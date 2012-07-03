HTC Incredible S, Android 4.0.4 güncellemesini almaya başladı

Geçen hafta EVO 3D modeli için Android 4.0 güncellemesini yayınlamaya başlayan HTC, takvimde yine bu dönemde görünen Incredible S modeli için de güncelleme yayınlamaya başladı.





Unwired stesinin haberine göre 250MB boyutundaki güncelleme Android 4.0.4 sürümünü ve Sense 3.6 arayüzünü barındırıyor. Böylece ilk kez bir HTC cihazı Android 4.0.4 sürümüne güncellenmiş olacak. Önceki cihazlar 4.0.3 güncellemesi almıştı.





Güncelleme GSM versiyonu için. ABD'deki CDMA versiyonu hakkında henüz bir bilgi yok. Güncellemenin kısa bir süre sonra da ülkemizde olacağı tahmin ediliyor.





HTC EVO 3D modelinin Android 4.0 güncellemesi de üyelerimizden gelen bilgilere göre ülkemizde yayınlanmaya başladı.