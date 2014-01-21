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HTC One için KitKat güncellemesi Fransa'da başladı

5 yıl
4,1b
1
32
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One için KitKat güncellemesi Fransa'da başladı
HTC'nin geçen yıl ki amiral gemi modeli One için verdiği Ocak ayının sonuna kadar KitKat güncellemesini yayınlama sözünün dolmasına 11 gün kalırken, Fransa'dan müjdeli haber geldi.

Fransız SFR operatörü, HTC One için kullanıcılara Android 4.4 güncellemesini dağıtmaya başladığını duyurdu. Fransa'da bir operatörde dağıtımın başlaması kısa süre içerisinde global olarak da başlayacağını gösteriyor. Zira operatör güncellemeleri en uzun hazırlanan sürümler olarak biliniyor.

Güncellemede akıcı bir çoklu işlem (multitasking) deneyimi, görsel kısımda yenilenen ikonlar ve saydam bildirim çubuğu, yeni bir fotoğraf düzenleyicisi, Google Maps üzerinden bilinmeyen numaraları tarayarak herhangi bir işyeri ve firma gibi verilerle eşleştiren Akıllı Arama Paneli, MP4 formatında Ekran Kaydetme şeklinde yenilikler sunuluyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/01/20/android-4-4-2-kitkat-for-htc-one-starts-rolling-out-in-france/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Ekran videosu çekme
lan ben bunun için düzgün program araya araya helak olmuştum helal olsun
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cowboy48 5 yıl
Arkadaşlar almanya çıkışlı htc one cihazıma 4.4.2 gelmedi acaba nasıl yükleyebilirim
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yldrmuhammet92 5 yıl cowboy48
cowboy48
Arkadaşlar almanya çıkışlı htc one cihazıma 4.4.2 gelmedi acaba nasıl yükleyebilirim

Benimde almanya cikisli dun bir ara 4.4.2 sistem guncellemesi geldi indirmede sorun cikti dedi bida denedim telefonunuz icin henuz guncelleme yok dedi napcam beyler
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Authorized 5 yıl
Ekran videosu nasıl cekiyoruz ?
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Juanito Perez 5 yıl Authorized
Metnkaya
Ekran videosu nasıl cekiyoruz ?

Mobilim yazamiyorum adb ile çekiyorduk herhalde google a android 4.4 video çekme felan yaz bulursun
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darksteal 5 yıl
Belcikadayim telefonda fransadan gelme fakat henüz güncelleme yok artık neye göre güncelleme geliyorsa
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Lady GarGara 5 yıl
Ben de yükledim de ekran videosu nasıl alıyoruz?
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kemaloztin 5 yıl
s4


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senersongur 5 yıl
Fransa'da başlaması bizi ilgilendirmiyor.
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Juanito Perez 5 yıl senersongur
senersongur

Fransa'da başlaması bizi ilgilendirmiyor.

Türkiye'de dağıtıldı bile.
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last321 5 yıl
Ben 4.3 gecmedigim icin gelmedi heralde
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last321 5 yıl
TRye de gelecek ins. hala gelecek
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DH Misafiri 5 yıl
Hani ekran kaydetme de gelecekti.
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ken3354 5 yıl
ekran videosunu kaydetme gelecekti?
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