse
Şu telefona bi ios koyamadılar onu da koysalar piyasadakileri kaldırın atin

ios native bir sistem olduğundan en fazla kerneli çalisir bunu da yaptilar
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Elsa 5 yıl
Nokia N9 Dualboot yetenegi ile,
HTC HD2 Acik bootloader'i
HTC XDA ise Rom olaylarini baslatmasi
Nokia N900 ise her türlü kernel açabilmesiyle bu cihazlar tarihe altin harflerle kazindilar.
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mehmedaltair 5 yıl Elsa
Dunn
Nokia N9 Dualboot yetenegi ile,
HTC HD2 Acik bootloader'i
HTC XDA ise Rom olaylarini baslatmasi
Nokia N900 ise her türlü kernel açabilmesiyle bu cihazlar tarihe altin harflerle kazindilar.

Dualboot çok ekstra değil ki hd2 nexusların bazılarında hatta one'da bile var
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Mesut Çevik,'in HTC HD2 ye android port ediyoruz videosu vardı.
Ne günlerdi.
Kullanıcı adımı ordan Dark Forces Team den esinlenmiştim.
Cotulla nın kulakları çınlasın.
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GodisCoking 5 yıl
Bu cihaz gerçekten efsane, neredeyse tüm sistemler kuruluyor ve hatırladığım kadariyla hTC yersiz şekilde güncellemeyi kesmisti bu alete
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Volkanbaba 5 yıl
Şu telefondan sırf kurcalamak için birtane almalı
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Elsa 5 yıl GodisCoking
FutureLand

Bu cihaz gerçekten efsane, neredeyse tüm sistemler kuruluyor ve hatırladığım kadariyla hTC yersiz şekilde güncellemeyi kesmisti bu alete


Yersiz değil 5 tuşlu olduğu için windows phone 7 resmi olarak desteklenmiyordu bu yuzden htc kendi eliyle bootladeri verdi alin ne yaparsaniz yapin diye sonra bu hale geldi, hd2'de zamanin otesinde bir donanim vardi.

Ekleme: WP7 dosyaları sızdırıldıktan sonra hd2ye lumia 900 birçok ozellestirilmis tweak iceren firmware port edildi ancak WP7den agzi yanan MS 7den akillanarak 8e WHQL onayi koydu
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-BraveHeart- 5 yıl
Her b*ku port ettiler bu cihaza.
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Technotronic 5 yıl
Bu telefon ilk çıktığında boyutları kocaman geliyordu gözüme şimdi ise bu boyutlu telefonlar mini yada Compact olarak nitelendiriliyor.
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mehmedaltair 5 yıl
Tadında bırakın la artık
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thestell 5 yıl
Buna da bi macintosh kaldı galiba portlamadıkları
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Vengace 5 yıl
yil 2015 "htc hd2ye android 5.0 port edildi"
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