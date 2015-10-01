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HTC Sanal Gerçeklik Kaskı Vive'ı denedik "HTC Vive inceleme"

3 yıl
36,9b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC'nin Steam işbirliği ile hazırladığı yeni nesil sanal gerçeklik kaskı şu ana kadar sunulmuş en farklı deneyimi vaat ediyor. Özel olarak oluşturulmuş alanda denediğimiz kaskı sizler için rakipleri i
HTC'nin Steam işbirliği ile hazırladığı yeni nesil sanal gerçeklik kaskı şu ana kadar sunulmuş en farklı deneyimi vaat ediyor. Özel olarak oluşturulmuş alanda denediğimiz kaskı sizler için rakipleri ile karşılaştırdık.

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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
Baş dönmesi sorununu çözerlerse Playstation VR (Morpheus) daha alınabilir duruyor sanki. Ama Move gibi arka plana atmamaları lazım. VR'ı geçtim şuanda konsol oyuncularının bir çoğu zaten PC'de oyun oynamanın uğraş verici olduğundan konsolları tercih ettiklerini söylüyor. Yani oyunları bilgisayara kurup oynamak vb bile zor gelirken bir de VR ayarlarını yapmak onlar için çok daha uğraştıcı olacaktır.

Ama diğer yandan ''PC oyuncuları, bilgisayarlarıyla uğraşmaktan zevk alıyor'' mantığı da mevcut. Ama yine de PS VR'ın bir sıfır daha önde başlayacağını hissediyorum.


Bu arada Playstation VR direkt olarak PS4'e bağlanmıyor. Processor Unit ünitesi mevcut. Bu ünite bir nevi PS4'ün iş yükünü azaltmak amacı görecekmiş. Diğer amacı ise video sinyalini ikiye bölüp hem TV'ye hem de VR'a görüntü vermek. Yoksa zaten öndeki basit bir USB 3.0 portu ile bu kadar kompleks bir şeyi beslemek baya zor olurdu.


youtube.com/...
Baş dönmesi sorununu çözerlerse Playstation VR (Morpheus) daha alınabilir duruyor sanki. Ama Move gibi arka plana atmamaları lazım. VR'ı geçtim şuanda konsol o...
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kaydediliyor 3 yıl
bana film izletsin yeter
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Knisath 3 yıl
performansa vs değinmemişsiniz ? Piksel piksel görünüm oluyor mu olmuyor mu ? Sadece mide bulantısına değinmişsiniz.

Ne zaman çıkacağı konusu hakkında da bilgi vermemişsiniz.

Sanki öylesine yapılmış bir haber olmuş.
performansa vs değinmemişsiniz ? Piksel piksel görünüm oluyor mu olmuyor mu ? Sadece mide bulantısına değinmişsiniz.Ne zaman çıkacağı konusu hakkın...
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16F84A 3 yıl
2si1 de htc bir yazılım ile bilgisayarımızın uygunluğunu denetleyecek demiştiniz programla ilgili bir şey bulamadım. Malum ülkemizde fiyatlar bir hayli yüksek olacaktır. Acaba suudi arabistandan alabilir miyim?
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AndrewRayel 3 yıl
Sanal gerçekçilik ile ilgili konular vs neden ülkemizde tutmuyor? Çoğu insanımız denemediği için mi? Bilmiyorum benim çok dikkatimi çeken olay, çoğu kişi VR geleceğini boş görüyor. Kimisi Led tv lerdeki 3D gözlükle kıyaslıyor. Benim evde 3D var kullanmıyorum diye yorum yapan bile vardı.

Sanırım çoğu kullanıcı (VR denemeyenler) aletin çalışma mantığını pek anlamadığını düşünüyorum. Oculust Rift kullanmış biri olarak (hemde ilk prototipini denedim 640x480 olması lazım) resmen ağzımın suyu aktı. Uykuda nasıl rüya görüyorsunuz, kendinizi başka boyutta hissediyorsunuz, VR tam olarak bunu yapıyor. 480p de bile piksel piksel dünyada ağzımın suyu aktıysa şuan çıkan FULL HD VR leri düşünemiyorum.

Oculustun Türkiye'ye gelmeyecek olması her ne kadar beni üzsede, en azından HTC Vive Türkiye'ye geliyor. Geldiği zaman almış kişilerden biri olacağım. Benim gibi artık monitörden oyun oynamaktan ve film izlemekten sıkılanlar için mükemmel birşey. Bne buraya 30 satırda yazsam benim ne yaşadıklarımı anlayamazsınız malesef. Bu aletin İnception'dan tek farkı acı, koku ve tat duyusunu hissetmiyorsunuz.


Aldığım zaman inceleme yapmayı düşünüyorum. VR kesinlikle film ve oyun sektörünü değiştirecek. Zamanla VR ların yaygınlaşacağını ve ucuzlayacağunı söyleyebilirim.




