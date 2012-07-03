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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Incredible S, Android 4.0.4 güncellemesini almaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
15
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen hafta EVO 3D modeli için Android 4.0 güncellemesini yayınlamaya başlayan HTC, takvimde yine bu dönemde görünen Incredible S modeli için de güncelleme yayınlamaya başladı.

Unwired stesinin haberine göre 250MB boyutundaki güncelleme Android 4.0.4 sürümünü ve Sense 3.6 arayüzünü barındırıyor. Böylece ilk kez bir HTC cihazı Android 4.0.4 sürümüne güncellenmiş olacak. Önceki cihazlar 4.0.3 güncellemesi almıştı.

Güncelleme GSM versiyonu için. ABD'deki CDMA versiyonu hakkında henüz bir bilgi yok. Güncellemenin kısa bir süre sonra da ülkemizde olacağı tahmin ediliyor.

HTC EVO 3D modelinin Android 4.0 güncellemesi de üyelerimizden gelen bilgilere göre ülkemizde yayınlanmaya başladı.

http://www.theunwired.net/?item=upgrade-htc-releases-android-4-0-ice-cream-sandwich-for-the-htc-incredible-s Yorum Yaz
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Like a Sir 7 yıl en beğenilen
beray07
Hala iphone

beray açık adresini , telefon numaranı DH ye veririm
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ANDROIDER 7 yıl
Dimekki htc nin amiral gemisi biziz,çekemeyenlere inat helal sana htc,yaşasın htc incredible tahtı
1 Yanıt Yanıtla +5
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Pardus Linux 7 yıl
Hayırlı olsun JB arefsinde ne kadar memnun eder bilmiyorum ama yinede ileride (pek sanmıyorum ama)JB'e güncelleyecekse güzel.
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Lord of the Shadows 7 yıl
yemişim HTC OTA'ini... Source code'u versin de custom romlar şenlensin biraz.
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aslanistan 7 yıl
evo 3d yi alırken sene sonuna kadar bekleyeceğimi umuyordum güncelleme için. çok iyi oldu. Gelmesi. Ne fark olacak merak ediyorum (kamera 720p den 1080p çekimlere izin verecek diye biliyorum ama )
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brnozis 7 yıl
Ne gibi farklılıkların olmasını bekliyoruz bu sürümde ?
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Nickim Minaj 7 yıl brnozis
brnozis

Ne gibi farklılıkların olmasını bekliyoruz bu sürümde ?


önemli bi değişiklik olacağını düşünmüyorum
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Like a Sir 7 yıl en beğenilen
beray07
Hala iphone

beray açık adresini , telefon numaranı DH ye veririm
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alptug.55 7 yıl
En kısa zamanda TR cihazlarına bekliiyoruz
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beatles33 7 yıl
HTC çalışıyor ve çalışmaya devam ediyor..
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messi93 7 yıl
Birde atrix'e gelse şu güncellemeler.
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TümAmiraL 7 yıl
Ulan Motorola atrixe bekleye bekleye ağaç olduk Nexus Jelly bean aldı biz elcairdeyiz hala mk
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ANDROIDER 7 yıl
Dimekki htc nin amiral gemisi biziz,çekemeyenlere inat helal sana htc,yaşasın htc incredible tahtı
1 Yanıt Yanıtla +5
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walter06 7 yıl ANDROIDER
ANDROIDER

Dimekki htc nin amiral gemisi biziz,çekemeyenlere inat helal sana htc,yaşasın htc incredible tahtı




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walter06 7 yıl
Helal olsun HTC ye bee.Galaxy S İ9000 in donanımı ram dışında daha iyi olmasına rağmen vermedi ICS.Galaxy S2 kullanıyoruz biz bile alamadık daha stock yoldan 4.0.4 yazıklar olsun Samsung gibi firmaya
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