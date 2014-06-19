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HTC One Mini 2 video inceleme

4 yıl
99,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Tamamı alüminyum gövdesi ve tasarımı ile akıllı telefon dünyasında farklı bir yer edinen HTC One M8'in malzeme kalitesi ve tasarımsal mini ikizi One Mini 2 test masamızda. Bakalım ağabeyine layık bir
Tamamı alüminyum gövdesi ve tasarımı ile akıllı telefon dünyasında farklı bir yer edinen HTC One M8'in malzeme kalitesi ve tasarımsal mini ikizi One Mini 2 test masamızda. Bakalım ağabeyine layık bir kardeş olabilmiş mi?

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navolta 4 yıl en beğenilen
A-lın-maz.
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sanri12 4 yıl
Sayfaları açınca sayfanın üzerinde kendiliğinden çıkan reklamlarınız iyice rahatsız edici olmaya başladı.Kapatma işaretini bulmak dert,buluyorsun soru soruyor,cevap veriyorsun tekrar kapatma işaretini bulman gerekiyor,birde hemen kapatamayalım diye çarpı işareti sağ üst köşede değil.O ürünü alacaksam bile şu sinir bozucu reklamlar yüzünden almam.
Sayfaları açınca sayfanın üzerinde kendiliğinden çıkan reklamlarınız iyice rahatsız edici olmaya başladı.Kapatma işaretini bulmak dert,buluyorsun soru soruyor,c...
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mehmet_8383 4 yıl
Z1 compact her yönden geçer bu telefonu...
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@BJK@ 4 yıl
bu videodan çıkan ana fikir,
"ortada elle tutulur tek şey banknotlar":)
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cosica 4 yıl
tasarımı hoşuma gitti. ancak fiyat olmamış.
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bora34000 4 yıl
HOCAM BU FIYATA SONY XPERIA Z1 COMPACT HER TURLU 5 BASAR....AYRICA LG G2 DE DUSUNEBILINIR..AMA TELEFONUM KUCUK OLSUN AMA GUCLU OLSUN O ZAMAN SONY XPERIA Z1 COMPACT ALINIR
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PsYcHoO 4 yıl
Sony Z1 compact ile kuyuya bir taş attı...bakalım hangi delikanlı çıkarabilecek...plastik koreliler mi? dışı çelik içi kekik htc mi ? yoksa yine z2 compact ile Sony mi :) Küçük kasaya amiral telefon işi zormuş dimi :) ar-ge ve teknoloji gerektiriyormuş...
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cosica 4 yıl PsYcHoO
PsYcHoO

Sony Z1 compact ile kuyuya bir taş attı...bakalım hangi delikanlı çıkarabilecek...plastik koreliler mi? dışı çelik içi kekik htc mi ? yoksa yine z2 compact ile Sony mi :) Küçük kasaya amiral telefon işi zormuş dimi :) ar-ge ve teknoloji gerektiriyormuş...

Z2 Compact'ı bilmem de Z3 Compact'la ilgili haber çıkıyor :)

donanimhaber.com/...
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Mitran 4 yıl
Teşekkürler Htc. İyi ki bu telefonu beklemeyip zamanında z1c almışım. 1400 tl veya daha altına alabileceğiniz z1c bu telefondan birçok bakımdan üstün.
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Özgür1616 4 yıl
999 gibi bir fiytla girse piyasada iyi iş yapar telefon . 1400 - 1700 e bile üst seviye , amiral gemiler dururken bu telefonu almak çok yanlış olur
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Sphex44 4 yıl
T50 ile arasındaki tek fark ön kamerası galiba
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fen0men0 4 yıl
samsung galaxy s3 bile bence daha iyidir. abim ve ben htc alarak bir kere hata ettik tövbeliyiz. akıllı telefon dünyasında ya iphone alacan ya samsung her türlü ikinci elde de gideri var kaliteli de demode de olmuyor.
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ouzh3455 4 yıl
Hala Z2 nin incelemesi yok,neden yaa
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Pulstar 4 yıl ouzh3455
ouzh3455

Hala Z2 nin incelemesi yok,neden yaa

Erdi Özüağ daha önce cihaz kıyaslamalarında açıkladı; Sony Türkiye inceleme için cihaz göndermemiş.
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WarSaw 4 yıl
örnek fotoları yüklememişsiniz galiba
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