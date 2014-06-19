HTC One Mini 2 video inceleme

Tamamı alüminyum gövdesi ve tasarımı ile akıllı telefon dünyasında farklı bir yer edinen HTC One M8'in malzeme kalitesi ve tasarımsal mini ikizi One Mini 2 test masamızda. Bakalım ağabeyine layık bir

Tamamı alüminyum gövdesi ve tasarımı ile akıllı telefon dünyasında farklı bir yer edinen HTC One M8'in malzeme kalitesi ve tasarımsal mini ikizi One Mini 2 test masamızda. Bakalım ağabeyine layık bir kardeş olabilmiş mi?