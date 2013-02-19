HTC One ile ilgili ilk inceleme videosu ortaya çıktı

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HTC'nin yeni amiral gemi modeli için yapacağı etkinliğe saatler kala, modelin ilk video incelemesi de internete düştü. 15 Şubat tarihinde Almanya'da çekildiği anlaşılan 45 saniyelik videoda modelin kısaca dış tasarımı izleyiciye aktarılıyor.
Modelin nasıl elde edildiği bilinmiyor ancak muhtemelen bir operatör çalışanı veya firmanın test mühendislerinden birisi olduğu ihtimali akla geliyor.
İnce yapısıyla dikkat çeken modelin iddia edildiği gibi Snapdragon 600 APQ8064T işlemcisi, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 4.7 inçlik Full HD ekran, 2300mAh batarya ile geldiği böylece doğrulanmış oluyor. Ses seviyesinin ise 93 desibel yani standart ses seviyesinin oldukça üzerinde olduğu da belirtiliyor. İlgili video an itibariyle YouTube üzerinden kaldırılmış durumda.
Modeli elde eden kişi çok fazla detay paylaşmamış. Belki HTC'nin heyecanı artırmak için izin verdiği bir video olabilir. Çünkü firma resmi Twitter hesabından sürekli model ile ilgili bazı resimler yayınlamaktaydı.
Modelin detaylı bir ön incelemesini ise Mesut Çevik akşam 21.30'da Londra'dan canlı olarak bizlere ulaştıracak.
http://www.telefonino.net/HTC/Notizie/n32256/Ed-ecco-il-nuovo-HTC-One-in-un-primo-video.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arkadaşım olay o değil ben bana sataşıp sataştığınıda düşünmüyorum benden iyi bilip bilmediğinide ben sanpdragon 600 de 800 de bütün öelliklerini biliyorum onun için bişey araştırmama gerek yok o senin yukarda yazdığın yüzde 40 falan hep şirketin iddiası ona kalırsa qualcomm adreno320 konsol seviyesinde grafik sunacaktı nerde bi tereyağ testi vardı hatırlarmısın en son snapdragondaki yağ eriyodu yani en geç snapdragon ısınıyordu lg nexus4 de xperia z de de görünen o ki normal bi dolaşımda bile hemen ısınıyor demek istediğim o yüzde 40 tasarruf falan hikaye labratuvar ortamları onların günlük yaşama hiç bir faydası yok varsa bile çok az ve bak göreceksin bu cihaz sen ne dersen de full hd ekranından dolayı her ne kadar hızlandırılmış yok yüzde 40 tasarruflu olsada bu pil gücüyle istenileni vermeyecektir
neyse artık incelemelerde her şey ortaya çıkar nasıl olsa. boşa nefes harcamaya gerek yok. şimdi istersen şu cihazın heyecanını güzelce yaşayalım
bence benim bi araştırma yapmama gerek yok zaten aradaki nanometre farkınıda biliyorum sendende iyi biliyorum emin ol sen git xperia z de s4pro kullanıyor snapdragon600 ile aynı nanometreyle üretilen bir işlemci hatta grafik birimide aynı ramde aynı xperia z de şarjın nasıl bir problem olduğunu bi sen araştır ondan sonra konuşuruz
konu benden daha iyi bilip bilmemen değil. sana sataştığımı sanma, dikkat edersen senden araştırıp yorum yapmanı istemiştim.. hala diyorsun ki xperia z deki işlemci ile htc one ın işlemcisi aynı... bu yorumu saatler öncesinde buraya yazmıştım. araştırmadığın buradan belli. yorumları doğru düzgün okumamışsın bile.. bir kezde senin için yazıyorum. umarım bu sefer aralarındaki farkı anlarsın...
xperia z de s4 pro kullanılıyor...
Qualcomm'un günümüzde en güçlü çözümlerinden biri olan Snapdragon S4 Pro'nun geliştirilmiş versiyonu olan Snapdragon 600, arttırılmış özellikleriyle dikkat çekiyor.
Krait 200 çekirdeğini kullanan Snapdragon S4 Pro, 1.5 GHz ile 1.7 GHz arası saat frekanslarına sahipti. Qualcomm, işlemci çekirdeğinde yaptığı optimizasyonlarla beraber, hızı bir seviye daha yukarı taşıyor.
Snapdragon 600'de kullanılacak olan Krait 300 çekirdeği, 1.9 GHz saat hızına çıkarılıyor ve kullanılan Adreno 320 GPU'sunun da saat hızı yükseltiliyor. Böylece hem işlemci, hem de grafik performansı daha da yükselmiş oluyor.
Qualcomm'un Snapdragon 600 ile getirdiği yenilikler bu kadar değil. LPDDR3 bellek desteği sunan Snapdragon 600, daha düşük enerji ile yüzde 40 daha yüksek işlem gücü sunacak.
Bellek desteği güçlendirilen ve daha az güç tüketmesi sağlanan Snapdragon 600, Snapdragon S4 Pro'ya göre çok daha yüksek performans sunuyor. Krait mimarisinde bulunan ve yenilenen silikon blokları sayesinde, ARM Cortex A15 mimarisinden daha fazla verim alınmasını sağlıyor. Kısaca hem saat hızı artıyor hemde mimari verim artıyor...
neden yetmeyeceğini söyleyeyim hemen 4.8 inçlik s3 720 p bu htc full hd yani 1080p ve arada enerjiharcaması olarak çok fark var o yüzden yetmiyor
s3 ün işlemcisi ile htc one ın işlemcileri arasındaki farkı bir araştırıp ondan sonra yorum yapmanı tavsiye ederim arkadaşım... bence batarya performansı yeterli olacaktır...
Tam da ben yazacaktım benden önce davranmışsın çok doğru bir tespit gerçekten...
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