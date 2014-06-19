HTC One Mini 2 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Tamamı alüminyum gövdesi ve tasarımı ile akıllı telefon dünyasında farklı bir yer edinen HTC One M8'in malzeme kalitesi ve tasarımsal mini ikizi One Mini 2 test masamızda. Bakalım ağabeyine layık bir
Tamamı alüminyum gövdesi ve tasarımı ile akıllı telefon dünyasında farklı bir yer edinen HTC One M8'in malzeme kalitesi ve tasarımsal mini ikizi One Mini 2 test masamızda. Bakalım ağabeyine layık bir kardeş olabilmiş mi?
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"ortada elle tutulur tek şey banknotlar":)
Z2 Compact'ı bilmem de Z3 Compact'la ilgili haber çıkıyor :)
donanimhaber.com/...
Erdi Özüağ daha önce cihaz kıyaslamalarında açıkladı; Sony Türkiye inceleme için cihaz göndermemiş.