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morfintr 3 yıl
Makyaj lazım. Çok parlıyor yüz.
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ylmzsngl 3 yıl
GoldPunch
Baş dönmesi sorununu çözerlerse Playstation VR (Morpheus) daha alınabilir duruyor sanki. Ama Move gibi arka plana atmamaları lazım. VRı geçtim şuanda konsol oyuncularının bir çoğu zaten PCde oyun oynamanın uğraş verici olduğundan konsolları tercih ettiklerini söylüyor. Yani oyunları bilgisayara kurup oynamak vb bile zor gelirken bir de VR ayarlarını yapmak onlar için çok daha uğraştıcı olacaktır. Ama diğer yandan PC oyuncuları, bilgisayarlarıyla uğraşmaktan zevk alıyor mantığı da mevcut. Ama yine de PS VRın bir sıfır daha önde başlayacağını hissediyorum. Bu arada Playstation VR direkt olarak PS4e bağlanmıyor. Processor Unit ünitesi mevcut. Bu ünite bir nevi PS4ün iş yükünü azaltmak amacı görecekmiş. Diğer amacı ise video sinyalini ikiye bölüp hem TVye hem de VRa görüntü vermek. Yoksa zaten öndeki basit bir USB 3.0 portu ile bu kadar kompleks bir şeyi beslemek baya zor olurdu.
youtube.com/...

Yorumunuzu okuyunca kıyaslama yapmamak ve gerçekten PS'ye hakkını vermemek mümkün değil. Çok güzel bir değerlendirme olmuş teşekkürler. Ancak Başdönmesi konusu gerçekten önemli. Eğer sorun PS'de var ve çözülemiyorsa asla tercih etmem.
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hakanxml 3 yıl
Ben başka bir konuya değinicem. Bende Gear VR mevcut Galaxy s6 ile kullanıyorum. 2k çözünürlükteki videolarda bile görüntü yeterli değil. Heyecan verici muhteşem bir deneyim ama çözünürlük problem. Hani bu forumda hep derdik ya 2k, 4k ekran telefonlara gereksiz diye işte şimdi gereğini anladım maalesef. Hatta 4k görüntü bile bu cihazlar için yetersiz sanal gözlüklerden bahsediyorum. 4k'yı bırakın onunda 4 katı bir görüntü kalitesi gerekli ki tam bir sanal gerçeklik ancak o zaman oluşur. O çözünürlükte önümüzdeki 2-3 yılda ancak gelir.

Yalnız Galaxy s6, s6 edge sahiplerine tavsiyem hepsiburada 399 liraya bu gözlüğü satıyor kaçırmayın bunu bir deneyin derim. Her halükarda TV'deki 3D deneyiminden çok daha gerçekçi ve üstün diyebilirim tek sorun çözünürlük.
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DH Misafiri 3 yıl
DİKKAT DİKKAT DİKKAT UYARI
yakında bunlara tarama sistemi de koyarlar.... vücut bularak sosyal ağa girer evden çıkmadan asosyal bir yaşam tarzına kavusuruz. insanlar istedikleri ve gerçek dünyada yapamadıkları herşeyi orada yapmaya çalışacak. ahlak yerlere düşecek belkide yerin dibine girecek. anlaşılan bugünleri arayacağız. millet artık evden çalışıp toplantılara veya vereceği eğitim için yerinden evinden kımıldamayacak hale gelecek. sosyal hayatta yeni dünyalar oluşacak oraların kralları zenginleri ve sınıf farklılıkları olacak kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor ama olacak olan tamamen bu. nasıl şimdilerde insanlar telefondan kafalarını kaldırmıyor ki bende onlardan biriyim. yakında evden de çıkamayacağız.
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DH Misafiri 3 yıl
Hacı o değilde dikkatimi çeti neden hep 80 ler 90 lar'ın giyim kuşamı ile takılıyorsun yaşlı dedeler gibi biraz daha tarz güzel giyinsen ne olur yani :))
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DH Misafiri 3 yıl
sanal gerceklik gözlüğünden beklentim monitörün yaptığı işi yapması başka bişi istemiyorum. yattığım yerden oyun veya film izlemek istiyorum. sadece bir pc kasası alıp monitör olmadan o kasadan yararlanmak. işte tam olarak istediğim bu.
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bocekgrafik 3 yıl
Eksiklerinin giderilmesi iyi. Diğerlerinden 1-2 adım öne geçmiş böylece...
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DH Misafiri 3 yıl
bu teknoloji ile ilgili herşey bir yana bence asıl sorun mazağalar nasıl hizmet verecekler birde ilegel mazağalar olacaktır bunuda geçtim hadi korsan bu teknolojiyi nasıl yönlendirecek
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St Batuhan 3 yıl
Güzel bir inceleme tamam ama demo hakkında bilgi hiç verilmemiş. Ne oynattılar ya da ne gösterdiler? Aksiyon adına ne vardı? Mesela Project Morpheus'un demosunu gayet net bir şekilde gördük ama buradaki demo nedir? Bu kısım ciddi manada eksik kalmış. 15 dakika tamam ama bizim gördüğümüzde bir oraya bakma bir buraya bakma var. Yapılan bir şey yok.
Diğer yönde ise PM da her oyunu direkt desteklemeyecektir bence. Oyunlara gerekli destekler zaman içinde sağlanacaktır yani bilgisayar tarafından fazla farkı olmayacak ama desteklediğinde tam olarak destekleyecektir tabii.
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