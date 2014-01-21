HTC One için KitKat güncellemesi Fransa'da başladı

HTC'nin geçen yıl ki amiral gemi modeli One için verdiği Ocak ayının sonuna kadar KitKat güncellemesini yayınlama sözünün dolmasına 11 gün kalırken, Fransa'dan müjdeli haber geldi.





Fransız SFR operatörü, HTC One için kullanıcılara Android 4.4 güncellemesini dağıtmaya başladığını duyurdu. Fransa'da bir operatörde dağıtımın başlaması kısa süre içerisinde global olarak da başlayacağını gösteriyor. Zira operatör güncellemeleri en uzun hazırlanan sürümler olarak biliniyor.





Güncellemede akıcı bir çoklu işlem (multitasking) deneyimi, görsel kısımda yenilenen ikonlar ve saydam bildirim çubuğu, yeni bir fotoğraf düzenleyicisi, Google Maps üzerinden bilinmeyen numaraları tarayarak herhangi bir işyeri ve firma gibi verilerle eşleştiren Akıllı Arama Paneli, MP4 formatında Ekran Kaydetme şeklinde yenilikler sunuluyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/01/20/android-4-4-2-kitkat-for-htc-one-starts-rolling-out-in-france/