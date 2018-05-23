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Dört kameralı HTC U12+ tanıtıldı!

Totalde dört kameraya sahip olan HTC U12+ nihayet tanıtıldı! Kamerasıyla olduğu gibi teknik özellikleriyle de göz dolduran HTC U12+'ın teknik detaylarına ve fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,8b
1
51
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Dört kameralı HTC U12+ tanıtıldı!
HTC yeni amiral gemisi HTC U12+'ı tanıttı. HTC U11+ ile benzer çizgileri taşıyan telefon, sahip olduğu dört kamerası ve teknik özellikleriyle göz dolduruyor. İşte tüm detaylarıyla HTC U12+:

HTC U12+ özellikleri

  • Ekran: 6 inç boyutunda 2880 x 1440 (WQHD+) çözünürlüklü Super LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,9 x 7,9-8,7 mm ~ 188 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
  • RAM: 6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB + 2TB'a kadar microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.75) + 16 MP (f/2.6)
  • Ön kamera: 8 + 8 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli) 
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ HTC Sense 10 kullanıcı arayüzü
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G Dual LTE 
  • Diğer özellikler: IP68 sertifikası, parmak izi tarayıcı Face Unlock yüz tanıma özelliği, HTC Edge Sense 2, HTC BoomSound™ Hi-Fi edition hoparlör

Tasarım

3D likit cam ve metal çerçeveyi bir araya getirerek albenili bir tasarıma imza atan HTC U12+, 156,6 x 73,9 boyutlarında ve 188 gram ağırlığındayken, kavisli arka yüzeyi sebebiyle kalınlık noktasında 8,7 mm ile 7,9 mm arasında değişiklik gösteriyor.  HTC U11 ile birlikte hayatımıza giren Edge Sense donanımının ikinci nesli HTC Edge Sense 2 kullanılan HTC U12+'da işlevselliği arttıran bu özellikle beraber basit bir sıkıştırma hareketiyle uygulama kısayollarına erişebilir, fotoğraf çekebilir, Google Assistant'ı çağırabilir, el fenerini açabilir ve çok daha fazlasına kısa yoldan erişim sağlayabilirsiniz.  

Ekran

6 inç boyutunda  2880 x 1440 (WQHD+) çözünürlüklü 18: 9 formatına sahip Super LCD 6 ekran ile gelen HTC U12+'ın inç başına düşen piksel miktarı ise 537 ppi olarak karşımıza çıkıyor. HDR 10 desteğine yer verilen ekranda DCI -P3 ve sRGM renk gamı desteği de unutulmamış.

Donanım

Snapdragon 845 platformu tarafından güçlendirilen telefona 6 GB'lık sistem belleği eşlik ederken, depolama kısmında microSD kart ile 2TB'a kadar arttırılabilen UFS 2.1 destekli 64 ve 128 GB kapasiteli depolama birimleri kullanılıyor. Kablosuz şarj desteğine sahip 3500 mAh kapasiteli batarya ile ayakta duran HTC U12+, Qualcomm Quick Charge 3.0 sayesinde 35 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.  Android 8.0 Oreo işletim sistemine entegre edilmiş HTC Sense 10 kullanıcı arayüzüyle gelen HTC U12+, Android 9.0 P işletim sistemi çıktığında da hızlıca güncelleme alacak. 
Dört kameralı HTC U12+ tanıtıldı!

Kamera

Geniş açı özellikli 12 MP çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip HTC UltraPixel 4 adına yer verilen arka kameraya, 16 MP çözünürlüklü f/2.6 diyafram değerine sahip telephoto kamera eşlik ediyor. Arka kamerası OIS, (Optik İmaj Sabitleyici) çift LED flaş ve lazer otofokus ile desteklenen HTC U12+, 60 FPS'de 4K video kaydı yapabildiği gibi 1080p çözünürlükte 240 FPS yavaş çekim özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Son olarak arka kameranın 2x optik zoom ve 10 kata kadar da dijital zoom desteğine sahip olduğunu belirtelim. 

Selfie tarafında 84 derecelik geniş açı imkanı sunan 8 + 8 MP (f/2.0) çift ön kameraya yer verilen HTC U12+, ön kamerasıyla birlikte 1080p (Full HD) video kaydı gerçekleştirebiliyor. HTC U12+ arka kamerasıyla olduğu gibi ön kamerasıyla da fotoğraflara Bokeh efekti verebiliyor. Son olarak hem ön hem de arka kamerada HTC'nin "AR stickers" adını verdiği 3 boyutlu emoji desteğinin de yer aldığını belirtelim.

Diğer özellikler

USB (3.1) Type-C, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE bağlantı seçeneklerine sahip HTC U12+'da 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almıyor. 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca suya ve toza karşı mukavemet gösteren HTC U12+'ın diğer özellikleri ise şöyle: Face Unlock yüz tanıma sistemi, parmak izi okuyucu (arka panelde) HTC Usonic with Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleyici), Stereo ses desteğine sahip HTC BoomSound™ Hi-Fi edition hoparlör.

