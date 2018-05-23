Dört kameralı HTC U12+ tanıtıldı!

HTC yeni amiral gemisi HTC U12+'ı tanıttı. HTC U11+ ile benzer çizgileri taşıyan telefon, sahip olduğu dört kamerası ve teknik özellikleriyle göz dolduruyor. İşte tüm detaylarıyla HTC U12+:

Ekran: 6 inç boyutunda 2880 x 1440 (WQHD+) çözünürlüklü Super LCD ekran

6 inç boyutunda 2880 x 1440 (WQHD+) çözünürlüklü Super LCD ekran Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,9 x 7,9-8,7 mm ~ 188 g

156,6 x 73,9 x 7,9-8,7 mm ~ 188 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)

Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 64/128 GB + 2TB'a kadar microSD kart desteği

64/128 GB + 2TB'a kadar microSD kart desteği Arka kamera: 12 MP (f/1.75) + 16 MP (f/2.6)

12 MP (f/1.75) + 16 MP (f/2.6) Ön kamera: 8 + 8 MP (f/2.0)

8 + 8 MP (f/2.0) Batarya: 3500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)

3500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli) İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ HTC Sense 10 kullanıcı arayüzü

Android 8.0 Oreo ~ HTC Sense 10 kullanıcı arayüzü Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G Dual LTE

USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G Dual LTE Diğer özellikler: IP68 sertifikası, parmak izi tarayıcı Face Unlock yüz tanıma özelliği, HTC Edge Sense 2, HTC BoomSound™ Hi-Fi edition hoparlör



Tasarım

3D likit cam ve metal çerçeveyi bir araya getirerek albenili bir tasarıma imza atan HTC U12+, 156,6 x 73,9 boyutlarında ve 188 gram ağırlığındayken, kavisli arka yüzeyi sebebiyle kalınlık noktasında 8,7 mm ile 7,9 mm arasında değişiklik gösteriyor. HTC U11 ile birlikte hayatımıza giren Edge Sense donanımının ikinci nesli HTC Edge Sense 2 kullanılan HTC U12+'da işlevselliği arttıran bu özellikle beraber basit bir sıkıştırma hareketiyle uygulama kısayollarına erişebilir, fotoğraf çekebilir, Google Assistant'ı çağırabilir, el fenerini açabilir ve çok daha fazlasına kısa yoldan erişim sağlayabilirsiniz.

Ekran

6 inç boyutunda 2880 x 1440 (WQHD+) çözünürlüklü 18: 9 formatına sahip Super LCD 6 ekran ile gelen HTC U12+'ın inç başına düşen piksel miktarı ise 537 ppi olarak karşımıza çıkıyor. HDR 10 desteğine yer verilen ekranda DCI -P3 ve sRGM renk gamı desteği de unutulmamış.

Donanım

Snapdragon 845 platformu tarafından güçlendirilen telefona 6 GB'lık sistem belleği eşlik ederken, depolama kısmında microSD kart ile 2TB'a kadar arttırılabilen UFS 2.1 destekli 64 ve 128 GB kapasiteli depolama birimleri kullanılıyor. Kablosuz şarj desteğine sahip 3500 mAh kapasiteli batarya ile ayakta duran HTC U12+, Qualcomm Quick Charge 3.0 sayesinde 35 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemine entegre edilmiş HTC Sense 10 kullanıcı arayüzüyle gelen HTC U12+, Android 9.0 P işletim sistemi çıktığında da hızlıca güncelleme alacak.

Kamera

Geniş açı özellikli 12 MP çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip HTC UltraPixel 4 adına yer verilen arka kameraya, 16 MP çözünürlüklü f/2.6 diyafram değerine sahip telephoto kamera eşlik ediyor. Arka kamerası OIS, (Optik İmaj Sabitleyici) çift LED flaş ve lazer otofokus ile desteklenen HTC U12+, 60 FPS'de 4K video kaydı yapabildiği gibi 1080p çözünürlükte 240 FPS yavaş çekim özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Son olarak arka kameranın 2x optik zoom ve 10 kata kadar da dijital zoom desteğine sahip olduğunu belirtelim.



Selfie tarafında 84 derecelik geniş açı imkanı sunan 8 + 8 MP (f/2.0) çift ön kameraya yer verilen HTC U12+, ön kamerasıyla birlikte 1080p (Full HD) video kaydı gerçekleştirebiliyor. HTC U12+ arka kamerasıyla olduğu gibi ön kamerasıyla da fotoğraflara Bokeh efekti verebiliyor. Son olarak hem ön hem de arka kamerada HTC'nin "AR stickers" adını verdiği 3 boyutlu emoji desteğinin de yer aldığını belirtelim.

Diğer özellikler

USB (3.1) Type-C, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE bağlantı seçeneklerine sahip HTC U12+'da 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almıyor. 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca suya ve toza karşı mukavemet gösteren HTC U12+'ın diğer özellikleri ise şöyle: Face Unlock yüz tanıma sistemi, parmak izi okuyucu (arka panelde) HTC Usonic with Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleyici), Stereo ses desteğine sahip HTC BoomSound™ Hi-Fi edition hoparlör.

HTC U12+ fiyatı

Yarı şeffaf, Seramik siyah ve Flame red (kırmızı) renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan HTC U12+'ın depolama kapasitesine göre fiyatları aşağıdaki gibi: