HTC kendi içerisinde Android alternatifi bir mobil işletim sistemi geliştirme konusunu tartışıyor

Akıllı telefon ve tablet pazarındaki büyük sıçrama Apple iOS ve Google Android işletim sistemlerinin piyasaya sürülmesinden sonra başladı. iOS kapalı bir sistem olduğu için sadece Apple modellerinde kullanılıyor. Android ise uygun donanımı üreten tüm firmalara açık bir işletim sistemi. Ancak son dönemlerde Apple ile yaşanan patent davaları firmaları kendi mobil işletim sistemlerini geliştirme arayışı içine sokuyor. Bunlardan birisi de HTC.





Focus Taiwan gazetesine verdiği demeçte HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang bir mobil işletim sistemi satın alma veya geliştirme konusunu uzun süredir şirket bünyesinde tartıştıklarını belirtti. HTC'nin, HP'nin donanım üretimini durdurduğu webOS işletim sistemini satın alacağı dedikoduları yayılmış ancak HP kesinlikle bir satışın söz konusu olmadığını belirtmişti.





Wang'a göre HTC Sense platformunu basit bir arayüz olmaktan çıkarıp bir uygulama ve hizmet paketine dönüştüren firmasının rakiplerinden daha iyi bir mobil işletim sistemi geliştirme potansiyeli mevcut. Son zamanlarda satın alınan Watch ve OnLive gibi hizmetlerle de bu potansiyel oldukça güçlü bir duruma geldi.





Buna rağmen Wang gerekli olmadıkça bir mobil işletim sistemi geliştirmenin uzun vadede başarılı olacağına inanmıyor. Mevcut sistemi geliştirmek şu an için en avantajlı olanı.





Akıllı telefon üreticileri için bir mobil işletim sistemine sahip olmak son dönemlerde fazlaca ilgi çekmeye başladı. Google-Motorola birleşmesi, Samsung'un Bada işletim sistemi, webOS platformu ilerleyen zamanda akıllı telefon üretimi-mobil işletim sistemi ikilisine sahip olmanın avantajını ortaya çıkarabilir.