HTC Sanal Gerçeklik Kaskı Vive'ı denedik "HTC Vive inceleme"

HTC'nin Steam işbirliği ile hazırladığı yeni nesil sanal gerçeklik kaskı şu ana kadar sunulmuş en farklı deneyimi vaat ediyor. Özel olarak oluşturulmuş alanda denediğimiz kaskı sizler için rakipleri i

HTC'nin Steam işbirliği ile hazırladığı yeni nesil sanal gerçeklik kaskı şu ana kadar sunulmuş en farklı deneyimi vaat ediyor. Özel olarak oluşturulmuş alanda denediğimiz kaskı sizler için rakipleri ile karşılaştırdık.