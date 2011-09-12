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HTC kendi içerisinde Android alternatifi bir mobil işletim sistemi geliştirme konusunu tartışıyor

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tablet pazarındaki büyük sıçrama Apple iOS ve Google Android işletim sistemlerinin piyasaya sürülmesinden sonra başladı. iOS kapalı bir sistem olduğu için sadece Apple modellerinde kullanılıyor. Android ise uygun donanımı üreten tüm firmalara açık bir işletim sistemi. Ancak son dönemlerde Apple ile yaşanan patent davaları firmaları kendi mobil işletim sistemlerini geliştirme arayışı içine sokuyor. Bunlardan birisi de HTC.

Focus Taiwan gazetesine verdiği demeçte HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang bir mobil işletim sistemi satın alma veya geliştirme konusunu uzun süredir şirket bünyesinde tartıştıklarını belirtti. HTC'nin, HP'nin donanım üretimini durdurduğu webOS işletim sistemini satın alacağı dedikoduları yayılmış ancak HP kesinlikle bir satışın söz konusu olmadığını belirtmişti.

Wang'a göre HTC Sense platformunu basit bir arayüz olmaktan çıkarıp bir uygulama ve hizmet paketine dönüştüren firmasının rakiplerinden daha iyi bir mobil işletim sistemi geliştirme potansiyeli mevcut. Son zamanlarda satın alınan Watch ve OnLive gibi hizmetlerle de bu potansiyel oldukça güçlü bir duruma geldi.

Buna rağmen Wang gerekli olmadıkça bir mobil işletim sistemi geliştirmenin uzun vadede başarılı olacağına inanmıyor. Mevcut sistemi geliştirmek şu an için en avantajlı olanı.

Akıllı telefon üreticileri için bir mobil işletim sistemine sahip olmak son dönemlerde fazlaca ilgi çekmeye başladı. Google-Motorola birleşmesi, Samsung'un Bada işletim sistemi, webOS platformu ilerleyen zamanda akıllı telefon üretimi-mobil işletim sistemi ikilisine sahip olmanın avantajını ortaya çıkarabilir.

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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Şuan yalnız kaldı meego. HTC destek verip üstüne bir HTC Sense eklerse, piyasayı sallarlar.
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djisis 7 yıl
HTC bu sektörde çok deneyimli ve çok büyük bir firma,
Düz mantık gideceklerini sanmıyorum,
Android ile büyük bir başarı yakalamış,
Android'i bırakmaz ama her zaman yaptığı gibi kullanıcıya alternatif sunar,
Sonuçta hala HTC'nin Win Mobile cihazları var,
Kendi yazılımıyla alternatifli cihazlar yapacaktır...
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swat882 7 yıl
iyide niye kendi işletim sistemini yapıyor ki?
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chaluri 7 yıl
Android platformunun en iyi üreticilerinden biri iken bu statüsünü bırakması çok büyük hata olur. Ayrıca kullanıcı memnuniyetinin dip yapacağını da söyleyebilirim. Htc desire kullanıcısıyım bu telefonun çıktığı 1 sene olmuştu haziranda güncelleme yapamıyoruz diye duyuru yaptılar. Android'in 18 ay güncelleme verme şartını da bellek yetersiz diye geçiştirmeye çalıştılar. Eğer ki htc'nin yanından android kalitesi kalkarsa onları ne meego ne sense kurtaramaz. Eğer o kararı verirlerse, zaman, haklılığımı gösterecektir.
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OverClocK1ng 7 yıl
HTC !!!
Gözünü seveyim , ne olursun
MEEGO'yu al.
Aaaaaaaaaaaaallllllll..
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Rainbow6 7 yıl
htc isletim sistemi yaparsa bu sefer hem android hemde ios dava acar :) her sirketin kendine ait isletim sistemi olmasi iyi bisey sirketler hem kendini guvenceye alir hemde rekabet ortami isletim sistemi ureticilerinin kaprislerini torpuler ve eksiklerin daha cabuk giderilmesi saglanir .. ama yinede sonradan gelme bu isletim sistemlerinin cokta basarili olacagini sanmiyorum cok yaratici bi fikirle gelmedikleri surece androidin bile bi cok firma tarafindan kullanildigi halde yayginlasmasi baya bi zaman aldi ote yandan herkesin bildigi eski isletim sistemi sybian os gelistirildigi halde ( azda olsa) yok oldu nerdeyse ... simdi piyasada 3 kuvvetli urun olacak windows, ios, android bunlardan siyrilmalarinin tek sansi kendi platformunda kuvvetli fiyat indirimi
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arel.gr 7 yıl
iyi niyet!
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Hobar 7 yıl
ortalık işletim sisteminden geçilmez oldu. android, ios, win mobile, bada, meego, web os. htc ve SE de yaparsa tam olur.
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Farwynd 7 yıl
Sanmam. Android'in tutabilmesinin ardında mobil üreticiler değil Google vardı. Google'ın hali hazırda bulunan hizmetleri olmasaydı Android'de tutmazdı.
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SystemApps 7 yıl
tutmaz htc bu saatten sonra çok çok zor işin.Ama imkansız da değil...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Erasmus78
HTCnin zaten kendine ait mobil işletim sistemi yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum?

hocam yanlış değil ancak htc ye ait değil o sistem qualcomm tarafından yapılmış uygun fiyatlı modellerinde kullanma amacı vardı ancak androidle birlikte vazgeçti ... bakınız BREW MOBİLE ,HTC Smart
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Erasmus78 7 yıl
HTC'nin zaten kendine ait mobil işletim sistemi yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
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