HTC U12+ fiyatı

Yarı şeffaf, Seramik siyah ve Flame red (kırmızı) renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan HTC U12+'ın depolama kapasitesine göre fiyatları aşağıdaki gibi: 
  • 64 GB HTC U12+: 799 dolar
  • 128 GB HTC U12+: 849 dolar

 

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nikony 1 yıl en beğenilen Bamya Avcisi
Ulan kantincimizde iphone x var el insaf araban 2004 model
türksel den 582 taksitle almıştır
1 Yanıt Yanıtla +17
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onsos1100 1 yıl
Bu telefonda çentik yok satmaz. Bu popülarizm denen illet sayesinde tüm dünyada popüler olan şey ne ise herkes ona yöneliyor. Teknolojiden gerçekten anlayan kesim çok az sayıda. Onların sayesinde xiaomi gibi markalar yükselişe geçti. Ancak az özelliği çok paraya satmanın tek yolu popüler olmaktan geçiyor. Bugün apple üstten çektiği alıp alta koysa çentik altta olan telefonlar daha çok satar.
Bu telefonda çentik yok satmaz. Bu popülarizm denen illet sayesinde tüm dünyada popüler olan şey ne ise herkes ona yöneliyor. Teknolojiden gerçekten anlayan kes...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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SixSixSix 1 yıl
Bitmiş, okeye dolanan markaların cihazlarını alıp hata etmeyin benim gibi. HTC 10 kullanıyorum. Hâlâ Android Oreo gelmedi. Güvenlik yaması Temmuz 2017'de kaldı. Garanti servisine verdim, 70 gün sonra değişim cihazını gönderdiler. HTC Türkiye ile konuşuyorsunuz, adamlar hiçbir soruya cevap veremiyor. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor HTC.
Bitmiş, okeye dolanan markaların cihazlarını alıp hata etmeyin benim gibi. HTC 10 kullanıyorum. Hâlâ Android Oreo gelmedi. Güvenlik yaması Temmuz 2017'de kaldı...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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OMB 11 ay
'Bu fiyata cins köpek alıp onun dadılığını yaparım' dedi bir arkadaşım. Pil performansını kastediyor. Haklı olabilir. Bazı yerlerde pilin son derece kötü olduğunu söylüyorlar. Birkaç ciddi sorunu daha var gibi gözüküyor. Ben de pas geçip yeni çıkacak modele odaklanacağım. Bu sefer mantıklı bir ürünle piyasaya çıkacaklardır diye umuyorum. Şu an pazara giren 12'ler heyecan uyandırmadı.
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formula 1 11 ay
HTC U12 PLUS sahibinden com sitesinde 2 dükkanda satışa çıktı pasaport kayıtlı ..
sahibinden.com/...
1250 usd - paralel ithalat garantili
1150 usd - olanda garanti yok ..
ayrıca gsmarena sitesinde galaxy s9 plus - htc u12 plus ve htc u11 plus karşılaştırmasında
pil performansı
htc u12 plus 64 saat
htc u11 plus 73 saat
galaxy s9 plus 86 saat olarak görüldü ..
gsmarena.com/...
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Midgardian 11 ay
Türkiye'deki HTC destek biriminin vasatın altında olmasından sonra, birçok yabancı forumda da HTC desteğinin vasatın altına inmesi şu sıralar gündemde. Büyük teknoloji sitelerine de haber oldu hatta son zamanlarda. Ben de ilk defa HTC kullanıyorum ancak müşteri desteği de önemli kriter benim için. Bir sonraki telefonum HTC olmayabilir bu yüzden. Yani garanti için ekstra para verip bu paradan hiçbir şekilde faydalanamamak müşteri psikolojisi açısından bir sorun. HTC Türkiye'nin yetersizliğinden sonra HTC'nin global anlamda da müşteri ilişkilerinin gereğini yerine getirememesi, telefonların ne kadar iyi olursa olsun bir süre sonra alıcısının da düşeceğine işarettir ki yeterince düşük zaten. HTC 10'dan sonra ciddi bir ivme kaybı yaşadı özellikle ülkemizde. U11'de toparlanır gibi olsa da rakamlara bakınca oldukça kötü günler yaşamaya devam ediyor. E U12+'ta da daha baştan ciddi sorunlar baş gösterince, marka prestiji artık yerin dibine girdi gibi bir şey oldu. İşin sinir bozucu tarafı, HTC kendini iyileştirmek adına, sorunları gidermek adına hiçbir çaba göstermiyor.
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DH Misafiri 11 ay
Harika ve sağlam bir telefondur htc. Sadece Türkiye yönetimi beceriksiz.
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OMB 11 ay
HTC U12+ dokunmatik ses ve güç tuşlarında ciddi sorun varmış.
Edge Sense sorunu da ciddi seviyedeymiş.
Pil performansı da yeterli bulunmamış.
Bana göre başka sorunları da var ama diğer markalara göre çok üstün özellikleri olduğu için marka sadakati nedeniyle bekleme moduna girdim. Yoksa HTC sevenlerini artık iyice yormaya başladı diyebilirim.
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Onurmsq 11 ay OMB
Htc artik oldu.
Bu markadan uzak durun artik
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electro58 11 ay OMB
Bunu nerden duydunuz
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formula 1 1 yıl
htc u12 plus 18 haziran 2018 günü satışa çıkabilir ..
kaynak : gsmarena
gsmarena.com/...
htc u12 plus - lg g7 thingQ hoparlör testi
youtube.com/...
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xooxxoox 1 yıl
Güzel telefon bence.
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mylord92 1 yıl
Sinek gözüne doğru gidiyoruz 😄 Bu ne arkadaş? 😄
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esmerbuyucu 1 yıl
Ön paneldeki gereksiz çerçeveyi değerlendirmek adına 2 ön kamera koymuşlar daha ne istiyorsunuz?!
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Johan Elmander 1 yıl
Fiziksel tuş olmaması ilginç olmuş.
Onun dışında kulaklık çıkışı dışında eksik göremiyorum.
Güvenen kaldı mı bilmiyorum ama dxomarktan 103 almış.
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