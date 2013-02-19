HTC One ile ilgili ilk inceleme videosu ortaya çıktı





HTC'nin yeni amiral gemi modeli için yapacağı etkinliğe saatler kala, modelin ilk video incelemesi de internete düştü. 15 Şubat tarihinde Almanya'da çekildiği anlaşılan 45 saniyelik videoda modelin kısaca dış tasarımı izleyiciye aktarılıyor.





Modelin nasıl elde edildiği bilinmiyor ancak muhtemelen bir operatör çalışanı veya firmanın test mühendislerinden birisi olduğu ihtimali akla geliyor.





İnce yapısıyla dikkat çeken modelin iddia edildiği gibi Snapdragon 600 APQ8064T işlemcisi, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 4.7 inçlik Full HD ekran, 2300mAh batarya ile geldiği böylece doğrulanmış oluyor. Ses seviyesinin ise 93 desibel yani standart ses seviyesinin oldukça üzerinde olduğu da belirtiliyor. İlgili video an itibariyle YouTube üzerinden kaldırılmış durumda.





Modeli elde eden kişi çok fazla detay paylaşmamış. Belki HTC'nin heyecanı artırmak için izin verdiği bir video olabilir. Çünkü firma resmi Twitter hesabından sürekli model ile ilgili bazı resimler yayınlamaktaydı.





Modelin detaylı bir ön incelemesini ise Mesut Çevik akşam 21.30'da Londra'dan canlı olarak bizlere ulaştıracak.

http://www.telefonino.net/HTC/Notizie/n32256/Ed-ecco-il-nuovo-HTC-One-in-un-primo-video.html