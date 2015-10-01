HTC Sanal Gerçeklik Kaskı Vive'ı denedik "HTC Vive inceleme"

Genel Yayın Yönetmeni
HTC'nin Steam işbirliği ile hazırladığı yeni nesil sanal gerçeklik kaskı şu ana kadar sunulmuş en farklı deneyimi vaat ediyor. Özel olarak oluşturulmuş alanda denediğimiz kaskı sizler için rakipleri i
HTC'nin Steam işbirliği ile hazırladığı yeni nesil sanal gerçeklik kaskı şu ana kadar sunulmuş en farklı deneyimi vaat ediyor. Özel olarak oluşturulmuş alanda denediğimiz kaskı sizler için rakipleri ile karşılaştırdık.
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Ama diğer yandan ''PC oyuncuları, bilgisayarlarıyla uğraşmaktan zevk alıyor'' mantığı da mevcut. Ama yine de PS VR'ın bir sıfır daha önde başlayacağını hissediyorum.
Bu arada Playstation VR direkt olarak PS4'e bağlanmıyor. Processor Unit ünitesi mevcut. Bu ünite bir nevi PS4'ün iş yükünü azaltmak amacı görecekmiş. Diğer amacı ise video sinyalini ikiye bölüp hem TV'ye hem de VR'a görüntü vermek. Yoksa zaten öndeki basit bir USB 3.0 portu ile bu kadar kompleks bir şeyi beslemek baya zor olurdu.
youtube.com/...
Ne zaman çıkacağı konusu hakkında da bilgi vermemişsiniz.
Sanki öylesine yapılmış bir haber olmuş.